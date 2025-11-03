Kiemelt ellenőrzést kapnak a gyrost árusító éttermek és büfék Magyarországon. Úgy néz ki, sokan nem megfelelően működnek.
Elárulta a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly, mekkora a vagyona valójában
Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.
Geredai Károly az Én és a pénz című műsorban elmesélte, hogy 17 éves korában plakátragasztóként kezdte, néhány évtizeddet később pedig már sokmilliárdos vagyonnal bírt: Sziget üzletrészének eladása után 6 milliárd forint érkezett a számlájára.
Mint hangsúlyozta, a pénz önmagában sosem érdekelte, csak az, amit megvalósíthat vele: számos étterem és vállalkozás tulajdonosa is.
A műsorvezető kérésére beszélt arról is, hogy mekkora összvagyonnal rendelkezik, amit pontosan nem tudott megmondani, mert sosem mérte föl, de körülbelül 8–10 milliárd forintra becsüli.
Címlapi kép: Mohai Balázs, MTI/MTVA
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Szombat este van, újra húzzák az Ötöslottó nyerőszámait. Lássuk, lesz-e valakinek telitalálata, elviszik-e a 793 milliós főnyereményt?
A rendőrség információi szerint a 26 éves előadóművésznél és 25 éves barátnőjénél amfetamint és kokaint találhattak.
Asztalra csapnak a színházi dolgozók: sürgős bértárgyalást követelnek, a miniszterhez fordultak miatta
A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről.
Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy...
Legendás sorsjegy tér vissza a magyar lottózókba: ez az újítás a játékban, 175 milliót lehet vele kaszálni
Adventi kalendáriumra épülő játékmenettel érkezik a nemzeti lottótársaság hagyományos sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/44. heti, csütörtöki nyerőszámait.
Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: éljen!
Megnéztük, hogy mennyit kell fizetnünk ma Magyarországon a legnépszerűbb streaming-platformokért.
Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud
A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el, ami jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.
Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!
Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott.
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről...
Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.