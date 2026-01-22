Itt vannak a hivatalos Oscar-jelöltek 2026-ban: ez az öt film tarolhat az idei gálán

Hivatalossá váltak a 98. Oscar-gála jelölései. A Bűnösök című film rekordot jelentő, 16 jelöléssel vezeti a 2026-os Oscar-díj mezőnyét: a Warner Bros. produkciója a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában is versenyben van - írta a The Hollywood Reporter. A második legtöbb, 13 jelölést az Egyik csata a másik után című film gyűjtötte, míg a Frankenstein, a Marty Supreme és az Érzelmi érték egyaránt kilenc-kilenc kategóriában esélyes.

Az idei Oscar-jelölteket Danielle Brooks és Lewis Pullman jelentette be az Akadémia Samuel Goldwyn Színházából közvetített élő műsorban, összesen 24 kategóriában. Az Oscar-díj történetében először 2002 óta új kategóriát vezettek be: a legjobb szereplőválogatás díját. Erre a Hamnet, a Marty Supreme, az Egyik csata a másik után, A titkosügynök és a Bűnösök pályázik.

Az Akadémia idén a szavazási szabályokat is szigorította. A tagoknak az Academy Screening Room alkalmazáson keresztül kell igazolniuk, hogy megtekintették az összes jelölt filmet, ellenkező esetben nem szavazhatnak az adott kategóriában. A 2026-os Oscar-gálát is Conan O'Brien vezeti majd. A ceremóniát március 15-én, vasárnap - magyar idő szerint hétfőn hajnalban - rendezik a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben, és az ABC, valamint a Hulu élőben közvetíti.

Az Oscar 2026-os jelöltjei kategóriánként

Legjobb film

Bugonia (Bugonia, Focus Features); Ed Guiney & Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone és Lars Knudsen, producerek

F1 (F1, Apple); Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski és Jerry Bruckheimer, producerek

Frankenstein (Frankenstein, Netflix); Guillermo del Toro, J. Miles Dale és Scott Stuber, producerek

Hamnet (Hamnet, Focus Features); Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg és Sam Mendes, producerek

Marty Supreme (Marty Supreme, A24); Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas és Timothée Chalamet, producerek

Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); Adam Somner, Sara Murphy és Paul Thomas Anderson, producerek

A titkosügynök (The Secret Agent, Neon); Emilie Lesclaux, producer

Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); Maria Ekerhovd és Andrea Berentsen Ottmar, producerek

Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); Zinzi Coogler, Sev Ohanian és Ryan Coogler, producerek

Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer és Michael Heimler, producerek

Legjobb rendező

Hamnet (Hamnet, Focus Features), Chloé Zhao

Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Josh Safdie

Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Paul Thomas Anderson

Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon), Joachim Trier

Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Ryan Coogler

Legjobb férfi főszereplő

Timothée Chalamet – Marty Supreme (Marty Supreme, A24)

Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)

Ethan Hawke – Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)

Wagner Moura – A titkos ügynök (The Secret Agent, Neon)

Legjobb női főszereplő

Jessie Buckley – Hamnet (Hamnet, Focus Features)

Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék (If I Had Legs I’d Kick You, A24)

Kate Hudson – Song Sung Blue (Song Sung Blue, Focus Features)

Renate Reinsve – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)

Emma Stone – Bugonia (Bugonia, Focus Features)

Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio Del Toro – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)

Jacob Elordi – Frankenstein (Frankenstein, Netflix)

Delroy Lindo – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)

Sean Penn – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)

Stellan Skarsgård – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)

Legjobb női mellékszereplő

Elle Fanning – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)

Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)

Amy Madigan – Fegyverek (Weapons, Warner Bros.)

Wunmi Mosaku – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)

Teyana Taylor – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Bugonia (Bugonia, Focus Features); forgatókönyv: Will Tracy

Frankenstein (Frankenstein, Netflix); filmre írta: Guillermo del Toro

Hamnet (Hamnet, Focus Features); forgatókönyv: Chloé Zhao és Maggie O’Farrell

Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); írta: Paul Thomas Anderson

Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); forgatókönyv: Clint Bentley és Greg Kwedar

Legjobb eredeti forgatókönyv

Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics); írta: Robert Kaplow

Csak egy baleset (It Was Just an Accident, Neon); írta: Jafar Panahi; forgatókönyv-közreműködők: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian

Marty Supreme (Marty Supreme, A24); írta: Ronald Bronstein és Josh Safdie

Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); írta: Eskil Vogt és Joachim Trier

Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); írta: Ryan Coogler

Legjobb animációs film

Arco (Arco, Neon); Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas és Natalie Portman

Elio (Elio, Walt Disney); Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina és Mary Alice Drumm

K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters, Netflix); Maggie Kang, Chris Appelhans és Michelle L. M. Wong

A kis Amélie és az eső természete (Little Amélie or the Character of Rain, GKIDS); Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago és Henri Magalon

Zootropolis 2 (Zootopia 2, Walt Disney); Jared Bush, Byron Howard és Yvett Merino

Legjobb nemzetközi film (Best International Feature)

Brazília – A titkosügynök (The Secret Agent)

Franciaország – Csak egy baleset (It Was Just an Accident)

Norvégia – Érzelmi érték (Sentimental Value)

Spanyolország – Tánc a sivatagban (Sirât)

Tunézia – Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab)

Legjobb dokumentumfilm

Az Alabama-megoldás (The Alabama Solution, HBO Documentary Films); Andrew Jarecki és Charlotte Kaufman

Come See Me in the Good Light (Apple); Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro és Stef Willen

Áttörni a sziklákon (Cutting Through Rocks); Sara Khaki és Mohammadreza Eyni

Mr. Nobody Against Putin (PINK); jelöltek később meghatározva

A tökéletes szomszéd (The Perfect Neighbor, Netflix); Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu és Sam Bisbee

Legjobb smink és haj

Frankenstein (Frankenstein)

Kokuho (Kokuho)

Bűnösök (Sinners)

Zúzógép (The Smashing Machine)

A csúf mostohatestvér (The Ugly Stepsister)

Legjobb eredeti filmzene

Bugonia (Bugonia)

Frankenstein (Frankenstein)

Hamnet (Hamnet)

Egyik csata a másik után (One Battle After Another)

Bűnösök (Sinners)

Legjobb élőszereplős rövidfilm

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Legjobb animációs rövidfilm

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Legjobb szereplőválogatás (casting)

Hamnet (Hamnet)

Marty Supreme (Marty Supreme)

Egyik csata a másik után (One Battle After Another)

A titkosügynök (The Secret Agent)

Bűnösök (Sinners)

Legjobb jelmez

Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)

Frankenstein (Frankenstein)

Hamnet (Hamnet)

Marty Supreme (Marty Supreme)

Bűnösök (Sinners)

Legjobb eredeti dal

„Dear Me” – Diane Warren: Relentless

„Golden” – K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters)

„Highest 2 Lowest” – Highest 2 Lowest

„I Lied To You” – Bűnösök (Sinners)

„Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

„Train Dreams” – Az álmok vágányán (Train Dreams)

Legjobb dokumentum rövidfilm

All the Empty Room

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Legjobb vágás

F1 (F1), Stephen Mirrione

Marty Supreme (Marty Supreme), Ronald Bronstein és Josh Safdie

Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Andy Jurgensen

Érzelmi érték (Sentimental Value), Olivier Bugge Coutté

Bűnösök (Sinners), Michael Shawver

Legjobb látványtervezés

Frankenstein (Frankenstein), Tamara Deverell

Hamnet (Hamnet), Fiona Crombie

Marty Supreme (Marty Supreme), Jack Fisk

Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Florencia Martin

Bűnösök (Sinners), Hannah Beachler; díszlettervezés: Monique Champagne

Legjobb operatőri munka

Frankenstein (Frankenstein, Netflix), Dan Laustsen

Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Darius Khondji

Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Michael Bauman

Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw

Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix), Adolpho Veloso

Legjobb hang

F1 (F1)

Frankenstein (Frankenstein)

Egyik csata a másik után (One Battle After Another)

Bűnösök (Sinners)

Tánc a sivatagban (Sirât)

Az álmok vágányán (Train Dreams)

Legjobb vizuális effektusok