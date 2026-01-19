2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Intézkedés. Emberek tömege sziluettben felemeli kezét a táncparketten neonfényes háttéren. Éjszakai élet, klub, zene, tánc, mozgás, ifjúság. Sárga-kék színek és mozgó lányok és fiúk.
Szórakozás

Megszólalt a belvárosi szórakozóhely Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban

Pénzcentrum
2026. január 19. 13:38

Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére. A belső vizsgálatra hivatkozva közölték: a fiatal férfi önállóan, külső befolyás nélkül hagyta el a helyet, miközben a rendőrség továbbra is jelentős erőkkel keresi.

Az Ötkert szórakozóhely üzemeltetője nyilatkozatban fordult a nyilvánossághoz Egressy Mátyás eltűnése kapcsán. A 18 éves fiatal néhány napja indult haza a szórakozóhelyről, azóta azonban nyoma veszett. A cég részvétét fejezte ki az eltűnt fiú családjának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint arról korábban beszámoltunk egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsána belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak, a szórakozóhely felelősségét firtatva a történtekben.

A szórakozóhely tájékoztatása szerint belső vizsgálatot indítottak a pénteki események körülményeinek tisztázására. A biztonsági kamerák felvételeinek elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a fiatal férfi saját elhatározásából, más személy befolyása vagy közreműködése nélkül hagyta el az épületet.

Példátlan összefogás Budapesten: a fél város az eltűnt Egressy Mátyást keresi
EZ IS ÉRDEKELHET
Példátlan összefogás Budapesten: a fél város az eltűnt Egressy Mátyást keresi
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.

A közleményben hangsúlyozták: a távozás pillanataiban semmilyen rendkívüli eseményt vagy olyan körülményt nem észleltek, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy azonnali intézkedést indokolt volna.

Az üzemeltető kiemelte, hogy maradéktalanul együttműködik a nyomozó hatóságokkal, és minden szükséges adatot a rendőrség rendelkezésére bocsát. Egyben arra kérte a közvéleményt, hogy a hatósági vizsgálat lezárultáig tartózkodjon az elhamarkodott következtetések levonásától. Nyilatkozatuk zárásaként megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos és törvényes működés fenntartása mellett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság eközben jelentős létszámmal folytatja Egressy Mátyás felkutatását. Bár az eltűnt fiatalról számos információ és feltételezés terjed a médiában és az online térben, a rendőrség ezeket sorra ellenőrzi, ám az egyes értesüléseket nem kommentálja nyilvánosan.

A BRFK kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen érdemi információval rendelkezik Egressy Mátyás hollétével kapcsolatban, azt ne a közösségi médiában ossza meg, hanem értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, vagy – akár névtelenségét megőrizve – a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #nyomozás #szórakozás #brfk #belváros #bűnügy #szórakozóhely #közösségi média #bűnügyi hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:33
14:27
14:18
14:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
2026. január 19.
Itt a kijózanító igazság, ennyit ér valójában a fizetésed 2026-ban: jöhet a hidegzuhany a bankokban
2026. január 19.
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
NAPTÁR
Tovább
2026. január 19. hétfő
Sára, Márió
4. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
3 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
5
3 hete
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkemegfelelés (Capital Adequacy)
A bank tőkével való ellátottsága az idegen forrásaihoz, illetve a kockázatos eszközeihez viszonyítva. Egy bankra akkor mondhatjuk, hogy a tőkeellátottság szempontjából biztonságos, ha a tőkemegfelelési mutató 8 százaléknál magasabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 13:01
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 12:33
Ezt rengeteg autós nem tudja az autópálya-matricáról: sorozatosan súlyos ezreket buknak miatta
Agrárszektor  |  2026. január 19. 14:28
Dugig vannak az európai tárolók: mi lesz ezzel a rengeteg almával?