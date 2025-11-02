2025. november 2. vasárnap Achilles
14 °C Budapest
Szórakozás

Sziget-mizéria: megnéztük, milyen hasonló fesztiválok vannak a környéken, mennyi a bérlet ára

Pénzcentrum
2025. november 2. 07:04

Napokig úgy tűnt, hogy a Sziget Fesztivál 2026-ban nem tér vissza: a Fővárosi Közgyűlés nem hosszabbította meg a területhasználati szerződést, és a szervezők szerint ezzel ellehetetlenítették a rendezvényt. A közönség és a zeneipar felháborodása után azonban fordulat következett: Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy megszületett a megállapodás, így a Sziget, ha minden jogi részlet is a helyére kerül, mégis megrendezésre kerülhet. A fesztivál jövője azonban továbbra is törékeny, ezért megnéztük, milyen hasonló kaliberű nyári zenei fesztiválok várják a magyarokat a környező országokban.

Az elmúlt napokban komoly politikai és jogi huzavona zajlott a Sziget Fesztivál körül: a Fővárosi Közgyűlés először nem támogatta a területhasználati szerződés meghosszabbítását, így úgy tűnt, hogy 2026-ban nem rendezik meg a fesztivált. A döntés hatalmas felháborodást váltott ki a közönség és a zeneipar szereplői körében is. Végül Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette: a felek megegyeztek, és már csak jogi formalitások választják el a Szigetet attól, hogy jövőre is megrendezzék.

A bizonytalanság azonban sokakat elgondolkodtatott: mi van, ha mégsem lesz Sziget? Vagy ha valaki idén inkább máshol bulizna? Ezért összegyűjtöttük a régió legnagyobb, Szigethez hasonló fesztiváljait – olyan eseményeket, ahová a magyar közönség is könnyen eljuthat, és ahol világsztárok lépnek fel. A 2025-ös Sziget Fesztivál 6 napos volt, és a teljes bérlet ára 130 ezer forint volt. 

EXIT Festival – Újvidék, Szerbia

Az ikonikus Petrovaradin erődben megrendezett EXIT az egyik legismertebb kelet-európai fesztivál, amely a Duna fölé magasodó színpadokkal és hajnalig tartó bulikkal vonzza a nemzetközi közönséget. A fesztivál különleges atmoszférája és erős elektronikus zenei kínálata miatt sok magyar fiatal is visszajár.

Bérletár: kb. 139 euró / 54 000 Ft (4 nap)

Fellépők voltak

  • The Prodigy
  • Tiësto
  • Eric Prydz
  • DJ Snake
  • Sex Pistols feat. Frank Carter
  • Nina Kraviz
  • Hurts
  • Solomun

INmusic Festival – Zágráb, Horvátország

A Horvátország szívében, egy tóparti szigeten megrendezett INmusic a régió egyik legbarátságosabb alternatív zenei fesztiválja. Kisebb, de hangulatosabb, mint a Sziget, és kiváló választás indie, rock és elektronikus zene kedvelőinek.

Bérletár: kb. 99 euró/38 500 Ft (3 nap)

Fellépők voltak 2025-ben:

  • Massive Attack
  • St. Vincent
  • Kasabian
  • Fontaines D.C.
  • Foster the People
  • Michael Kiwanuka

Electric Castle – Bonțida, Románia

A kastélyparkban megrendezett Electric Castle egyedi hangulatával és látványos vizuális világával tűnik ki. A fesztivál híres arról, hogy nem riad vissza az esőtől – sőt, az „Electric Rain” már-már legendás.

Bérletár: 159 euró/62 000 Ft (5 nap)

Fellépők voltak:

  • Justin Timberlake
  • Queens of the Stone Age
  • Justice
  • Yungblud
  • Bicep
  • Rudimental

Pohoda Festival – Trencsén, Szlovákia

A Pohoda egy családbarát, kulturálisan sokszínű fesztivál, amely a repülőtér területén kap helyet. A zenei kínálat mellett irodalmi, színházi és társadalmi programok is várják a látogatókat.

Bérletár: kb. 149 euró/58 000 Ft (3 nap)

Fellépők voltak 2025-ben:

  • Iggy Pop
  • Massive Attack
  • Queens of the Stone Age
  • Fontaines D.C.
  • JPEGMAFIA
  • Morcheeba

FM4 Frequency Festival – St. Pölten, Ausztria

Ausztria legnagyobb ifjúsági fesztiválja, ahol a pop, hiphop és elektronikus zene dominál. A rendezvény jól szervezett, könnyen megközelíthető, és gyakran szerepelnek rajta világsztárok.

Bérletár: kb. 199 euró/78 000 Ft (3 nap)

Fellépők voltak:

  • Post Malone
  • Shawn Mendes
  • Will Smith
  • Central Cee
  • Kygo
  • Nina Chuba
  • Scooter
  • Yellow Claw
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Budapest #sziget #szerződés #zene #szórakozás #sziget fesztivál #főpolgármester #karácsony gergely #fesztiválok #fővárosi közgyűlés

