A barátok nagyon jól szórakoznak az éjszakai korcsolyázás közben. Meleg nyugázatban. A várost karácsonyi fényekkel díszítik.
HelloVidék

Ilyet nem minden tél hoz össze: kilenc év után újra jégkarnevált szerveznek a Balaton jegén

HelloVidék
2026. január 22. 17:15

Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron, ahol a helyieket és a látogatókat egyaránt a befagyott tó jegére invitálják egy egész hétvégés, közösségi élményre.

Az esemény a BF Hotel mögötti partszakaszon, a Kvassay sétány mentén kap helyet, ahol szombaton, január 24-én 14 órakor indul a hivatalos program, de a jégre már délelőtt is ki lehet menni korcsolyázni. A terület nem lesz lezárva, így a spontán csúszkálásnak sem lesz akadálya - írta a Nyitott Balaton.

A jégkarnevál ötletgazdája és szervezője, Domokos-Hegyi Henriett az önkormányzattal és a BF Hotellel együttműködve olyan programot állított össze, amely minden korosztálynak kínál élményt. A cél egyértelmű: advent és farsang között is legyen egy valódi közösségi esemény, amely kimozdítja az embereket a téli szürkeségből.

A hétvége során különböző DJ-k gondoskodnak a zenéről, így a korcsolyázás mellé igazi fesztiválhangulat társul. A sportosabb vendégeket egy ügyességi miniolimpia várja, korosztályokra bontva: lesz szlalomozás, hátrafelé korcsolyázás, gyorsasági futam, hokiütős célba lövés, sőt még szánkóhúzó verseny is.

A hokizás szerelmeseinek külön pályát alakítanak ki két kapuval, a bátrabbak pedig akár limbózhatnak is a jégen, természetesen zenére.

Azoknak is élmény, akik nem sportolnának

A szervezők azokra is gondoltak, akik inkább nézelődnének vagy csak a különleges balatoni látványért érkeznek. Számukra egy különleges selfie pont készül, ahonnan Tihany és a jeges Balaton szolgál majd háttérként a fotókhoz.

A hideg ellen minden résztvevő ingyenes meleg teát kap, a további vendéglátás pedig a BF Hotel területén zajlik: fűtött büfében lesz lehetőség meleg ételre, italra, valamint arra is, hogy bárki átmelegedjen két csúszás között.

A jégkarnevál nemcsak egy szórakoztató hétvégi program, hanem jó példa arra is, hogyan lehet a Balatont négy évszakos élménytérré alakítani. Nyáron strand, télen korcsolyapálya – ha az időjárás engedi, a tó egészen új arcát mutatja.

A szervezők bíznak benne, hogy sokan élnek majd a ritka lehetőséggel, és a befagyott Balaton újra megtelik élettel Balatonföldváron.
Címlapkép: Getty Images
