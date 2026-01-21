2026. január 21. szerda Ágnes
-8 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Boldog női barátok interneteznek mobiltelefonon, miközben a fűben pihennek egy zenei fesztiválon naplementekor.
Szórakozás

Változatos kínálattal érkezik a Fishing on Orfű: itt a 2026-os fellépők listája

Pénzcentrum
2026. január 21. 18:29

Nyilvánosságra hozták a 2026-os Fishing on Orfű fesztivál teljes programját: június 24. és 27. között legendás formációk visszatérése mellett fiatal tehetségek és számos női előadó is színpadra lép. A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.

Idén 18. alkalommal rendezik meg a Fishing on Orfű fesztivált, amelynek szervezői most nyilvánosságra hozták az idei részletes fellépőlistát. A június végi, négynapos eseményen olyan népszerű zenekarok lépnek fel, mint az Analog Balaton, a Carson Coma vagy a Hiperkarma.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A program egyik legizgalmasabb eleme a nagy visszatérések sora lesz. A pécsi kultikus zenekar, a Kispál és a Borz tíz éve, 2016 óta először lép ismét színpadra Orfűn. Szintén különleges momentum, hogy a 30Y számára ez lesz az első koncert féléves pihenőjük után, és épp ezen a fesztiválon térnek vissza a közönség elé.

Kapcsolódó cikkeink:

A nosztalgikus pillanatok mellett a jelenlegi hazai zenei élet meghatározó szereplői is erősen képviseltetik magukat. Az aurevoir., a Bëlga és a Bohemian Betyars egyaránt szerepel a programban. Egyedi Péter sajtófőnök megfogalmazása szerint a fesztivált "nagy visszatérők, derék headlinerek, rengeteg fiatal és bombasztikus mennyiségű női energia" jellemzi majd.

A női előadók hangsúlyos jelenléte valóban meghatározó lesz az idei évben. A színpadon láthatjuk majd a Péterfy Bori & Love Bandet, a Blahalouisianát, valamint Barkóczi Noémit, Sisit és a Girlhood zenekart is.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #nyár #zene #programok #június #szórakozás #program #koncertek #fesztiválok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:57
19:44
19:34
18:58
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Ki nem találod, melyik európai országban nőtt 40%-ra a bevándorlók aránya
2026. január 21.
Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
2026. január 21.
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
4 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
5
3 hete
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 18:58
Ki nem találod, melyik európai országban nőtt 40%-ra a bevándorlók aránya
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 18:05
Kvíz: Te tudod, mit ünneplünk a magyar kultúra napján, kihez és mihez köthető? Gyere és tanulj!
Agrárszektor  |  2026. január 21. 19:31
Nem mindegy, mit csinálsz a lehullott hóval: mutatjuk a trükköt