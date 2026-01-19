2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kéz a TV távirányítóval, TV-sorozat váltása a streaming szolgáltatás platformjáról. Az otthoni szórakozás új módja.
Szórakozás

Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn

Pénzcentrum
2026. január 19. 20:02

Frissülő kínálatából adott ízelítőt a népszerű streaming szolgáltató, a SkyShowtime. Oscar-jelölt színészek főszereplésével készült alkotások is terítékre kerülnek - közölte a vállalat.

A SkyShowtime bejelentette, hogy a The Madison című mélyen személyes családi dráma, amely egy megrázó erejű szerelmi történeten keresztül mesél a kitartásról és a változásról, hamarosan megérkezik a streaming szolgáltató kínálatába. A lélegzetelállító drámasorozat alkotója az Oscar®-díjra jelölt Taylor Sheridan, a főbb szerepekben az Oscar-jelölt Michelle Pfeiffer és a Golden Globe®-jelölt Kurt Russell látható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A The Madison Sheridan eddigi legszemélyesebb léptékű alkotása, amely két egymástól nagyon eltérő világban játszódik – Montana gyönyörű tájain, valamint Manhattan pezsgő metropoliszában –, és a családokat összekötő kapcsolatokat vizsgálja.

A The Madison hatrészes első évadában megismerkedhetünk a Clyburn-családdal: a sorozat egy New York-i családot követ nyomon a montanai Madison folyó völgyében, és őszintén ábrázolja a gyászt és az emberi kapcsolatokat.

A sorozat szereplői Pfeiffer és Russell mellett Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (A Man Called Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (War for the Planet of the Apes), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923) és Matthew Fox (Lost).

A sorozat vezető producerei: Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell és Keith Cox.

A The Madison a Paramount Television Studios, a 101 Studios és a Bosque Ranch Productions gyártásában készül, forgalmazza a Paramount Global Content Distribution.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A SkyShowtime gyűjteményében megtalálható az Oscar-jelölt Taylor Sharidan nevével fémjelzett Yellowstone mind az öt évada, emellett a Landman (Az olajügynök), a Lawmen: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a Tulsa King és a Yellowstone előzménytörténetei, az 1883 és az 1923. Szintén gyártásban van a Dutton Ranch (munkacím) című sorozat.

A SkyShowtime az előfizetők számára a SkyShowtime-alkalmazáson keresztül érhető el Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston, LG és Samsung okostévéken, Amazon Fire TV-n és a Prime Videofelületén (egyes piacokon), illetve az interneten: www.skyshowtime.com.

A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.
Címlapkép: Getty Images
#árak #televízió #apple #app #film #sorozat #előfizetés #szórakozás #média #streaming #streaming szolgáltatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:13
20:02
19:44
19:31
19:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
NAPTÁR
Tovább
2026. január 19. hétfő
Sára, Márió
4. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
3 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
5
3 hete
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 19:00
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 18:37
Újranyit a legendás Michelin‑csillagos étterem Budapesten: ilyen nem gyakran történik
Agrárszektor  |  2026. január 19. 19:31
Az egész partot ellepte a mirelit krumpli: meglepő, hogy került oda