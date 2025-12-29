2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Budapest, 2021. június 13.A Szerencsejáték Zrt. állami tulajdonban lévõ, budapesti központtal mûködõ gazdasági társaság lottózó partnerüzletének cégtáblája a fõváros VII. kerületében a Thököly úton. Ez Budapest legkisebb terü
Szórakozás

Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi

Pénzcentrum
2025. december 29. 12:36

Elmaradhatatlan része az év végének és az új évnek a Szerencsejáték Zrt. új esztendőt köszöntő sorsjegye. A Sok szerencsét! kaparós ötödik éve jelenik meg, ezúttal elegáns, a 20-as éveket idéző külsővel, és a játékosok körében népszerű szerencseszimbólum-keresős játékmenettel. A sorsjegy ára továbbra is 1000 forint és 50 milliós főnyereménnyel, valamint további tíz darab 1 millió forintos nyereménnyel kecsegtet.

A sorsjegyek kedvelőinek ismét szerencsésen végződhet az év: december 29-étől elérhető a Sok szerencsét! sorsjegy, amely elegáns rozéarany csillogással, az ilyenkor különösen várt szerencseszimbólumokat is felvonultató szimbólumkereső játékmenettel várja a játékosokat. Ez a játékmenet a játékosok körében, a piackutatások alapján nagyon népszerű, mert könnyen követhető és mégis izgalmas.

A főjáték két részből áll: a kaparófelület alatt elrejtett nyolc szerencseszimbólum felfedése után a játékos ezeket a szomszédos, 4×4-es négyzethálóban keresheti meg. Akkor nyer, ha a hálóban egy teljes sort vagy oszlopot sikerül bejelölnie a kaparással.

A főjátékot három különálló, gyors bónuszjáték egészíti ki. Ezek mindegyikében egyetlen patkó szimbólum felfedése elegendő a nyeréshez, így a játékosok akár azonnali sikerélményben is részesülhetnek. A sorsjeggyel egyidejűleg akár négy nyeremény is megszerezhető.

A Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció terület igazgatója elmondta: „a szilveszteri és újévi időszak mindig különleges – tele várakozással, tervekkel. Az idei Sok szerencsét! sorsjeggyel pontosan ezt az érzést szerettük volna visszaadni: azt a pillanatot, amikor a lehetőségre várva izgalommal kaparjuk le a sorsjegy felületét. A jól ismert szimbólumkereső játékmenet az egyik legnépszerűbb tematika, amelyet idén még élvezetesebbé tettünk. Horváth Zoltán hozzátette: hiszünk benne, hogy ez a sorsjegy nem csupán egy játék, hanem egy apró ünnepi élmény, amely mosolyt csal az arcokra és egy kis szerencsét hozhat az új év kezdetén.”

A sorsjegy tematikája szorosan kapcsolódik az évkezdéshez: a szerencsehozó motívumok, mint a négylevelű lóhere, a patkó vagy más hagyományos újévi jelképek évtizedek óta részei a kultúrának. Ezek a motívumok idén egy teljesen új, látványos grafikai környezetbe kerültek: a sorsjegy fekete alapja és a felületet teljes egészében beborító rozéarany motívum az 1920-as évek ikonikus, art deco stílusát idézi meg. A korszakra jellemző geometrikus minták és elegáns fényhatások formálják egésszé a sorsjegy letisztult megjelenését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A Sok szerencsét! sorsjegy idén ismét 1000 Ft-ba kerül. További információ a szerencsejatek.hu oldalon olvasható.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
