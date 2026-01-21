Sokan nem tudják, de minden magyar ingyen bemehet ezekbe a múzeumokba, kiállításokra

A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk. Január 22-én,a Himnusz születésének évfordulóján országszerte ingyen nyitják meg kapuikat a múzeumok, hogy bárki közelebb kerülhessen a magyar művészethez, irodalomhoz és történelemhez. A klasszikus mesterművektől a néprajzi kincseken át a kortárs alkotásokig sokféle élmény várja a látogatókat, a fővárostól a vidéki intézményekig.

Január 22. a magyar kultúra napja – az a dátum, amikor Kölcsey Ferenc 1823-ban letisztázta a Himnusz kéziratát. Azóta ezen a napon országszerte megemlékezünk a magyar nyelv, irodalom, művészet és történelmi hagyományok gazdagságáról. Az ünnep célja, hogy ráirányítsa a figyelmet kulturális értékeink megőrzésére és közös identitásunk erősítésére – legyen szó klasszikus zenéről, népművészetről vagy kortárs alkotásokról.

A jeles nap alkalmából idén is számos múzeum nyitja meg kapuit díjmentesen a látogatók előtt. A kezdeményezés célja, hogy minél többen személyesen is átélhessék a magyar kultúra sokszínűségét – akár egy festmény, egy néprajzi tárgy vagy egy történelmi dokumentum révén.

A fővárosban többek között a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum kínál ingyenes belépést. Vidéken Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeum, Sárospatakon a Rákóczi Múzeum, Visegrádon a Mátyás Király Múzeum, Zalaegerszegen pedig a Göcseji Múzeum és Skanzen várja a látogatókat. Zircen a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és tagintézményei, az Ady Emlékmúzeum, a Mesemúzeum, a Kassák Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma és a Kazinczy Ferenc Múzeum.

A magyar kultúra napja nemcsak emlékezés, hanem lehetőség is: arra, hogy újra felfedezzük, mit jelent számunkra a közös nyelv, a történelmünk és az alkotás szabadsága. A múzeumok ingyenes látogatása pedig kiváló alkalom arra, hogy ezt ne csak elméletben, hanem élményként is megéljük.