Most kell lépni: szeptemberig igényelhető a kamatmentes hitel

A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján.
Elindult az Agrár Széchenyi Kártya új alkonstrukciója, kamat- és költségmentes hitel segíti a hazai sertéstenyésztőket, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken.
Az NGM a sertéságazat versenyképességének megerősítése és a tenyésztők likviditásának biztosítása érdekében támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére, az ágazat stratégiai jelentősége mellett a közelmúltban kialakult nehéz körülményekre reagálva.
"Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukción belül létrejövő új, speciális altípus révén a gazdák teljes kamat-, díj- és költségmentesség mellett juthatnak forráshoz" - írták.
A sertéságazatra vonatkozó új rendelkezések az Agrár Széchenyi Kártya üzletszabályzatában pénteken lépnek hatályba. A hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb szeptember 11-ig van lehetőség. A hitelszerződéseket legkésőbb szeptember 30-ig kell megkötni, míg a kapcsolódó kezesi kérelmeket november 30-ig lehet benyújtani. További információ a www.kavosz.hu oldalon olvasható - tették hozzá.
A közlemény szerint az elmúlt hónapokban a sertéságazat folyamatosan romló értékesítési árakkal szembesült, amely válsághelyzetet idézett elő. A sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók mind a hízósertés, mind a malac esetében az önköltség alatti áron értékesítettek - indokolták az intézkedést.
A január 23. és szeptember 30. között hatályba lépő hitelszerződések esetén a hitel a teljes futamidő alatt kamatmentes. Az állam átvállalja a kezelési költséget, a regisztrációs díjat, az egyszeri szerződéskötési díjat, a bírálati díjat, a közjegyzői díjat, valamint a fedezetek értékbecslésének költségét is minden megkezdett egész állategység után számított, legfeljebb 500 ezer forint összegű hitelkeretig. A hitelkeret összege 500 ezer forinttól 200 millió forintig terjed.
Iránykereséssel, enyhe negatív korrekcióval indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve.
2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál.
Nemcsak a fagykárt szenvedett gazdák számíthatnak pénzre: a tejpiac megmentésére és az iskolatej bővítésére is új szabályok jönnek.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.
A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
Hiába a családtámogatások, a termékenységi mutatók tovább zuhannak: egyes becslések szerint már pár év múlva kritikus szint alá eshet a népesség.
Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció KSH adatok szerint már hajszálnyira van a jegybanki céltól. Mi várható 2026-ban infláció terén? Mire számítanak a szakemberek? Lássuk!
Zsiday Viktor szerint ezzel lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert: az áfával kapcsolatban is elmondta a véleményét
A diskurzus középpontjában az áll, hogyan lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert, és milyen eszközökkel ösztönözhetőek jobban a hazai beruházások.
Mekkora ma a bevándorlás Európában? Hogyan, hol és milyen célból jelenik meg? És mennyire tudjuk ezt a folyamatot adatok mentén értelmezni? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán.