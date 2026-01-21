Változatos kínálattal érkezik a Fishing on Orfű: itt a 2026-os fellépők listája

Nyilvánosságra hozták a 2026-os Fishing on Orfű fesztivál teljes programját: június 24. és 27. között legendás formációk visszatérése mellett fiatal tehetségek és számos női előadó is színpadra lép. A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.

Idén 18. alkalommal rendezik meg a Fishing on Orfű fesztivált, amelynek szervezői most nyilvánosságra hozták az idei részletes fellépőlistát. A június végi, négynapos eseményen olyan népszerű zenekarok lépnek fel, mint az Analog Balaton, a Carson Coma vagy a Hiperkarma.

A program egyik legizgalmasabb eleme a nagy visszatérések sora lesz. A pécsi kultikus zenekar, a Kispál és a Borz tíz éve, 2016 óta először lép ismét színpadra Orfűn. Szintén különleges momentum, hogy a 30Y számára ez lesz az első koncert féléves pihenőjük után, és épp ezen a fesztiválon térnek vissza a közönség elé.

A nosztalgikus pillanatok mellett a jelenlegi hazai zenei élet meghatározó szereplői is erősen képviseltetik magukat. Az aurevoir., a Bëlga és a Bohemian Betyars egyaránt szerepel a programban. Egyedi Péter sajtófőnök megfogalmazása szerint a fesztivált "nagy visszatérők, derék headlinerek, rengeteg fiatal és bombasztikus mennyiségű női energia" jellemzi majd.

A női előadók hangsúlyos jelenléte valóban meghatározó lesz az idei évben. A színpadon láthatjuk majd a Péterfy Bori & Love Bandet, a Blahalouisianát, valamint Barkóczi Noémit, Sisit és a Girlhood zenekart is.