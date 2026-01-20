2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Budapest, 2026. január 10.A jegesedõ Duna Budapesten 2026. január 10-én. Egyes szakaszokon már a Duna is elkezdett befagyni, a jégre menni nemcsak tilos, de életveszélyes is - hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (B
Szórakozás

Már a Duna vizét is átvizsgálják Egressy Mátyás után

Pénzcentrum
2026. január 20. 12:51

A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást - írta meg a 24.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi rendőrkapitánya eltűnés miatt adott ki körözést a 18 éves fiatalember felkutatására. A hatóságok komplex nyomozást folytatnak: elemzik a térfigyelő kamerák felvételeit, vizsgálják a fiú mobiltelefonjának híváslistáját, és felkeresik mindazokat, akikkel a rendelkezésre álló adatok szerint utoljára kapcsolatba léphetett.

A nyomozás során olyan információk kerültek elő, amelyek szerint egy dunai hajó fedélzeti kamerája felvételt készített arról, amint egy személy a Lánchídról a folyóba zuhan. A gyanút tovább erősíti, hogy a hídon egy kulcscsomót találtak, amelyet az eltűnt fiatal édesapja a fia tulajdonaként azonosított.

A BRFK keddi tájékoztatása szerint a Dunában is megkezdték a célzott keresést, de a munkálatokat jelentősen hátráltatja az ismét erősödő jégzajlás. A rendőrség hivatalos álláspontja alapján Egressy Mátyást mindaddig eltűnt személyként tartják nyilván, amíg holtteste elő nem kerül.

Bár a hatóságok továbbra is eltűntként kezelik az ügyet, a fiatal oktatási intézménye már gyászol: fekete zászlót tűztek ki az épületre, és mécseseket helyeztek el a diák fényképe előtt.

A rendőrség továbbra is várja a lakosság segítségét. Azt kérik, hogy aki bármilyen releváns információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, az ne a közösségi platformokon ossza meg a tudomását, hanem közvetlenül a hatóságokat értesítse a 112-es segélyhívó számon, vagy névtelenül a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, amely a nap 24 órájában hívható.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
