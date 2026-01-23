Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A magyar válogatott bejutott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság fináléjába: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a pénteki elődöntőben 15-12-re győzte le a görög csapatot.
Ahogy azt már tudjuk, a magyar válogatott nemrég legyőzte a világklasszis spanyolokat a vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében, az elődöntőben pedig a szintén kiváló görögök ellen volt szükség kisebb bravúrra a döntőbe jutáshoz.
A görög-magyar találkozón a magyar férfi válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított.
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.
Lewis Hamilton a Ferrari új autójának bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a 2026-os Forma–1-es szezon hatalmas kihívás lesz
A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával.
A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél.
A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.
Erling Haaland idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki.
A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére.
A Denver Broncos egy győzelemre került a Super Bowltól, de kezdő irányítóját elveszítette sérülés miatt, így a konferenciadöntőben a tartalék vezeti majd a csapatot.
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte.
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.