Most kell lépni: szeptemberig igényelhető a kamatmentes hitel

Elindult az Agrár Széchenyi Kártya új alkonstrukciója, kamat- és költségmentes hitel segíti a hazai sertéstenyésztőket, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken.

Az NGM a sertéságazat versenyképességének megerősítése és a tenyésztők likviditásának biztosítása érdekében támogatási csomagot indít az Agrárminisztérium kezdeményezésére, az ágazat stratégiai jelentősége mellett a közelmúltban kialakult nehéz körülményekre reagálva.

"Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukción belül létrejövő új, speciális altípus révén a gazdák teljes kamat-, díj- és költségmentesség mellett juthatnak forráshoz" - írták.

A sertéságazatra vonatkozó új rendelkezések az Agrár Széchenyi Kártya üzletszabályzatában pénteken lépnek hatályba. A hitelkérelmek személyes benyújtására legkésőbb szeptember 11-ig van lehetőség. A hitelszerződéseket legkésőbb szeptember 30-ig kell megkötni, míg a kapcsolódó kezesi kérelmeket november 30-ig lehet benyújtani. További információ a www.kavosz.hu oldalon olvasható - tették hozzá.

A közlemény szerint az elmúlt hónapokban a sertéságazat folyamatosan romló értékesítési árakkal szembesült, amely válsághelyzetet idézett elő. A sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók mind a hízósertés, mind a malac esetében az önköltség alatti áron értékesítettek - indokolták az intézkedést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A január 23. és szeptember 30. között hatályba lépő hitelszerződések esetén a hitel a teljes futamidő alatt kamatmentes. Az állam átvállalja a kezelési költséget, a regisztrációs díjat, az egyszeri szerződéskötési díjat, a bírálati díjat, a közjegyzői díjat, valamint a fedezetek értékbecslésének költségét is minden megkezdett egész állategység után számított, legfeljebb 500 ezer forint összegű hitelkeretig. A hitelkeret összege 500 ezer forinttól 200 millió forintig terjed.