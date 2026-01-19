2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fekete zászló, zászló, város, gyászoló, tábla, zászló, város
Szórakozás

Kitűzték a fekete zászlót Egressy Mátyás, az eltűnt fiú iskolájára

Pénzcentrum
2026. január 19. 16:57

Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki, és megemlékezést tartottak a diák tiszteletére.

A rendőrség jelentős erőkkel folytatja a kutatást Egressy Mátyás után, aki január 17-én, péntek éjszaka tűnt el az Ötkert nevű szórakozóhelyről. A 18 éves fiatal felkutatása jelenleg is zajlik, ugyanakkor a Klubrádió információi szerint oktatási intézményében már megemlékezést tartanak róla.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az iskola bejáratánál fekete zászlót helyeztek ki. A rádió beszámolója szerint az intézményben emlékasztalt állítottak fel, ahol gyertyákat gyújtottak. A diákok és a tanárok fekete ruhában, csendben emlékeznek meg a fiatalról.

A helyszínre érkezett fotóriporternek az épületből távozó személyek is megerősítették, hogy az intézményben mécseseket helyeztek el Egressy Mátyás emlékére.

A hatósági keresés eredményéről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #iskola #gyász #középiskola #belföld #fiatal #diák #nyomozás #diákok #szórakozás #tragédia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:53
17:45
17:28
17:22
17:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
2026. január 19.
Itt a kijózanító igazság, ennyit ér valójában a fizetésed 2026-ban: jöhet a hidegzuhany a bankokban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 19. hétfő
Sára, Márió
4. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
3 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
5
3 hete
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Csoportos beszedési megbízás
Olyan átutalásra adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Korszerű fizetési mód szolgáltatói díjak rendszeres beszedésére szolgál. Legfőképp a rezsifizetést lehet könnyen a beszedési megbízással elintézni. A bankban megadhatjuk, hogy mely szolgáltatók vonhatnak le a számlánkról különböző összegeket, amihez célszerű egy limitet is párosítani, így elkerülhetjük, hogy túlszámlázás esetén nekünk keljen a pénzünk után futni. Beszedési megbízás a legolcsóbb formája a rendszeres kis összegű utalásoknak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 17:28
Ez durva: kiderült, ennyit veszít az autód az értékéből egy év leforgása alatt
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 17:17
Brutál vihar tombol a magyarok egyik kedven "télből a nyárba" célpontján: erre készülj!
Agrárszektor  |  2026. január 19. 17:34
Riasztó hírek jöttek a magyar időjárásról: súlyos gondok vannak itthon