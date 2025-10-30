Karácsony Gergely: Levelet kaptam Gerendai Károlytól, a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet ×

Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben is megtarthassák. Karácsony Gergely főpolgármester a saját közösségi oldalán számolt be arról, hogy lényegében minden akadály elhárult a fesztivál szervezése elől.

Mint ismert, a fővárosnak azért kellett újragondolnia a Szigettel kötött területhasználati szerződését, mert a fesztivál külföldi tulajdonosa kiszállt a rendezvény mögül. A fesztivál jövőjéről jelenleg a korábbi alapító, Gerendai Károly tárgyal több hazai befektetővel. A szerződés felmondásához a pártok feltételeket fogalmaztak meg, és garanciákat kértek arra, hogy Budapestet ne érje pénzügyi veszteség.

A szerdai Fővárosi közgyűlésen Karácsony Gergely főpolgármester új javaslatcsomaggal állt elő, miután a főváros illetékes bizottsága korábban kétszer is elutasította a Sziget jelenlegi területhasználati engedélyének felmondását és egy új megállapodás jóváhagyását. A főpolgármester javaslatai között szerepelt, hogy az eddigi közterület-használati szerződés felmondását követően olyan új megállapodást kössenek, amely biztosítja, hogy a fővárost ne érje veszteség a teljes futamidő alatt. Emellett azt is indítványozta, hogy a budapesti fiatalok féláron juthassanak hozzá a hetijegyekhez.

A Tisza és a Fidesz frakciói akkor azért tartózkodtak a szavazásnál, mert nem láttak garanciát arra, hogy a szerződés felbontása után is bevételhez jut a főváros a fesztiváltól. A közgyűlésre számos módosító javaslat érkezett: a Tisza a kormánnyal fizettette volna meg a kieső bevételeket, Vitézy Dávidék a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs keretéből vontak volna el forrásokat, míg a Kutyapárt sajátos javaslatokkal állt elő.

Csütörtök kora délután aztán kiderült, hogy mégis megszülethet a megállapodás. A megegyezés szerint a rendezvény 2028 és 2030 között három részletben fizeti vissza a korábban kapott díjkedvezményt, ahelyett hogy 2035-ig halasztaná a teljesítést. A BudapestGO alkalmazást használó magyar fiatalok továbbra is jogosultak lesznek a diákkedvezményre - erről már Magyar Péter, a Tisza elnöke számolt be saját posztjában, miután egyeztetett a Sziget szervezőjével, Gerendai Károllyal. Ezek után várható volt, hogy a főpolgármester is megszólal, amely nem is váratott sokáig.

Karácsony Gergely közösségi oldalán be is jelentette, hogy levelet kapott a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban. A főpolgármester szerint a levél tartalma érdemben nem tér el attól az előterjesztéstől, amelyről a közgyűlés tegnap tárgyalt.

Karácsony hozzátette, hogy a frakciók mai reakciói alapján már látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ami szerinte tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást.

Úgy fogalmazott, hogy a Sziget jövőjének biztosítása már csak jogi formalitás, ezért rendkívüli közgyűlésre nincs szükség. A novemberi rendes ülésen a szükséges döntéseket meg tudják hozni, így a jövő évi Sziget szervezése megkezdődhet.