Már a Duna vizét is átvizsgálják Egressy Mátyás után

A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást - írta meg a 24.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi rendőrkapitánya eltűnés miatt adott ki körözést a 18 éves fiatalember felkutatására. A hatóságok komplex nyomozást folytatnak: elemzik a térfigyelő kamerák felvételeit, vizsgálják a fiú mobiltelefonjának híváslistáját, és felkeresik mindazokat, akikkel a rendelkezésre álló adatok szerint utoljára kapcsolatba léphetett.

A nyomozás során olyan információk kerültek elő, amelyek szerint egy dunai hajó fedélzeti kamerája felvételt készített arról, amint egy személy a Lánchídról a folyóba zuhan. A gyanút tovább erősíti, hogy a hídon egy kulcscsomót találtak, amelyet az eltűnt fiatal édesapja a fia tulajdonaként azonosított.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán Ez az ügy rávilágít arra, milyen kiszámíthatatlanul működik ma a figyelem logikája, és mennyire meghatározza egy eltűnés láthatóságát a társadalmi státusz.

A BRFK keddi tájékoztatása szerint a Dunában is megkezdték a célzott keresést, de a munkálatokat jelentősen hátráltatja az ismét erősödő jégzajlás. A rendőrség hivatalos álláspontja alapján Egressy Mátyást mindaddig eltűnt személyként tartják nyilván, amíg holtteste elő nem kerül.

Bár a hatóságok továbbra is eltűntként kezelik az ügyet, a fiatal oktatási intézménye már gyászol: fekete zászlót tűztek ki az épületre, és mécseseket helyeztek el a diák fényképe előtt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A rendőrség továbbra is várja a lakosság segítségét. Azt kérik, hogy aki bármilyen releváns információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, az ne a közösségi platformokon ossza meg a tudomását, hanem közvetlenül a hatóságokat értesítse a 112-es segélyhívó számon, vagy névtelenül a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, amely a nap 24 órájában hívható.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka