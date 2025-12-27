Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?

Ha esetleg lemaradtál volna róla, akkor számodra friss infó, hogy ma este nem húzzák ki az Ötöslottó 52. heti nyerőszámait a megszokott időben, mert a Szilveszteri Szuperlottó miatt változott a sorsolási rend. A Joker számait viszont kisorsolták, ezeket ebben a cikkben meg is mutatjuk.

Ma este, a szokásos hivatalos időpontban nem sorsolják ki az Ötöslottó 52. heti nyerőszámait. A változás oka, hogy a Szerencsejáték Zrt. az év végére meghirdette a Szilveszteri Szuperlottót, amely miatt a megszokott sorsolási rend is módosult. A rendkívüli nyereményjáték miatt ezen a szombaton az Ötöslottó helyett csak a Luxor és a Joker sorsolására került sor a SzerencseSzombat műsorában.

A Joker nyerőszámai az 52. héten a következők:

140988

Ezen a játékhéten (52.) nem volt telitalálat a Joker játékon, így 2026 első járékhetén már 105 millió forintért izgulhatnak a Joker játékosai.

Ötöslottó 52. heti nyerőszámainak sorsolása: január 1.

Mint arról beszámoltunk, az Ötöslottóra a fogadási határidőt meghosszabbították: szelvényeket december 31-én, kedden este 23 óráig lehet feladni, így tovább gyűlik a jelenleg rekordösszegű, akár 7 milliárd forintos főnyeremény.

Az Ötöslottó 52. heti nyerőszámait végül 2026. január 1-jén, 0 óra 20 perckor sorsolják ki. A rendhagyó sorsolást élőben közvetíti a Duna csatorna, és természetesen a Pénzcentrum is élőzi az ötös lottó sorsolását.

