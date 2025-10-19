Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/42. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 43. hét következő sorsolásán már 810 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó mai nyerőszámai a 42. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:

8; 12; 25; 29; 30; 41.

Mivel telitalálat ma sem született, a 43. játékhéten így már 810 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 381 500 forint

4 találat: egyenként 7 840 forint

3 találat: egyenként 3 070 forint

Jokerszám: 464526

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 43. héten 45 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

