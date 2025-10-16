Lewis Macari, a Notts County játékosa felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott a fogadási szabályok megsértése miatt.
A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, csütörtökön
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 650 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Immár a hetedik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.
A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 650 millió forint.
A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, csütörtökön:
6; 12; 33; 35; 37; 40.
Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 42. játékhét következő sorsolásán már 730 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
Nyeremények:
5 találat: 423 810 forint
4 találat: 7 240 forint
3 találat: 3 085 forint
