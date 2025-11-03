2025. november 3. hétfő Győző
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2017. augusztus 8. Gerendai Károly, a Sziget fesztivál egyik alapítója, ügyvezetõje beszél a Sziget zajszintmérésén az óbudai Fõ téren 2017. augusztus 7-én.MTI Fotó: Mohai Balázs
Szórakozás

Elárulta a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly, mekkora a vagyona valójában

Pénzcentrum
2025. november 3. 12:16

Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.

Geredai Károly az Én és a pénz című műsorban elmesélte, hogy 17 éves korában plakátragasztóként kezdte, néhány évtizeddet később pedig már sokmilliárdos vagyonnal bírt: Sziget üzletrészének eladása után 6 milliárd forint érkezett a számlájára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint hangsúlyozta, a pénz önmagában sosem érdekelte, csak az, amit megvalósíthat vele: számos étterem és vállalkozás tulajdonosa is.

A műsorvezető kérésére beszélt arról is, hogy mekkora összvagyonnal rendelkezik, amit pontosan nem tudott megmondani, mert sosem mérte föl, de körülbelül 8–10 milliárd forintra becsüli.

Címlapi kép: Mohai Balázs, MTI/MTVA

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #vagyon #szórakozás #sziget fesztivál #gerendai #gerendai károly

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:25
12:16
12:03
11:46
11:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
6 napja
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
4 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 12:03
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 10:02
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Agrárszektor  |  2025. november 3. 11:33
Razzia indul itthon: sokaknál megjelenhet a hatóság december 31-ig