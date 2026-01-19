Megszólalt a belvárosi szórakozóhely Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban

Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére. A belső vizsgálatra hivatkozva közölték: a fiatal férfi önállóan, külső befolyás nélkül hagyta el a helyet, miközben a rendőrség továbbra is jelentős erőkkel keresi.

Az Ötkert szórakozóhely üzemeltetője nyilatkozatban fordult a nyilvánossághoz Egressy Mátyás eltűnése kapcsán. A 18 éves fiatal néhány napja indult haza a szórakozóhelyről, azóta azonban nyoma veszett. A cég részvétét fejezte ki az eltűnt fiú családjának.

Mint arról korábban beszámoltunk egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsána belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak, a szórakozóhely felelősségét firtatva a történtekben.

A szórakozóhely tájékoztatása szerint belső vizsgálatot indítottak a pénteki események körülményeinek tisztázására. A biztonsági kamerák felvételeinek elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a fiatal férfi saját elhatározásából, más személy befolyása vagy közreműködése nélkül hagyta el az épületet.

A közleményben hangsúlyozták: a távozás pillanataiban semmilyen rendkívüli eseményt vagy olyan körülményt nem észleltek, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy azonnali intézkedést indokolt volna.

Az üzemeltető kiemelte, hogy maradéktalanul együttműködik a nyomozó hatóságokkal, és minden szükséges adatot a rendőrség rendelkezésére bocsát. Egyben arra kérte a közvéleményt, hogy a hatósági vizsgálat lezárultáig tartózkodjon az elhamarkodott következtetések levonásától. Nyilatkozatuk zárásaként megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos és törvényes működés fenntartása mellett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság eközben jelentős létszámmal folytatja Egressy Mátyás felkutatását. Bár az eltűnt fiatalról számos információ és feltételezés terjed a médiában és az online térben, a rendőrség ezeket sorra ellenőrzi, ám az egyes értesüléseket nem kommentálja nyilvánosan.

A BRFK kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen érdemi információval rendelkezik Egressy Mátyás hollétével kapcsolatban, azt ne a közösségi médiában ossza meg, hanem értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, vagy – akár névtelenségét megőrizve – a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.