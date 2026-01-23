2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
A sertéstenyésztés, a biztonságos haszonállatok és az állattartó gazdaságok szabványosítva vannak, hogy jövedelmet termeljenek a fejlődő országok jó gazdáival.
Gazdaság

Most kell lépni: szeptemberig igényelhető a kamatmentes hitel

Pénzcentrum
2026. január 23. 19:33

Elindult az Agrár Széchenyi Kártya új alkonstrukciója, kamat- és költségmentes hitel segíti a hazai sertéstenyésztőket, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken.

Az NGM a sertéságazat versenyképességének megerősítése és a tenyésztők likviditásának biztosítása érdekében támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére, az ágazat stratégiai jelentősége mellett a közelmúltban kialakult nehéz körülményekre reagálva.

"Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukción belül létrejövő új, speciális altípus révén a gazdák teljes kamat-, díj- és költségmentesség mellett juthatnak forráshoz" - írták.

A sertéságazatra vonatkozó új rendelkezések az Agrár Széchenyi Kártya üzletszabályzatában pénteken lépnek hatályba. A hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb szeptember 11-ig van lehetőség. A hitelszerződéseket legkésőbb szeptember 30-ig kell megkötni, míg a kapcsolódó kezesi kérelmeket november 30-ig lehet benyújtani. További információ a www.kavosz.hu oldalon olvasható - tették hozzá.

A közlemény szerint az elmúlt hónapokban a sertéságazat folyamatosan romló értékesítési árakkal szembesült, amely válsághelyzetet idézett elő. A sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók mind a hízósertés, mind a malac esetében az önköltség alatti áron értékesítettek - indokolták az intézkedést.

A január 23. és szeptember 30. között hatályba lépő hitelszerződések esetén a hitel a teljes futamidő alatt kamatmentes. Az állam átvállalja a kezelési költséget, a regisztrációs díjat, az egyszeri szerződéskötési díjat, a bírálati díjat, a közjegyzői díjat, valamint a fedezetek értékbecslésének költségét is minden megkezdett egész állategység után számított, legfeljebb 500 ezer forint összegű hitelkeretig. A hitelkeret összege 500 ezer forinttól 200 millió forintig terjed.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #gazdaság #állami támogatás #mezőgazdaság #állattartás #nemzetgazdasági minisztérium #agrár #kis és középvállalkozások #agrárminisztérium #támogatott hitelek #állattenyésztés

