Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 4. héten 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/4. heti nyerőszámait 2026. január 21-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 140 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 4. héten:

4, 5, 7, 8, 14, 18, 30.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 4. héten:

5, 15, 22, 23, 28, 32, 33.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 5. játékhéten 140 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (1 sorsolás óta) nem volt.

Nyeremények a Skandináv lottón a 4. héten:

6 találat: egyenként 473 605 forint

5 találat: egyenként 7 810 forint

4 találat: egyenként 2 510 forint

