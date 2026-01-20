Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy

Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Közleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében. A klub és a sportoló családja közösen megerősítette, hogy a szombat hajnalban eltűnt férfi nagy valószínűséggel azonos azzal a személlyel, aki szombaton a Lánchídról a Dunába esett, ugyanakkor a rendőrség továbbra is eltűnt személyként keresi.
Az MTK Park Teniszklub a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyás ügyében, a további találgatások elkerülése érdekében – családjával egyeztetve sajtóközleményt juttatott el a sajtóhoz. A klub megerősíti, hogy a szombat hajnalban eltűnt sportoló személye nagy valószínűséggel azonos azzal a személlyel, aki szombaton a Lánchídról a Dunába esett. Az alábbiakban a klub és a család közös közleményét változtatás nélkül közöljük.
Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán. A további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni.
Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye. Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.
De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra.
Ezért megkérünk mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubunkat.
Kérjük engedjék, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant és legyenek kedvesek ne keressék sem a Családot, a barátokat, sem Klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal.
Köszönünk minden segítséget, amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönjük az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot.
Egressy Mátyás Családja és
MTK Park Teniszklub
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
