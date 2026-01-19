Hatalmas akciót hirdettek a Sziget szervezői az idei fesztiválra: így igényelhető a féláras jegy

Nem mindennapi lehetőséggel indul az év a magyar diákoknak a Fővárosi Önkormányzat és a Sziget Szervezőiroda együttműködésének köszönhetően: féláron fesztiválozhatnak a 2026-os Szigeten, ha a BudapestGO-ban vásárolnak havi bérletet. A kedvezményes lehetőség 2026. január 19. és július 31. között tart.

Idén már féláron vásárolhatnak ötnapos fesztiválbérletet a magyar diákok Európa egyik legnagyobb fesztiváljára, a 2026-os Szigetre. A kedvezmény igénybevételéről a Sziget Szervezőirodával kötött megállapodás alapján a Fővárosi Közgyűlés döntött 2025. november 26-án.

A jegyakció keretében az érvényes bérletekkel először a BKK dedikált aloldalán kell regisztrálni, ezt követően egyedi kuponkódot kapnak e-mailben a felhasználók. A kuponkód a Sziget hivatalos weboldalán váltható be a „Sziget Diákbérlet by BudapestGO” elnevezésű termékre.

Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.

A kedvezmény a magyar diákigazolvánnyal rendelkező ügyfelek számára érhető el, és a fővárosi közösségi közlekedésre érvényes bérletekhez kapcsolódik. A diákigazolvány és a jogosultság ellenőrzését a Sziget Szervezőiroda végzi a beléptetés során.

Az akció időtartama alatt egy felhasználó egy alkalommal igényelhet kuponkódot, függetlenül attól, hogy hány diákbérletet vásárolt az adott időszakban. A jegyek száma korlátozott, a beváltás lehetősége a készlet erejéig biztosított.

A jegyakcióban a BudapestGO alkalmazásban megvásárolt alábbi diákbérletekkel lehet részt venni:

kedvezményes Pest vármegyebérlet

kedvezményes országbérlet

havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak

havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak

A kedvezményes lehetőség keretében felhasználható bérletek vásárlásra a BudapestGO-ban 2026. 07. 29-ig van lehetőség, regisztrálni legkésőbb 2026. július 30-ig lehet, a kuponokat pedig 07.31-ig válthatják be a felhasználók a Sziget webshopjában.