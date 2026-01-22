A Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett.
Itt vannak a hivatalos Oscar-jelöltek 2026-ban: ez az öt film tarolhat az idei gálán
Hivatalossá váltak a 98. Oscar-gála jelölései. A Bűnösök című film rekordot jelentő, 16 jelöléssel vezeti a 2026-os Oscar-díj mezőnyét: a Warner Bros. produkciója a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában is versenyben van - írta a The Hollywood Reporter. A második legtöbb, 13 jelölést az Egyik csata a másik után című film gyűjtötte, míg a Frankenstein, a Marty Supreme és az Érzelmi érték egyaránt kilenc-kilenc kategóriában esélyes.
Az idei Oscar-jelölteket Danielle Brooks és Lewis Pullman jelentette be az Akadémia Samuel Goldwyn Színházából közvetített élő műsorban, összesen 24 kategóriában. Az Oscar-díj történetében először 2002 óta új kategóriát vezettek be: a legjobb szereplőválogatás díját. Erre a Hamnet, a Marty Supreme, az Egyik csata a másik után, A titkosügynök és a Bűnösök pályázik.
Az Akadémia idén a szavazási szabályokat is szigorította. A tagoknak az Academy Screening Room alkalmazáson keresztül kell igazolniuk, hogy megtekintették az összes jelölt filmet, ellenkező esetben nem szavazhatnak az adott kategóriában. A 2026-os Oscar-gálát is Conan O'Brien vezeti majd. A ceremóniát március 15-én, vasárnap - magyar idő szerint hétfőn hajnalban - rendezik a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben, és az ABC, valamint a Hulu élőben közvetíti.
Az Oscar 2026-os jelöltjei kategóriánként
Legjobb film
- Bugonia (Bugonia, Focus Features); Ed Guiney & Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone és Lars Knudsen, producerek
- F1 (F1, Apple); Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski és Jerry Bruckheimer, producerek
- Frankenstein (Frankenstein, Netflix); Guillermo del Toro, J. Miles Dale és Scott Stuber, producerek
- Hamnet (Hamnet, Focus Features); Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg és Sam Mendes, producerek
- Marty Supreme (Marty Supreme, A24); Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas és Timothée Chalamet, producerek
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); Adam Somner, Sara Murphy és Paul Thomas Anderson, producerek
- A titkosügynök (The Secret Agent, Neon); Emilie Lesclaux, producer
- Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); Maria Ekerhovd és Andrea Berentsen Ottmar, producerek
- Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); Zinzi Coogler, Sev Ohanian és Ryan Coogler, producerek
- Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer és Michael Heimler, producerek
Legjobb rendező
- Hamnet (Hamnet, Focus Features), Chloé Zhao
- Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Josh Safdie
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Paul Thomas Anderson
- Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon), Joachim Trier
- Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Ryan Coogler
Legjobb férfi főszereplő
- Timothée Chalamet – Marty Supreme (Marty Supreme, A24)
- Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
- Ethan Hawke – Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics)
- Michael B. Jordan – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
- Wagner Moura – A titkos ügynök (The Secret Agent, Neon)
Legjobb női főszereplő
- Jessie Buckley – Hamnet (Hamnet, Focus Features)
- Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék (If I Had Legs I’d Kick You, A24)
- Kate Hudson – Song Sung Blue (Song Sung Blue, Focus Features)
- Renate Reinsve – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
- Emma Stone – Bugonia (Bugonia, Focus Features)
Legjobb férfi mellékszereplő
- Benicio Del Toro – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
- Jacob Elordi – Frankenstein (Frankenstein, Netflix)
- Delroy Lindo – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
- Sean Penn – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
- Stellan Skarsgård – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
Legjobb női mellékszereplő
- Elle Fanning – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
- Amy Madigan – Fegyverek (Weapons, Warner Bros.)
- Wunmi Mosaku – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
- Teyana Taylor – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
Legjobb adaptált forgatókönyv
- Bugonia (Bugonia, Focus Features); forgatókönyv: Will Tracy
- Frankenstein (Frankenstein, Netflix); filmre írta: Guillermo del Toro
- Hamnet (Hamnet, Focus Features); forgatókönyv: Chloé Zhao és Maggie O’Farrell
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); írta: Paul Thomas Anderson
- Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); forgatókönyv: Clint Bentley és Greg Kwedar
Legjobb eredeti forgatókönyv
- Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics); írta: Robert Kaplow
- Csak egy baleset (It Was Just an Accident, Neon); írta: Jafar Panahi; forgatókönyv-közreműködők: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian
- Marty Supreme (Marty Supreme, A24); írta: Ronald Bronstein és Josh Safdie
- Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); írta: Eskil Vogt és Joachim Trier
- Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); írta: Ryan Coogler
Legjobb animációs film
- Arco (Arco, Neon); Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas és Natalie Portman
- Elio (Elio, Walt Disney); Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina és Mary Alice Drumm
- K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters, Netflix); Maggie Kang, Chris Appelhans és Michelle L. M. Wong
- A kis Amélie és az eső természete (Little Amélie or the Character of Rain, GKIDS); Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago és Henri Magalon
- Zootropolis 2 (Zootopia 2, Walt Disney); Jared Bush, Byron Howard és Yvett Merino
Legjobb nemzetközi film (Best International Feature)
- Brazília – A titkosügynök (The Secret Agent)
- Franciaország – Csak egy baleset (It Was Just an Accident)
- Norvégia – Érzelmi érték (Sentimental Value)
- Spanyolország – Tánc a sivatagban (Sirât)
- Tunézia – Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab)
Legjobb dokumentumfilm
- Az Alabama-megoldás (The Alabama Solution, HBO Documentary Films); Andrew Jarecki és Charlotte Kaufman
- Come See Me in the Good Light (Apple); Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro és Stef Willen
- Áttörni a sziklákon (Cutting Through Rocks); Sara Khaki és Mohammadreza Eyni
- Mr. Nobody Against Putin (PINK); jelöltek később meghatározva
- A tökéletes szomszéd (The Perfect Neighbor, Netflix); Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu és Sam Bisbee
Legjobb smink és haj
- Frankenstein (Frankenstein)
- Kokuho (Kokuho)
- Bűnösök (Sinners)
- Zúzógép (The Smashing Machine)
- A csúf mostohatestvér (The Ugly Stepsister)
Legjobb eredeti filmzene
- Bugonia (Bugonia)
- Frankenstein (Frankenstein)
- Hamnet (Hamnet)
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
- Bűnösök (Sinners)
Legjobb élőszereplős rövidfilm
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Legjobb animációs rövidfilm
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Legjobb szereplőválogatás (casting)
- Hamnet (Hamnet)
- Marty Supreme (Marty Supreme)
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
- A titkosügynök (The Secret Agent)
- Bűnösök (Sinners)
Legjobb jelmez
- Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)
- Frankenstein (Frankenstein)
- Hamnet (Hamnet)
- Marty Supreme (Marty Supreme)
- Bűnösök (Sinners)
Legjobb eredeti dal
- „Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- „Golden” – K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters)
- „Highest 2 Lowest” – Highest 2 Lowest
- „I Lied To You” – Bűnösök (Sinners)
- „Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
- „Train Dreams” – Az álmok vágányán (Train Dreams)
Legjobb dokumentum rövidfilm
- All the Empty Room
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Legjobb vágás
- F1 (F1), Stephen Mirrione
- Marty Supreme (Marty Supreme), Ronald Bronstein és Josh Safdie
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Andy Jurgensen
- Érzelmi érték (Sentimental Value), Olivier Bugge Coutté
- Bűnösök (Sinners), Michael Shawver
Legjobb látványtervezés
- Frankenstein (Frankenstein), Tamara Deverell
- Hamnet (Hamnet), Fiona Crombie
- Marty Supreme (Marty Supreme), Jack Fisk
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Florencia Martin
- Bűnösök (Sinners), Hannah Beachler; díszlettervezés: Monique Champagne
Legjobb operatőri munka
- Frankenstein (Frankenstein, Netflix), Dan Laustsen
- Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Darius Khondji
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Michael Bauman
- Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw
- Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix), Adolpho Veloso
Legjobb hang
- F1 (F1)
- Frankenstein (Frankenstein)
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
- Bűnösök (Sinners)
- Tánc a sivatagban (Sirât)
- Az álmok vágányán (Train Dreams)
Legjobb vizuális effektusok
- Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)
- F1 (F1)
- Jurassic World: Újjászületés (Jurassic World Rebirth)
- The Lost Bus
- Bűnösök (Sinners)
A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.
A bejelentés után Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke értékelte lapunknak a csomag hatásait.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az új intézkedéscsomag.
A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy
Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást
Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.
Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t.
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere
A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.