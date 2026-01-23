Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk

A magyar válogatott bejutott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság fináléjába: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a pénteki elődöntőben 15-12-re győzte le a görög csapatot.

Ahogy azt már tudjuk, a magyar válogatott nemrég legyőzte a világklasszis spanyolokat a vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében, az elődöntőben pedig a szintén kiváló görögök ellen volt szükség kisebb bravúrra a döntőbe jutáshoz.

A görög-magyar találkozón a magyar férfi válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított.

A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.

A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.