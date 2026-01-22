2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
Red carpet event at night with rope barriers.
Szórakozás

Itt vannak a hivatalos Oscar-jelöltek 2026-ban: ez az öt film tarolhat az idei gálán

Pénzcentrum
2026. január 22. 16:15

Hivatalossá váltak a 98. Oscar-gála jelölései. A Bűnösök című film rekordot jelentő, 16 jelöléssel vezeti a 2026-os Oscar-díj mezőnyét: a Warner Bros. produkciója a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában is versenyben van - írta a The Hollywood Reporter. A második legtöbb, 13 jelölést az Egyik csata a másik után című film gyűjtötte, míg a Frankenstein, a Marty Supreme és az Érzelmi érték egyaránt kilenc-kilenc kategóriában esélyes.

Az idei Oscar-jelölteket Danielle Brooks és Lewis Pullman jelentette be az Akadémia Samuel Goldwyn Színházából közvetített élő műsorban, összesen 24 kategóriában. Az Oscar-díj történetében először 2002 óta új kategóriát vezettek be: a legjobb szereplőválogatás díját. Erre a Hamnet, a Marty Supreme, az Egyik csata a másik után, A titkosügynök és a Bűnösök pályázik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Akadémia idén a szavazási szabályokat is szigorította. A tagoknak az Academy Screening Room alkalmazáson keresztül kell igazolniuk, hogy megtekintették az összes jelölt filmet, ellenkező esetben nem szavazhatnak az adott kategóriában. A 2026-os Oscar-gálát is Conan O'Brien vezeti majd. A ceremóniát március 15-én, vasárnap - magyar idő szerint hétfőn hajnalban - rendezik a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben, és az ABC, valamint a Hulu élőben közvetíti.

Az Oscar 2026-os jelöltjei kategóriánként

Legjobb film 

  • Bugonia (Bugonia, Focus Features); Ed Guiney & Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone és Lars Knudsen, producerek
  • F1 (F1, Apple); Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski és Jerry Bruckheimer, producerek
  • Frankenstein (Frankenstein, Netflix); Guillermo del Toro, J. Miles Dale és Scott Stuber, producerek
  • Hamnet (Hamnet, Focus Features); Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg és Sam Mendes, producerek
  • Marty Supreme (Marty Supreme, A24); Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas és Timothée Chalamet, producerek
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); Adam Somner, Sara Murphy és Paul Thomas Anderson, producerek
  • A titkosügynök (The Secret Agent, Neon); Emilie Lesclaux, producer
  • Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); Maria Ekerhovd és Andrea Berentsen Ottmar, producerek
  • Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); Zinzi Coogler, Sev Ohanian és Ryan Coogler, producerek
  • Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer és Michael Heimler, producerek

Legjobb rendező 

  • Hamnet (Hamnet, Focus Features), Chloé Zhao
  • Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Josh Safdie
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Paul Thomas Anderson
  • Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon), Joachim Trier
  • Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Ryan Coogler

Legjobb férfi főszereplő

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme (Marty Supreme, A24)
  • Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
  • Ethan Hawke – Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics)
  • Michael B. Jordan – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
  • Wagner Moura – A titkos ügynök (The Secret Agent, Neon)

Legjobb női főszereplő

  • Jessie Buckley – Hamnet (Hamnet, Focus Features)
  • Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék (If I Had Legs I’d Kick You, A24)
  • Kate Hudson – Song Sung Blue (Song Sung Blue, Focus Features)
  • Renate Reinsve – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
  • Emma Stone – Bugonia (Bugonia, Focus Features)

Legjobb férfi mellékszereplő

  • Benicio Del Toro – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
  • Jacob Elordi – Frankenstein (Frankenstein, Netflix)
  • Delroy Lindo – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
  • Sean Penn – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
  • Stellan Skarsgård – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)

Legjobb női mellékszereplő

  • Elle Fanning – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
  • Amy Madigan – Fegyverek (Weapons, Warner Bros.)
  • Wunmi Mosaku – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
  • Teyana Taylor – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)

Legjobb adaptált forgatókönyv

  • Bugonia (Bugonia, Focus Features); forgatókönyv: Will Tracy
  • Frankenstein (Frankenstein, Netflix); filmre írta: Guillermo del Toro
  • Hamnet (Hamnet, Focus Features); forgatókönyv: Chloé Zhao és Maggie O’Farrell
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); írta: Paul Thomas Anderson
  • Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); forgatókönyv: Clint Bentley és Greg Kwedar

Legjobb eredeti forgatókönyv 

  • Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics); írta: Robert Kaplow
  • Csak egy baleset (It Was Just an Accident, Neon); írta: Jafar Panahi; forgatókönyv-közreműködők: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian
  • Marty Supreme (Marty Supreme, A24); írta: Ronald Bronstein és Josh Safdie
  • Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); írta: Eskil Vogt és Joachim Trier
  • Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); írta: Ryan Coogler

Legjobb animációs film 

  • Arco (Arco, Neon); Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas és Natalie Portman
  • Elio (Elio, Walt Disney); Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina és Mary Alice Drumm
  • K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters, Netflix); Maggie Kang, Chris Appelhans és Michelle L. M. Wong
  • A kis Amélie és az eső természete (Little Amélie or the Character of Rain, GKIDS); Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago és Henri Magalon
  • Zootropolis 2 (Zootopia 2, Walt Disney); Jared Bush, Byron Howard és Yvett Merino

Legjobb nemzetközi film (Best International Feature)

  • Brazília – A titkosügynök (The Secret Agent)
  • Franciaország – Csak egy baleset (It Was Just an Accident)
  • Norvégia – Érzelmi érték (Sentimental Value)
  • Spanyolország – Tánc a sivatagban (Sirât)
  • Tunézia – Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab)

Legjobb dokumentumfilm

  • Az Alabama-megoldás (The Alabama Solution, HBO Documentary Films); Andrew Jarecki és Charlotte Kaufman
  • Come See Me in the Good Light (Apple); Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro és Stef Willen
  • Áttörni a sziklákon (Cutting Through Rocks); Sara Khaki és Mohammadreza Eyni
  • Mr. Nobody Against Putin (PINK); jelöltek később meghatározva
  • A tökéletes szomszéd (The Perfect Neighbor, Netflix); Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu és Sam Bisbee

Legjobb smink és haj

  • Frankenstein (Frankenstein)
  • Kokuho (Kokuho)
  • Bűnösök (Sinners)
  • Zúzógép (The Smashing Machine)
  • A csúf mostohatestvér (The Ugly Stepsister)

Legjobb eredeti filmzene 

  • Bugonia (Bugonia)
  • Frankenstein (Frankenstein)
  • Hamnet (Hamnet)
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
  • Bűnösök (Sinners)

Legjobb élőszereplős rövidfilm

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Legjobb animációs rövidfilm

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Legjobb szereplőválogatás (casting)

  • Hamnet (Hamnet)
  • Marty Supreme (Marty Supreme)
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
  • A titkosügynök (The Secret Agent)
  • Bűnösök (Sinners)

Legjobb jelmez

  • Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)
  • Frankenstein (Frankenstein)
  • Hamnet (Hamnet)
  • Marty Supreme (Marty Supreme)
  • Bűnösök (Sinners)

Legjobb eredeti dal

  • „Dear Me” – Diane Warren: Relentless
  • „Golden” – K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters)
  • „Highest 2 Lowest” – Highest 2 Lowest
  • „I Lied To You” – Bűnösök (Sinners)
  • „Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
  • „Train Dreams” – Az álmok vágányán (Train Dreams)

Legjobb dokumentum rövidfilm 

  • All the Empty Room
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone”
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Legjobb vágás

  • F1 (F1), Stephen Mirrione
  • Marty Supreme (Marty Supreme), Ronald Bronstein és Josh Safdie
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Andy Jurgensen
  • Érzelmi érték (Sentimental Value), Olivier Bugge Coutté
  • Bűnösök (Sinners), Michael Shawver

Legjobb látványtervezés

  • Frankenstein (Frankenstein), Tamara Deverell
  • Hamnet (Hamnet), Fiona Crombie
  • Marty Supreme (Marty Supreme), Jack Fisk
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Florencia Martin
  • Bűnösök (Sinners), Hannah Beachler; díszlettervezés: Monique Champagne

Legjobb operatőri munka

  • Frankenstein (Frankenstein, Netflix), Dan Laustsen
  • Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Darius Khondji
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Michael Bauman
  • Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw
  • Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix), Adolpho Veloso

Legjobb hang 

  • F1 (F1)
  • Frankenstein (Frankenstein)
  • Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
  • Bűnösök (Sinners)
  • Tánc a sivatagban (Sirât)
  • Az álmok vágányán (Train Dreams)

Legjobb vizuális effektusok 

  • Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)
  • F1 (F1)
  • Jurassic World: Újjászületés (Jurassic World Rebirth)
  • The Lost Bus
  • Bűnösök (Sinners)

 
Címlapkép: Getty Images
