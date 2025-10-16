2025. október 16. csütörtök Gál
Magyar papírpénz és lottó
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. október 16. 20:50

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 650 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

Immár a hetedik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.

A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 650 millió forint.

A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, csütörtökön:

6; 12; 33; 35; 37; 40.

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 42. játékhét következő sorsolásán már 730 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

Nyeremények:

5 találat: 423 810 forint
4 találat: 7 240 forint
3 találat: 3 085 forint

EZ IS ÉRDEKELHET
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvíze a Nobel-díjas írók témájában mélyül el. Te mennyire vagy jártas a világirodalom híres alkotóinak munkásságában?

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
