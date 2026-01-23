2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
Idős, Alzheimer-kóros, depressziós férfi, hátat fordítva, az ablakon kinézve. Az öregség, a betegség, a magány, a feledékenység és az emlékezet fogalma.
Otthon

Elképesztő sztori: így húzták le a naiv, 83 éves nyugdíjast Tolna megyében - 45 milliója bánta

Pénzcentrum
2026. január 23. 20:02

Egy 83 éves kölesdi férfi közel 45 millió forintot vesztett el, miután egy medinai család tagjai négy éven keresztül különböző ürügyekkel csalták ki tőle a pénzt.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az idős férfi segítséget kért a hatóságoktól, miután megelégelte a hosszú ideje tartó csalássorozatot. Az áldozat elmondása szerint négy évvel ezelőtt kezdődött minden, amikor a család egyik női tagja anyagi problémáira hivatkozva 80 ezer forintot kért tőle.

A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól. Egyikük ügyvédnek adta ki magát, és befektetések, valamint biztosítások ígéretével több tízmillió forintot szerzett meg. Amikor az áldozat már nem akart több pénzt adni, zsarolni kezdték.

A rendőrök a pénzátadás közben fogták el a család két tagját, egy 23 és egy 28 éves testvérpárt. A nyomozás során kiderült, hogy a bűncselekményekben a család több tagja is részt vett, ezért bűnszövetségben elkövetett csalás és zsarolás miatt indult ellenük eljárás.

A hatóságok megállapították, hogy nem ez volt a banda első hasonló bűncselekménye. Az ügyészség nemrég emelt vádat ellenük, mert 2021 és 2022 között három másik személytől is összesen 27 millió forintot csaltak ki hasonló módszerekkel. A két elfogott férfit őrizetbe vették és letartóztatták.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #csalás #rendőrség #nyugdíjas #bűncselekmény #bűnözés #csalók #idős #bűnügy #tolna megye #bűnügyi hírek

