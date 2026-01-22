2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kép a Lottozo logójával ellátott tábláról a pécsi helyi irodán. A Lottozo Magyarország állami tulajdonú nemzeti lottótársasága.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten csütörtökön, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. január 22. 20:58

Kihúzták a Hatoslottó 2026/4. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson már 1935 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.  

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 4. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

7; 12; 19; 26; 35, 42.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő sorsoláson (vasárnap) már 1935 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 4. héten:

  • 5 találat: egyenként  358 485 forint
  • 4 találat: egyenként  7 240 forint
  • 3 találat: egyenként  2 760 forint

 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:31
20:00
19:45
19:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 22. csütörtök
Vince, Artúr
4. hét
Január 22.
A magyar kultúra napja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
4 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
5
3 hete
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 17:54
Kvíz: Milyen családtámogatásokra vagy jogosult? Teszteld tudásod, mennyi pénz jár neked 2026-ban!
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 16:15
Itt vannak a hivatalos Oscar-jelöltek 2026-ban: ez az öt film tarolhat az idei gálán
Agrárszektor  |  2026. január 22. 20:34
Eddig tartott a kemény tél? Meglepő időjárás köszönt be Magyarországra