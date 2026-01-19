Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn

Frissülő kínálatából adott ízelítőt a népszerű streaming szolgáltató, a SkyShowtime. Oscar-jelölt színészek főszereplésével készült alkotások is terítékre kerülnek - közölte a vállalat.

A SkyShowtime bejelentette, hogy a The Madison című mélyen személyes családi dráma, amely egy megrázó erejű szerelmi történeten keresztül mesél a kitartásról és a változásról, hamarosan megérkezik a streaming szolgáltató kínálatába. A lélegzetelállító drámasorozat alkotója az Oscar®-díjra jelölt Taylor Sheridan, a főbb szerepekben az Oscar-jelölt Michelle Pfeiffer és a Golden Globe®-jelölt Kurt Russell látható.

A The Madison Sheridan eddigi legszemélyesebb léptékű alkotása, amely két egymástól nagyon eltérő világban játszódik – Montana gyönyörű tájain, valamint Manhattan pezsgő metropoliszában –, és a családokat összekötő kapcsolatokat vizsgálja.

A The Madison hatrészes első évadában megismerkedhetünk a Clyburn-családdal: a sorozat egy New York-i családot követ nyomon a montanai Madison folyó völgyében, és őszintén ábrázolja a gyászt és az emberi kapcsolatokat.

A sorozat szereplői Pfeiffer és Russell mellett Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (A Man Called Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (War for the Planet of the Apes), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923) és Matthew Fox (Lost).

A sorozat vezető producerei: Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell és Keith Cox.

A The Madison a Paramount Television Studios, a 101 Studios és a Bosque Ranch Productions gyártásában készül, forgalmazza a Paramount Global Content Distribution.

A SkyShowtime gyűjteményében megtalálható az Oscar-jelölt Taylor Sharidan nevével fémjelzett Yellowstone mind az öt évada, emellett a Landman (Az olajügynök), a Lawmen: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a Tulsa King és a Yellowstone előzménytörténetei, az 1883 és az 1923. Szintén gyártásban van a Dutton Ranch (munkacím) című sorozat.

A SkyShowtime az előfizetők számára a SkyShowtime-alkalmazáson keresztül érhető el Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston, LG és Samsung okostévéken, Amazon Fire TV-n és a Prime Videofelületén (egyes piacokon), illetve az interneten: www.skyshowtime.com.

A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.