Kemény fenyegetést küldött Izrael Iránnak: hétszeres megtorlást helyeztek kilátásba

Izrael gazdasági minisztere, Nir Barkat figyelmeztette Iránt, hogy hétszeres erővel válaszolnak egy esetleges újabb támadásra, és határozottan elutasította Pakisztán részvételét bármilyen gázai átmeneti erőben - írja az ndtv.com.

Barkat az NDTV-nek adott davosi interjújában kijelentette: "Egyszer már célba vettük őket, keményen lecsaptunk rájuk, és ha újra összetűzésbe kerülnek velünk, hétszer keményebben fogunk visszavágni."

A gázai békefenntartó erőkkel kapcsolatban hozzátette: "Egyetlen terrort támogató ország sem kívánatos... és ez Pakisztánra is vonatkozik."

A miniszter Iránt vádolta a Közel-Kelet destabilizálásával, amit évtizedek óta tartó fegyveres csoportok támogatásával ér el. "Irán a gonosz tengely feje... Célul tűzték ki Izrael állam elpusztítását... ezer számra gyártottak ballisztikus rakétákat... megerősítették a Hamászt Gázában, a Hezbollahot Libanonban, és közvetlen fenyegetést jelentettek Izraelre."

Barkat szerint Izrael katonai válasza rávilágított Irán sebezhetőségére. "Drámaian meggyengítettük őket... keményen lecsaptunk rájuk... és bebizonyítottuk, hogy nem olyan nagyok és erősek, mint gondolták" - mondta, hozzátéve: "Úgy vélem, ez hatással volt az egész régióra, és most össze kell szedniük magukat."

A miniszter hangsúlyozta, hogy Izrael célja a védekezés, nem a rezsimváltás. "Izrael érdeke az, hogy megvédje magát. Ha fenyegetést jelentenek, keményen lecsapunk rájuk. Ha meg akarják dönteni a saját rezsimjüket, az Irán érdeke."

Utalva az Egyiptommal, Jordániával kötött békemegállapodásokra és az Ábrahám-egyezményre, Barkat kifejezte reményét egy olyan jövőben, ahol "ellenségeink barátokká válnak". Hozzátette: "Ha és amikor Irán irányt változtat és békét akar Izraellel, örömmel működünk együtt velük."

Barkat határozottan támogatta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, amit jobb alternatívának nevezett "az elfogult ENSZ-nél". A hebroni helyi arab vezetéssel való együttműködést életképes modellként említette Gáza jövőbeli irányítására. "Az ottani sejkek... csatlakozni akarnak az Ábrahám-egyezményhez... velünk akarnak harcolni a terror ellen... együttműködnének gazdasági téren."

A kétállami megoldást irreálisnak nevezte. "Ez nem járható út" - mondta Barkat, utalva az izraeli parlament szinte egyhangú ellenállására. Hozzátette: "a Palesztin Hatóság azért akar államot, hogy elpusztítson minket."

A nemzetközi békefenntartó javaslatokkal kapcsolatban Barkat határozott álláspontot képviselt. "Nem fogadjuk el a katariakat, a törököket... és ide tartozik Pakisztán is. Erősen támogatták a dzsihádista szervezeteket Gázában, és nem bízunk meg bennük, ha csapatokat küldenének a területre."