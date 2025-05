Íme, az Év Fagylaltja 2025-ben: leesik az állad, milyen ízesítésűek taroltak + Lista

Soha ennyi fagylalt nem versenyzett még az Év Fagylaltja címért, mint idén Hajdúszoboszlón, ahol a Magyar Cukrász Ipartestület országjáró rendezvénye telt házas közönség előtt zajlott. A kézműves fagylaltok versenyében egy balatoni ihletésű íz aratott elsöprő sikert, de a mezőny tele volt merész kombinációkkal a masala teától a karamellás kukoricán át egészen az alma cideres almás pitéig.

A Magyar Cukrász Ipartestület eseményére rekordszámú, száz fagylalt nevezett, köztük narancsos barnavajjal, masala teával és alma ciderrel bolondított ínyencségek. A nyertes egy balatoni ihletésű fagylalt lett, amely nemcsak a szakmai zsűrit, hanem a közönséget is elvarázsolta. A kézműves kategóriákban a hagyományos ízek mellett egészen újszerű ízkombinációk voltak kóstolhatók – a narancsos-karamelles barnavaj fagylalttól, a fűszeres masala teafagylalton keresztül a malátás pekándió fagylaltig. A túró volt a sláger alapíz, míg a gyümölcsök között a bogyós gyümölcsöké volt a főszerep: a málna, szeder, ribizli, eper mellett meglepetés volt több fagylaltban is a josta és a berkenye. Egyes fagylaltokban merész fűszerek is feltűntek, mint a magaszkári vadbors, a rózsabors, vagy épp a pikáns timur bors - írta a cukraszat.net.

A verseny különlegessége a hajdúszoboszlói gyógyvíz 100. évfordulójára meghirdetett „Pávai kedvence” kategória volt, ahol az almás pite fagylaltok vették át a főszerepet. („A hévizek atyjaként” elhíresült Dr. Pávai Vajna Ferenc geológus egyik kedvenc süteménye az almás pite volt, így ebbe a kategóriába az almából készült fagylaltokkal és almás pite fagylaltokkal lehetett nevezni.) A látogatók több mint 130 fagylaltkülönlegességet kóstolhattak meg egy napon át, miközben bepillanthattak a fagylaltkészítés titkaiba is.

A Közönségzsűri tagjai voltak: Czeglédi Gyula – Hajdúszoboszló város polgármestere, Czegle-Pinczés Enikő – Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója, Márkus Sándor – Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke, Mátrai Erika – Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár programvezetője, Tumbász József – Profi kick-box világ és európa bajnok, valamint Vomberg Frigyes - mesterszakács.

„A” kategória: cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye

Ebbe a kategóriába olyan kézműves fagylaltokkal lehetett nevezni, ami természetes alap- és járulékos anyagokkal, tejes fagylaltok esetében főzött alappal, és kizárólag saját készítésű öntetekkel, díszítésekkel, a hagyományos technológiai sorrendet betartva készülnek.

Aranyérmes és egyben az ÉV FAGYLALTJA vándorkupa győztese: DÖRGICSEI MANDULÁS – Márton Sándor, Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred

Ezüstérem: CAMELIA – Gyuris László, Virág Cukrászda, Szeged

Bronzérem: BRÜSZKE – Szabó Zsombor Gábor, Mignon Cukrászda, Debrecen

„M”- Mentes kategória: cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye

(Hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje mentes fagylalt kategória)

Aranyérem: SÓS PISZTÁCIA SORBET FEKETERIBIZLIS ÁFONYÁVAL- Böröczky-Asztalos Ágnes, Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Ezüstérem: BOGYÓS JAZZ – Wilheim Dávid, DaCrema Fagyizó, Nagykanizsa

Bronzérem: RIO – Kovács Roland, Krém Cukrászda, Székesfehérvár

„Pávai kedvence” kategória

Ebben a kategóriában a cukrászdák, fagylaltozók, illetve alapanyaggyártók, forgalmazók is indulhattak olyan fagylaltokkal, amelyek természetes alap és járulékos anyagokkal, természetes stabilizátorokkal készültek és a jellegzetes alapanyaga az alma.

Aranyérem: TÜNDÉRPITE - Márton Sándor, Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred

Ezüstérem: SZÁZÉVES ALMA – Vadócz Jenő, Promenád Kávéház, Balatongyörök

Bronzérem: MESE ALMÁS – Koncz Andrea, Sissi Fagylaltozó, Gödöllő

„C” kategória: alapanyaggyártók, forgalmazók versenye

Aranyérem: KEKSZ ON THE BEACH – m-GEL Hungary Kft., Budapest

Ezüstérem: TRIPLAMOGYORÓS PALACSINTA VÖRÖSÁFONYÁVAL - Szabados Norbert, König-Units Kft., Üllő

Bronzérem: ÁFONYÁS CLAFOUTIS (TEJPITE) - Szabados Norbert, König-Units Kft., Üllő

„C/M-Mentes” kategória: alapanyaggyártók, forgalmazók versenye

(Hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje mentes fagylalt kategória)

Aranyérem: NYÁRI DALLAM - Benkő Péter, Ireks-Stamag Kft., Komárorm

Ezüstérem: DETOX SMOOTHIE – Rétfalvi Attila, Master Martini Hungary Kft., Budapest

Bronzérem: PISZTÁCIA PESTO MALDON SÓPEHELLYEL - Rétfalvi Attila, Master Martini Hungary Kft., Budapest

Különdíjak:

Közönségdíj: PISZTÁCIA KANDÍROZOTT CITRUSOKKAL – Marsa Éva Heléna, Vanília&Gelarto, Nagykőrös

Szakmai szervezetek különdíja: BALATONI MÁMOROS CSOKOLÁDÉ – Bergmann Nándor, a Kis Bergmann Cukrászda, Balatonfüred

Hajdúszoboszló Centenárium 2025. Különdíj: TÜNDÉRPITE - Márton Sándor, Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred

Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Különdíja: CAMELIA - Gyuris László, Virág Cukrászda, Szeged

Kézműves Fagylalt Nívódíj: Márton Sándor, Bagaméri Fagylaltozó, Balatonfüred

