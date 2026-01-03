Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten

Kihúzták az Ötöslottó első heti nyerőszámait, amelyet most is előben követtünk végig. Ezen a játékhéten - a szilveszter éjjeli Szuperlottóhoz hasonlóan - ismét nem volt telitalálat, így a jövő szombati sorsoláson már több mint 3 milliárd forint lesz a főnyeremény.

Kihúzták az Ötöslottó idei 1. játékhetének nyerőszámait, a sorsolást most is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Lássuk a nyerőszámokat, és azt is, volt-e telitalálat, ami több mint 2 és fél milliárd forintot ért!

Az Ötöslottó 1. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

3; 14; 19; 34; 42

Ezen a játékhéten (1.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő héten már 3 milliárd 160 millió forint lesz az Ötöslottó várható főnyereménye.

További nyeremények az Ötöslottón:

2 találat: 2 025 Ft

3 találat: 13 535 Ft

4 találat: 1 098 300 Ft

A Joker nyerőszámai a következők:

4 5 5 9 1 7

Ezen a héten (1.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 147 666 940 forintot nyert! így a következő héten 30 millió forint lesz a Joker várható főnyereménye.

További nyeremények a Jokeren:

2 találat: 7 544 db, 2 500 Ft

3 találat: 710 db, 25 000 Ft

4 találat: 84 db, 250 000 Ft

5 találat: 2 db, 2 500 000 Ft

