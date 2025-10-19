2025. október 19. vasárnap Nándor
8 °C Budapest
clover lucky lottery
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2025. október 19. 16:07

Kihúzták a Hatoslottó 2025/42. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 43. hét következő sorsolásán már 810 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó mai nyerőszámai a 42. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:

8; 12; 25; 29; 30; 41.

Mivel telitalálat ma sem született, a 43. játékhéten így már 810 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, csütörtökön
A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, csütörtökön
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 650 millió forint volt.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 381 500 forint
  • 4 találat: egyenként 7 840 forint
  • 3 találat: egyenként 3 070 forint
Jokerszám: 464526

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 43. héten 45 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
