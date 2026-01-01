2026. január 1. csütörtök Fruzsina
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy baráti társaság pezsgővel koccint, miközben az új évet ünnepli. Egy tapasztalt fiatalember sabrage technikával nyitja a pezsgőt, barátai pedig türelmetlenül várják a koccintást.
Szórakozás

Friss! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai

Pénzcentrum
2026. január 1. 00:26

Kihúzták a Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámait az újév első perceiben, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. A tét minden eddiginél nagyobb: 7 milliárd forint volt. 

Élőben közvetítettük a sorsolást! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámaiért görgess lejjebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

17; 28; 36; 70; 82.

A Szilveszeri Szuperlottón nem volt telitalálat, így a várható főnyeremény jövő szombaton az eredeti halmozódás nyomán 2 milliárd 755 millió forint lesz.


További nyeremények a Szilveszteri Szuperlottón:

  • 4 találat: egyenként 2 347 060 Ft
  • 3 találat: egyenként 29 300 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 545 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
00:26
21:46
20:08
19:30
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 31.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
2025. december 31.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
2025. december 31.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
NAPTÁR
Tovább
2026. január 1. csütörtök
Fruzsina
1. hét
Január 1.
Újév napja
Január 1.
A béke világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 21:46
TOP 10 decemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, irodalmi és közlekedési kvízeink!
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 19:30
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Agrárszektor  |  2025. december 31. 19:32
Kemény hideg érkezik Magyarországra: mutatjuk, mi várható az év elején