Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
Kihúzták az Ötöslottó első heti nyerőszámait, amelyet most is előben követtünk végig. Ezen a játékhéten - a szilveszter éjjeli Szuperlottóhoz hasonlóan - ismét nem volt telitalálat, így a jövő szombati sorsoláson már több mint 3 milliárd forint lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó idei 1. játékhetének nyerőszámait, a sorsolást most is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Lássuk a nyerőszámokat, és azt is, volt-e telitalálat, ami több mint 2 és fél milliárd forintot ért!
Az Ötöslottó 1. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
3; 14; 19; 34; 42
Ezen a játékhéten (1.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő héten már 3 milliárd 160 millió forint lesz az Ötöslottó várható főnyereménye.
További nyeremények az Ötöslottón:
2 találat: 2 025 Ft
3 találat: 13 535 Ft
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
4 találat: 1 098 300 Ft
A Joker nyerőszámai a következők:
4 5 5 9 1 7
Ezen a héten (1.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 147 666 940 forintot nyert! így a következő héten 30 millió forint lesz a Joker várható főnyereménye.
További nyeremények a Jokeren:
- 2 találat: 7 544 db, 2 500 Ft
- 3 találat: 710 db, 25 000 Ft
- 4 találat: 84 db, 250 000 Ft
- 5 találat: 2 db, 2 500 000 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Itt vannak az újévi ötöslottó nyerőszámai, Szilveszteri Szuperlottó nyereményei! A sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.
Szilveszteri CHART: furcsa európai toplisták, meglepő „győztesek” és magyar tanulságok. Amikor a statisztikák nem nyomasztanak, hanem szórakoztatnak.
Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították.
Budapest új, szigorú tűzijátékrendeletet vezet be szilveszterre: a legtöbb pirotechnikai eszköz használata időben és területileg is korlátozott.
A 78 éves színművész az elmúlt években sorozatos tragédiákat élt át.
Ha Magyarország legboldogabb emberét keresed, akkor nagy eséllyel egy 41 és 55 év közötti, veszprém megyei vállalkozóban találod meg.
A brit uralkodó által kiadott újévi kitüntetési lista 1157 nevet tartalmaz, köztük számos közéleti személyiséget.
A mulatós szerint volt idő, amikor fel sem tűnt neki, mennyi pénzt keres, a börtön után azonban teljesen átértékelte az életét.
Szilveszterkor nem tiltják be a tűzijátékokat, de az idei évben sokkal szigorúbb feltételek mellett lehet majd használni őket.
Gyógyíthatatlan betegségéről vallott Pogány Judit: járok injekcióra, de ez csak lassítja a folyamatot
Pogány Judit gyógyíthatatlan szembetegséggel küzd, ami miatt már nem képes egyedül közlekedni.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Az új, 2025-ös budapesti tűzijáték-szabályozás idén szilveszterre jelentős változásokat hozott: szigorították a pirotechnikai eszközök használatát időben és térben egyaránt.
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
Elmaradhatatlan része az év végének és az új évnek a Szerencsejáték Zrt. új esztendőt köszöntő sorsjegye.
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
December 20-tól feladott ötös lottó szelvények - és az érvényes öthetes szelvények - már érvényesek a szilveszteri szuperlottó sorsolásra, így módosult a fogadási határidő.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 190 millió forintos főnyereményt?
Most közölte a meteorológiai szolgálat: sarkvidéki hideg tör be az országba, -10 foknál is hidegebb lehet!
Szilveszter éjszakáján fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, amit a szél hatása miatt még hidegebbnek fogunk érezni.
Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal.