Boldog női barátok interneteznek mobiltelefonon, miközben a fűben pihennek egy zenei fesztiválon naplementekor.
Szórakozás

10 fesztivál, ahová egyszer az életben el KELL menned: megnéztük, mennyibe kerül

Pénzcentrum
2026. január 20. 19:02

A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe: a nagy nemzetközi brandek rekordgyorsasággal fogynak el, a jegyárak emelkednek, mégis tömegek utaznak kontinenseken át egy-egy ikonikus élményért. A Time Out friss listája jól mutatja, hogy a világ legjobb fesztiváljai nemcsak visszatértek, hanem újra meghatározzák a popkultúrát – mi pedig kiválasztottunk közülük tízet, tíz különböző országból, hogy megmutassuk, hol születnek ma a legizgalmasabb zenei pillanatok és mennyibe kerül eljutni rájuk.

A globális fesztiválpiac az elmúlt évtizedben hatalmasat nőtt, és bár a pandémia évei megtörték a lendületet, 2023–2025 között újra rekordokat döntött a látogatottság. A Live Nation adatai szerint a világ legnagyobb fesztiváljai „minden korábbinál erősebb kereslettel” tértek vissza, és a jegyeladások sok helyen már hónapokkal a programok bejelentése előtt elindulnak. A BBC elemzése szerint a fiatalabb generációk számára a fesztiválélmény „a közösségi élet egyik utolsó offline terepe”, ami tovább növeli a népszerűséget. 

Ugyanakkor a piac kettős arcot mutat. A kisebb, független fesztiválok egy része a növekvő költségek miatt bezárt vagy szünetel, miközben a nagy nemzetközi brandek (Coachella, Glastonbury, Tomorrowland) soha nem látott profitot termelnek. A jegyárak világszerte emelkednek, de a közönség hajlandó kifizetni őket: sokak számára a fesztivál nem egyszerű koncertsorozat, hanem éves rituálé, utazás és közösségi élmény egyben.

Ebben a kettős, mégis pezsgő környezetben született meg a Time Out friss listája a világ legjobb fesztiváljairól. Mi most ebből válogattunk ki tízet – tíz különböző országból –, és megnéztük, mitől különlegesek, mióta léteznek, és mennyibe kerül eljutni rájuk.

Glastonbury Festival – Egyesült Királyság

  • Mióta létezik: 1970
  • Jegyár: 360–400 GBP (kb. 170–190 ezer Ft)

A glastonbury-i Worthy Farm mezői minden második évben egy külön kis várossá alakulnak. A világ egyik legnagyobb és legszínesebb fesztiválja, ahol a poptól a punkon át a világzenéig minden műfaj jelen van. A Glastonbury nemcsak zenei esemény, hanem kulturális jelenség: politikai aktivizmus, performanszok, cirkusz és művészet egy helyen.

Coachella – USA

  • Mióta létezik: 1999
  • Jegyár: 550–650 USD (kb. 200–240 ezer Ft)

A kaliforniai sivatag ikonikus fesztiválja, amely évről évre meghatározza a popkultúra trendjeit. A Coachella egyszerre koncertsorozat, divatbemutató és társadalmi esemény, ahol a legnagyobb sztárok és a friss felfedezettek is fellépnek. A jegyek rendszerint percek alatt fogynak el.

Primavera Sound – Spanyolország

  • Mióta létezik: 2001
  • Jegyár: 250–350 EUR (kb. 100–140 ezer Ft)

Barcelona tengerparti fesztiválja a világ egyik legjobb kurátori munkájával büszkélkedhet. A Primavera a zeneszeretők Mekkája: indie, elektronikus, hiphop és kísérleti műfajok egymás mellett, kompromisszumok nélkül. A program minden évben merész és szakmailag is kiemelkedő.

Fuji Rock – Japán

  • Mióta létezik: 1997
  • Jegyár: 45–55 000 JPY (kb. 110–135 ezer Ft)

A japán Alpok erdős hegyoldalain megrendezett Fuji Rock a világ egyik legtermészetközelibb fesztiválja. A sípályák, patakok és erdei ösvények között kialakított helyszínek különleges atmoszférát teremtenek, a program pedig a nemzetközi sztárok és a japán alternatív szcéna elegye.

Tomorrowland – Belgium

  • Mióta létezik: 2005
  • Jegyár: 295–350 EUR (kb. 120–140 ezer Ft), hétvégi csomag: 600–700 EUR (kb. 240–280 ezer Ft)

A világ legismertebb elektronikus zenei fesztiválja, amely minden évben mesebeli díszletekkel és gigantikus színpadokkal várja a látogatókat. A Tomorrowland mára globális brand, a jegyek pedig percek alatt fogynak el.

Rock in Rio – Brazília

  • Mióta létezik: 1985
  • Jegyár: 300–400 BRL (kb. 20–27 ezer Ft)

A latin-amerikai kontinens legnagyobb zenei eseménye, amely időről időre Európába is ellátogat. A Rock in Rio a pop és a rock ünnepe, stadionméretű show-kkal és hatalmas tömegekkel. A hangulat egyszerre fesztivál és karnevál.

Sziget Fesztivál – Magyarország

  • Mióta létezik: 1993
  • Jegyár: napijegy 35–45 ezer Ft, bérlet 120–160 ezer Ft

A „Szabadság Szigete” Európa egyik legnagyobb és legnemzetközibb fesztiválja. A Hajógyári-szigeten egy hétig tartó kulturális kavalkád zajlik: pop, rock, elektronikus zene, cirkusz, színház és nonstop közösségi élet. A Sziget a világ fesztiváltérképének állandó szereplője.

Splendour in the Grass – Ausztrália

  • Mióta létezik: 2001
  • Jegyár: 400–450 AUD (kb. 95–110 ezer Ft)

Ausztrália legfontosabb alternatív és indie fesztiválja, amely a Byron Bay közelében zajlik. A Splendour a déli félteke nyári fesztiválkultúrájának zászlóshajója, ahol a nemzetközi sztárok mellett az ausztrál zenei szcéna is erősen jelen van.

Montreux Jazz Festival – Svájc

  • Mióta létezik: 1967
  • Jegyár: 80–200 CHF (kb. 35–90 ezer Ft)

A világ egyik legrangosabb jazzfesztiválja, amely mára sokkal több, mint jazz: pop, soul, rock és elektronikus zene is helyet kap a Genfi-tó partján. A Montreux különlegessége a kifinomult hangulat és a legendás koncertfelvételek hagyománya.

AfrikaBurn – Dél-afrikai Köztársaság

Mióta létezik: 2007

Jegyár: 2 000–3 000 ZAR (kb. 35–55 ezer Ft)

A Burning Man dél-afrikai „testvérrendezvénye”, amely a Tankwa Karoo sivatagban épül fel minden évben. Nem klasszikus zenei fesztivál, hanem közösségi művészeti esemény, ahol a részvétel, az önkifejezés és a radikális kreativitás a lényeg. A zene itt organikusan születik, a közösség hozza létre.

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #fesztivál #turizmus #sziget #jegyárak #magyarország #külföld #zene #szórakozás #fesztiválok

