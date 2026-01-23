A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján.
Elképesztő sztori: így húzták le a naiv, 83 éves nyugdíjast Tolna megyében - 45 milliója bánta
Egy 83 éves kölesdi férfi közel 45 millió forintot vesztett el, miután egy medinai család tagjai négy éven keresztül különböző ürügyekkel csalták ki tőle a pénzt.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az idős férfi segítséget kért a hatóságoktól, miután megelégelte a hosszú ideje tartó csalássorozatot. Az áldozat elmondása szerint négy évvel ezelőtt kezdődött minden, amikor a család egyik női tagja anyagi problémáira hivatkozva 80 ezer forintot kért tőle.
A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól. Egyikük ügyvédnek adta ki magát, és befektetések, valamint biztosítások ígéretével több tízmillió forintot szerzett meg. Amikor az áldozat már nem akart több pénzt adni, zsarolni kezdték.
A rendőrök a pénzátadás közben fogták el a család két tagját, egy 23 és egy 28 éves testvérpárt. A nyomozás során kiderült, hogy a bűncselekményekben a család több tagja is részt vett, ezért bűnszövetségben elkövetett csalás és zsarolás miatt indult ellenük eljárás.
A hatóságok megállapították, hogy nem ez volt a banda első hasonló bűncselekménye. Az ügyészség nemrég emelt vádat ellenük, mert 2021 és 2022 között három másik személytől is összesen 27 millió forintot csaltak ki hasonló módszerekkel. A két elfogott férfit őrizetbe vették és letartóztatták.
A tiszta és illatos ruha a megfelelő mosógép kiválasztásával kezdődik, mert nem mindegyik mos, öblít vagy éppen centrifugál úgy, ahogy egy mosógéptől azt elvárhatnánk.
A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.
A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
A rendőrség TOP 50-es körözési listáján szereplő, embercsempészés miatt elítélt demecseri férfit szlovák rendőrök fogták el Párkányban január 8-án.
A sajtóból értesültek a 25 éve meggyilkolt kisfiú szülei arról, hogy az ügyészség vádat emelt gyermekük feltételezett gyilkosa ellen.
Hiába a rezsistop, brutális számlát kaphat rengeteg magyar család: hónapokig nyöghetik a borzasztó hideg januárt?
Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert.
A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
Súlyos börtönbüntetés várhat Till Tamás feltételezett gyilkosára: megvan a vádirat, ezért kell felelnie
Emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség annak az ügynek a gyanúsítottja ellen, amelyben egy 10 éves fiú, Till Tamás vesztette életét több mint huszonöt...
Az Eurostat legfrissebb statisztikái szerint a hazai lakáspiaci forgalom a tavalyi harmadik negyedévben mindössze 3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Miskolcon a szmogriadó tájékoztatási fokozata lépett életbe a levegőben mért magas szállópor-koncentráció miatt.
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Még egy hétig dolgoznak a rezsistop pontos módszerein, de ma még nem derült ki egyértelműen, kire fog vonatkozni és hogyan.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
Egyelőre nem világos, pontosan kik jogosultak a kompenzációra, milyen fogyasztásig jár a kedvezmény, és mekkora terhet ró mindez a költségvetésre.
A rendkívüli hideg és a Duna jegesedése próbára teszi a hazai energiarendszert, de az ellátás egyelőre zavartalan.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.
Budapest I. kerülete is szigorítaná a rövid távú lakáskiadás feltételeit, akár teljes tiltást is kilátásba helyezve.
Még mindig nincs vége? Nem tűnt még el az ónos eső és kis havazás, ma több helyen is számítani lehet rá
A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet
Óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország: évtizedes problémát oldhtnánk meg, de kevesen tudják, mit kellene tenni
Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra.
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.