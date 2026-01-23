Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére

Miközben a magyar fürdőkultúra látványosan átalakul, és a nagy fürdők belépői már 6–8 ezer forint körül járnak, a KSH friss adatai egészen más képet mutatnak a vidéki valóságról: az elmúlt években közel 90 fürdő tűnt el a rendszerből, a gyógyfürdők száma stagnál, az élményfürdők és strandok viszont soha nem látott ütemben szaporodnak. A dráguló nagyvárosi fürdők mellett azonban még mindig léteznek olyan, alig ismert vidéki helyek, ahol 2500–3500 forintért lehet belépőt váltani – csendben, családias környezetben, sokszor ugyanazzal a gyógyvízzel, mint a jóval drágább riválisoknál. Most megmutatjuk a tíz legolcsóbbat.

A magyar fürdőkultúra évszázadok óta a gyógyvízre, a közösségi élményre és a testi-lelki regenerálódásra épül. Az elmúlt másfél évtizedben azonban látványosan átalakult a hazai fürdőpiac: a KSH adatai szerint egyre kevesebb gyógyfürdő működik, miközben az élményfürdők és strandok száma folyamatosan nő.

A fürdők száma 2015-ben érte el a csúcsot, azóta közel 90 létesítmény tűnt el a rendszerből. A gyógyászati célú fürdők stagnálnak, az „egyéb fürdők” kategóriája gyakorlatilag eltűnt, miközben a wellness és szórakoztató funkciók kerültek előtérbe. A fürdőkultúra tehát nemcsak gazdasági, hanem társadalmi értelemben is átalakul: a gyógyvíz lassan háttérbe szorul, a látvány és az élmény válik dominánssá.

A KSH adatai alapján készült grafikon a magyarországi fürdők számának alakulását mutatja 2010 és 2024 között, fürdőtípusonkénti bontásban. A trendek jól kirajzolódnak: míg egyes kategóriákban látványos növekedés történt az elmúlt másfél évtizedben, más típusok stagnálnak vagy épp visszaesést mutatnak. A fürdőszektor átalakulása nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is figyelemre méltó.

A legszembetűnőbb változás az élményfürdők és strandok számának növekedése: 2010-ben még csak 102 élményfürdő működött, 2024-ben már 190, míg a strandok száma 148-ról 219-re emelkedett. Ez a bővülés jól tükrözi a szabadidős, családi kikapcsolódást célzó fürdők térnyerését. Ezzel szemben a gyógyfürdők száma alig változott: 2010-ben 98, 2024-ben 103 szerepel a statisztikában, ami stagnálást jelez egy olyan szegmensben, amely korábban a magyar fürdőkultúra gerincét adta.

A termálfürdők száma 2012-ben érte el a csúcsot (156), azóta enyhe visszaesés látható, 2024-ben már csak 137 működik. Az uszodák és tanuszodák száma szintén hullámzó: az uszodák 2012-ben 158-cal tetőztek, majd 2020-ra 135-re csökkentek, míg a tanuszodák száma 2012-ben 202 volt, 2024-ben pedig 179. Az „egyéb fürdők” kategóriája látványosan visszaszorult: 2011-ben még 76 ilyen létesítményt tartottak nyilván, 2024-ben már csak 9-et.

A grafikon tehát egyértelműen azt mutatja, hogy a magyar fürdőpiac az elmúlt 15 évben a szórakoztató, élményalapú szolgáltatások irányába mozdult el, miközben a gyógyászati és sportcélú fürdők szerepe csökkent vagy stagnált. Ez a trend nemcsak a kínálatot, hanem a fürdőkultúra társadalmi jelentését is átalakítja: a gyógyvíz lassan háttérbe szorul, miközben a wellness és a családi élmény kerül előtérbe.

10 legolcsóbb fürdő Magyarországon

Miközben a nagy fürdők árai sok helyen már 6–8 ezer forint körül mozognak, a kisebb, kevésbé ismert vidéki fürdőkben még mindig 2500–3500 forintért lehet belépőt váltani. Ezek a helyek gyakran családiasak, csendesek, és sokszor ugyanazt a gyógyvizet kínálják, mint a nagyobb, drágább fürdők – csak épp töredékáron. Most összegyűjtöttünk tíz olyan vidéki fürdőt, amelyek alig ismertek, a belépők ára pedig még mindig a földön jár.

Bükkszék

A Bükkszéki Salvus Gyógyfürdő híres a Salvus vízéről, amely különösen jótékony hatású a mozgásszervi és reumás panaszokra. A fürdőben található gyógyvizes medencék mellett élménymedencék és gyermekmedencék is várják a látogatókat. A fürdő egész évben nyitva tart, így télen-nyáron élvezhetjük a gyógyvíz jótékony hatásait. Felnőtt belépő: 4 000 Ft, gyermek: 4 400 Ft, nyugdíjas: 4 400 Ft.

Borgátafürdő

A Kis-Somlyó hegy lábánál található Borgátafürdő kalciumban és magnéziumban gazdag termálvizével vonzza a látogatókat. A fürdő szezonálisan tart nyitva, tavasztól őszig, és különböző hőmérsékletű medencékkel, valamint egy élménymedencével és gyermekpancsolóval várja a pihenni vágyókat. A környék kiváló kirándulási lehetőségeket is kínál. Felnőtt belépő: 2 800 Ft, gyermek: 1 500 Ft, nyugdíjas: 2 500 Ft.

Igal

Az Igali Gyógyfürdő különösen népszerű a reumás és ízületi problémákkal küzdők körében. A fürdőben található gyógyvizes medencék mellett szaunavilág és különböző wellness szolgáltatások is elérhetők. A családias hangulatú fürdő egész évben várja a látogatókat, és számos rendezvénnyel teszi még élménytelibbé a fürdőzést. Felnőtt belépő: 4 500 Ft, gyermek: 3 500 Ft, nyugdíjas: 3 900 Ft.

Sikonda

Sikonda fürdő a Mecsek hegység lábánál található, festői környezetben. A fürdő gyógyvizes medencékkel, élménymedencékkel és wellness szolgáltatásokkal várja a látogatókat. A gyógyvíz különösen jótékony hatású a reumatikus és mozgásszervi panaszokra. Felnőtt belépő: 3 500 Ft, gyermek: 1 800 Ft, nyugdíjas: 3 000 Ft.

Algyő

Az algyői Borbála Gyógyfürdő Szeged és Hódmezővásárhely között található, és csendes, családias környezetben várja a látogatókat. A fürdőben található gyógyvizes medencék mellett wellness részleg, szaunák és masszázs szolgáltatások is elérhetők. Felnőtt belépő: 3 400 Ft, gyermek: 2 3000 Ft, nyugdíjas: 2 300 Ft.

Püspökladány

A Sárrét Kincse Gyógyfürdő és Strand Püspökladányban található, és egész évben várja a látogatókat. A fürdőben gyógyvizes medencék, úszómedencék és különböző wellness szolgáltatások állnak rendelkezésre. A fürdő különösen népszerű a helyiek és a turisták körében. Felnőtt belépő: 2 250 Ft, gyermek: 1 250 Ft, nyugdíjas:1 850 Ft.

Leányfalu

A Leányfalui Termálfürdő a Duna partján található, és gyönyörű zöldövezetben várja a látogatókat. A fürdőben található gyógyvizes medencék mellett élménymedencék és gyermekmedencék is rendelkezésre állnak. A fürdő egész évben nyitva tart, és különböző rendezvényekkel is várja a látogatókat. Felnőtt belépő: 4 500 Ft, gyermek: 3 200 Ft, nyugdíjas: 3 200 Ft.

Göd

A Gödi Termálfürdő Budapesttől mindössze 24 km-re található, és egész évben nyitva tart. A fürdőben különböző hőmérsékletű medencék, szaunák és wellness szolgáltatások várják a látogatókat. A fürdő különösen népszerű a helyiek és a turisták körében. Felnőtt belépő: 4,000 Ft, gyermek: 1 300 Ft, nyugdíjas: 2 200 Ft.

Sárospatak

A Végardó Fürdő Sárospatakon található, és különböző hőmérsékletű medencékkel, csúszdákkal és szaunákkal várja a látogatókat. A fürdő különösen népszerű a családok körében, és számos rendezvénnyel teszi még élménytelibbé a fürdőzést. Felnőtt belépő: 3 000 Ft, gyermek: 2 500 Ft, nyugdíjas: 2 500 Ft.

Berettyóújfalu

A Bihar Termálliget Berettyóújfaluban található, és különböző hőmérsékletű medencékkel, gyógyvizes medencékkel és wellness szolgáltatásokkal várja a látogatókat. A fürdő egész évben nyitva tart, és különböző rendezvényekkel is várja a látogatókat. Felnőtt belépő: 3 000 Ft, gyermek: 2 400 Ft, nyugdíjas: 2 400 Ft.