Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy

Közleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében. A klub és a sportoló családja közösen megerősítette, hogy a szombat hajnalban eltűnt férfi nagy valószínűséggel azonos azzal a személlyel, aki szombaton a Lánchídról a Dunába esett, ugyanakkor a rendőrség továbbra is eltűnt személyként keresi.

Az MTK Park Teniszklub a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyás ügyében, a további találgatások elkerülése érdekében – családjával egyeztetve sajtóközleményt juttatott el a sajtóhoz. A klub megerősíti, hogy a szombat hajnalban eltűnt sportoló személye nagy valószínűséggel azonos azzal a személlyel, aki szombaton a Lánchídról a Dunába esett. Az alábbiakban a klub és a család közös közleményét változtatás nélkül közöljük.

Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán. A további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni.

Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye. Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.

De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra.

Ezért megkérünk mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubunkat.

Kérjük engedjék, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant és legyenek kedvesek ne keressék sem a Családot, a barátokat, sem Klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal.

Köszönünk minden segítséget, amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönjük az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot.

Egressy Mátyás Családja és

MTK Park Teniszklub