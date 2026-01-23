Friss hírek Fenyő Miklós állapotáról: így van most a kórházba került zenészlegenda

Friss helyzetjelentést tettek közzé Fenyő Miklós állapotáról: a legendás rock and roll zenész már kilábalt a tüdőgyulladásból, de a betegség szövődményei miatt továbbra is felügyelet alatt áll.

Újabb információkat osztottak meg Fenyő Miklós egészségi állapotáról a zenész hivatalos Facebook-oldalán.

A közlemény szerint a 78 éves előadó a tüdőgyulladásból lassan felépült, ugyanakkor a betegség szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. A tájékoztatás szerint továbbra is jó kezekben van.

Január 11-én derült ki, hogy Fenyő Miklós tüdőgyulladást kapott. Az elmúlt években már több egészségügyi problémával is meg kellett küzdenie: két évvel ezelőtt például a hagyományos karácsonyi koncertjét is lemondani kényszerült.