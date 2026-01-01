Friss! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kihúzták a Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámait az újév első perceiben, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. A tét minden eddiginél nagyobb: 7 milliárd forint volt.

Élőben közvetítettük a sorsolást! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámaiért görgess lejjebb. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők: 17; 28; 36; 70; 82. A Szilveszeri Szuperlottón nem volt telitalálat, így a várható főnyeremény jövő szombaton az eredeti halmozódás nyomán 2 milliárd 755 millió forint lesz.

További nyeremények a Szilveszteri Szuperlottón: 4 találat: egyenként 2 347 060 Ft

3 találat: egyenként 29 300 Ft

Címlapkép: Getty Images

