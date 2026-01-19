Kitűzték a fekete zászlót Egressy Mátyás, az eltűnt fiú iskolájára

Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki, és megemlékezést tartottak a diák tiszteletére.

A rendőrség jelentős erőkkel folytatja a kutatást Egressy Mátyás után, aki január 17-én, péntek éjszaka tűnt el az Ötkert nevű szórakozóhelyről. A 18 éves fiatal felkutatása jelenleg is zajlik, ugyanakkor a Klubrádió információi szerint oktatási intézményében már megemlékezést tartanak róla.

Az iskola bejáratánál fekete zászlót helyeztek ki. A rádió beszámolója szerint az intézményben emlékasztalt állítottak fel, ahol gyertyákat gyújtottak. A diákok és a tanárok fekete ruhában, csendben emlékeznek meg a fiatalról.

A helyszínre érkezett fotóriporternek az épületből távozó személyek is megerősítették, hogy az intézményben mécseseket helyeztek el Egressy Mátyás emlékére.

A hatósági keresés eredményéről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.