Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere
Fenyő Miklós továbbra is kórházi kezelés alatt áll tüdőgyulladással, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.
A 78 éves eMeRTon-díjas előadó menedzsere a Telexnek nyilatkozva megerősítette, hogy az énekes jelenleg is kórházban van, de állapotáról nem adott részletes tájékoztatást.
Fenyő Miklós betegségéről január 11-én számoltak be hivatalos Facebook-oldalán, ahol közölték, hogy tüdőgyulladással kórházba került. Pár nappal később állapotának a javulásáról számoltak be, de jelen állás szerint úgy tűnik, még mindig kezelés alatt áll a legendás énekes.
A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért, és ígéretet tettek a további tájékoztatásra.
A Hungária együttes egykori frontembere már 2024 elején is egészségügyi problémákkal küzdött. Egy felső légúti fertőzés miatt kialakult gyulladás következtében berekedt, ami miatt kénytelen volt lemondani hagyományos karácsonyi koncertjét.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Átmenetileg szünetel majd a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum.
Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 3. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.
A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.