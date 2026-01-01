Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.
Friss! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai
Kihúzták a Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámait az újév első perceiben, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. A tét minden eddiginél nagyobb: 7 milliárd forint volt.
Élőben közvetítettük a sorsolást! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámaiért görgess lejjebb.
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:
17; 28; 36; 70; 82.
A Szilveszeri Szuperlottón nem volt telitalálat, így a várható főnyeremény jövő szombaton az eredeti halmozódás nyomán 2 milliárd 755 millió forint lesz.
További nyeremények a Szilveszteri Szuperlottón:
- 4 találat: egyenként 2 347 060 Ft
- 3 találat: egyenként 29 300 Ft
- 2 találat: egyenként 3 545 Ft
