Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
Már a Duna vizét is átvizsgálják Egressy Mátyás után
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást - írta meg a 24.hu.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi rendőrkapitánya eltűnés miatt adott ki körözést a 18 éves fiatalember felkutatására. A hatóságok komplex nyomozást folytatnak: elemzik a térfigyelő kamerák felvételeit, vizsgálják a fiú mobiltelefonjának híváslistáját, és felkeresik mindazokat, akikkel a rendelkezésre álló adatok szerint utoljára kapcsolatba léphetett.
A nyomozás során olyan információk kerültek elő, amelyek szerint egy dunai hajó fedélzeti kamerája felvételt készített arról, amint egy személy a Lánchídról a folyóba zuhan. A gyanút tovább erősíti, hogy a hídon egy kulcscsomót találtak, amelyet az eltűnt fiatal édesapja a fia tulajdonaként azonosított.
A BRFK keddi tájékoztatása szerint a Dunában is megkezdték a célzott keresést, de a munkálatokat jelentősen hátráltatja az ismét erősödő jégzajlás. A rendőrség hivatalos álláspontja alapján Egressy Mátyást mindaddig eltűnt személyként tartják nyilván, amíg holtteste elő nem kerül.
Bár a hatóságok továbbra is eltűntként kezelik az ügyet, a fiatal oktatási intézménye már gyászol: fekete zászlót tűztek ki az épületre, és mécseseket helyeztek el a diák fényképe előtt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A rendőrség továbbra is várja a lakosság segítségét. Azt kérik, hogy aki bármilyen releváns információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, az ne a közösségi platformokon ossza meg a tudomását, hanem közvetlenül a hatóságokat értesítse a 112-es segélyhívó számon, vagy névtelenül a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, amely a nap 24 órájában hívható.
Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.
Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t.
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere
A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Átmenetileg szünetel majd a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum.
Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 3. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.