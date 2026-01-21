A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk.
Változatos kínálattal érkezik a Fishing on Orfű: itt a 2026-os fellépők listája
Nyilvánosságra hozták a 2026-os Fishing on Orfű fesztivál teljes programját: június 24. és 27. között legendás formációk visszatérése mellett fiatal tehetségek és számos női előadó is színpadra lép. A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.
Idén 18. alkalommal rendezik meg a Fishing on Orfű fesztivált, amelynek szervezői most nyilvánosságra hozták az idei részletes fellépőlistát. A június végi, négynapos eseményen olyan népszerű zenekarok lépnek fel, mint az Analog Balaton, a Carson Coma vagy a Hiperkarma.
A program egyik legizgalmasabb eleme a nagy visszatérések sora lesz. A pécsi kultikus zenekar, a Kispál és a Borz tíz éve, 2016 óta először lép ismét színpadra Orfűn. Szintén különleges momentum, hogy a 30Y számára ez lesz az első koncert féléves pihenőjük után, és épp ezen a fesztiválon térnek vissza a közönség elé.
A nosztalgikus pillanatok mellett a jelenlegi hazai zenei élet meghatározó szereplői is erősen képviseltetik magukat. Az aurevoir., a Bëlga és a Bohemian Betyars egyaránt szerepel a programban. Egyedi Péter sajtófőnök megfogalmazása szerint a fesztivált "nagy visszatérők, derék headlinerek, rengeteg fiatal és bombasztikus mennyiségű női energia" jellemzi majd.
A női előadók hangsúlyos jelenléte valóban meghatározó lesz az idei évben. A színpadon láthatjuk majd a Péterfy Bori & Love Bandet, a Blahalouisianát, valamint Barkóczi Noémit, Sisit és a Girlhood zenekart is.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az új intézkedéscsomag.
A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy
Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást
Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t.
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere
A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.