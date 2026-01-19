Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere

Fenyő Miklós továbbra is kórházi kezelés alatt áll tüdőgyulladással, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A 78 éves eMeRTon-díjas előadó menedzsere a Telexnek nyilatkozva megerősítette, hogy az énekes jelenleg is kórházban van, de állapotáról nem adott részletes tájékoztatást.

Fenyő Miklós betegségéről január 11-én számoltak be hivatalos Facebook-oldalán, ahol közölték, hogy tüdőgyulladással kórházba került. Pár nappal később állapotának a javulásáról számoltak be, de jelen állás szerint úgy tűnik, még mindig kezelés alatt áll a legendás énekes.

A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért, és ígéretet tettek a további tájékoztatásra.

A Hungária együttes egykori frontembere már 2024 elején is egészségügyi problémákkal küzdött. Egy felső légúti fertőzés miatt kialakult gyulladás következtében berekedt, ami miatt kénytelen volt lemondani hagyományos karácsonyi koncertjét.