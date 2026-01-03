2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Ligue 1
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fehér golyók számokkal a lottójátékhoz.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten

Pénzcentrum
2026. január 3. 19:21

Kihúzták az Ötöslottó első heti nyerőszámait, amelyet most is előben követtünk végig. Ezen a játékhéten - a szilveszter éjjeli Szuperlottóhoz hasonlóan - ismét nem volt telitalálat, így a jövő szombati sorsoláson már több mint 3 milliárd forint lesz a főnyeremény.

Kihúzták az Ötöslottó idei 1. játékhetének nyerőszámait, a sorsolást most is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Lássuk a nyerőszámokat, és azt is, volt-e telitalálat, ami több mint 2 és fél milliárd forintot ért!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Ötöslottó 1. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

3; 14; 19; 34; 42

Ezen a játékhéten (1.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő héten már 3 milliárd 160 millió forint lesz az Ötöslottó várható főnyereménye.

További nyeremények az Ötöslottón:

2 találat: 2 025 Ft

3 találat: 13 535 Ft

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

4 találat: 1 098 300 Ft

A Joker nyerőszámai a következők:

4 5 5 9 1 7

Ezen a héten (1.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 147 666 940 forintot nyert!  így a következő héten 30 millió forint lesz a Joker várható főnyereménye.

További nyeremények a Jokeren:

  • 2 találat: 7 544 db, 2 500 Ft
  • 3 találat: 710 db, 25 000 Ft
  • 4 találat: 84 db, 250 000 Ft
  • 5 találat: 2 db, 2 500 000 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:21
19:01
18:35
18:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 3.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
2026. január 3.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
NAPTÁR
Tovább
2026. január 3. szombat
Genovéva, Benjámin
1. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
1 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 18:10
Újabb részletek az elfogott venezuelai diktátorról: képet is közöltek róla, ide viszik most Madurót
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 17:59
Kvíz: Jöhet egy vicces kvíz, csupa furfangos kérdéssel? Ember legyen a talpán, aki 10 pontot szerez!
Agrárszektor  |  2026. január 3. 17:07
Figyelmeztetik a magyarokat: veszélyesek lehetnek ezek a tavak itthon