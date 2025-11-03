Elárulta a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly, mekkora a vagyona valójában

Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.

Geredai Károly az Én és a pénz című műsorban elmesélte, hogy 17 éves korában plakátragasztóként kezdte, néhány évtizeddet később pedig már sokmilliárdos vagyonnal bírt: Sziget üzletrészének eladása után 6 milliárd forint érkezett a számlájára.

Mint hangsúlyozta, a pénz önmagában sosem érdekelte, csak az, amit megvalósíthat vele: számos étterem és vállalkozás tulajdonosa is.

A műsorvezető kérésére beszélt arról is, hogy mekkora összvagyonnal rendelkezik, amit pontosan nem tudott megmondani, mert sosem mérte föl, de körülbelül 8–10 milliárd forintra becsüli.

Címlapi kép: Mohai Balázs, MTI/MTVA

