Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t.
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
Frissülő kínálatából adott ízelítőt a népszerű streaming szolgáltató, a SkyShowtime. Oscar-jelölt színészek főszereplésével készült alkotások is terítékre kerülnek - közölte a vállalat.
A SkyShowtime bejelentette, hogy a The Madison című mélyen személyes családi dráma, amely egy megrázó erejű szerelmi történeten keresztül mesél a kitartásról és a változásról, hamarosan megérkezik a streaming szolgáltató kínálatába. A lélegzetelállító drámasorozat alkotója az Oscar®-díjra jelölt Taylor Sheridan, a főbb szerepekben az Oscar-jelölt Michelle Pfeiffer és a Golden Globe®-jelölt Kurt Russell látható.
A The Madison Sheridan eddigi legszemélyesebb léptékű alkotása, amely két egymástól nagyon eltérő világban játszódik – Montana gyönyörű tájain, valamint Manhattan pezsgő metropoliszában –, és a családokat összekötő kapcsolatokat vizsgálja.
A The Madison hatrészes első évadában megismerkedhetünk a Clyburn-családdal: a sorozat egy New York-i családot követ nyomon a montanai Madison folyó völgyében, és őszintén ábrázolja a gyászt és az emberi kapcsolatokat.
A sorozat szereplői Pfeiffer és Russell mellett Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (A Man Called Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (War for the Planet of the Apes), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923) és Matthew Fox (Lost).
A sorozat vezető producerei: Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell és Keith Cox.
A The Madison a Paramount Television Studios, a 101 Studios és a Bosque Ranch Productions gyártásában készül, forgalmazza a Paramount Global Content Distribution.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A SkyShowtime gyűjteményében megtalálható az Oscar-jelölt Taylor Sharidan nevével fémjelzett Yellowstone mind az öt évada, emellett a Landman (Az olajügynök), a Lawmen: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a Tulsa King és a Yellowstone előzménytörténetei, az 1883 és az 1923. Szintén gyártásban van a Dutton Ranch (munkacím) című sorozat.
A SkyShowtime az előfizetők számára a SkyShowtime-alkalmazáson keresztül érhető el Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston, LG és Samsung okostévéken, Amazon Fire TV-n és a Prime Videofelületén (egyes piacokon), illetve az interneten: www.skyshowtime.com.
A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Átmenetileg szünetel majd a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum.
Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 3. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.
A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.