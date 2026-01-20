Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon

Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham. A David Beckham fia nyíltan a szüleit tette felelőssé azért, hogy megpróbálták megakadályozni házasságát. Azt állítva, hogy évekig kontrollálták az életét és a róla szóló nyilvános narratívát.

Brooklyn Beckham nyilvánosan nekiment a családjának, a közösségi médiában pedig azonnal elszabadult a pokol. A 26 éves Beckham egy hatoldalas Instagram-nyilatkozatban beszélt a régóta húzódó családi konfliktusról, kijelentve: nem kíván kibékülni a szüleivel, és „élete során először” saját magáért áll ki.

A Brooklyn Beckham szerint szülei a nyilvánosságot mindenek fölé helyezték, és éveken át kontrollálták a róla és a családról szóló narratívát. Állítása szerint David Beckham és Victoria Beckham „próbálták tönkretenni” a kapcsolatát feleségével, Nicola Peltz-zel. Úgy fogalmazott, a házassága hozta el számára a „béke és megkönnyebbülés” érzését, miután korábban súlyos szorongással küzdött.

A nyilatkozat egyik legsúlyosabb állítása szerint az esküvőjük előtt „az utolsó pillanatban” lefújták az eredetileg tervezett menyasszonyi ruhát (amit egyébként a fiú anyja, Victoria Beckham tervezett volna). Brooklyn így írt: „Évekig hallgattam, és mindent megtettem, hogy ezeket az ügyeket magánügyként kezeljem. Sajnos a szüleim és a csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordult, így nem maradt más választásom, mint megszólalni.” Hozzátette: „Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, most először állok ki magamért.”

Az esküvő körüli részletekben Brooklyn azt is állította, hogy a szülei a nagy nap előtt „nyomást gyakoroltak” rá, hogy mondjon le a nevéhez fűződő jogokról, ami a jövőjét is keményen befolyásolhatta volna. Azt is állította, hogy a fogadáson a feleségével tervezett romantikus első tánc helyett az édesanyja várta a színpadon, amit „megalázónak és rendkívül kellemetlennek” nevezett. Ez volt az egyik oka annak is, hogy a pár később, családtagok nélkül megújította a fogadalmát New York államban.

A közösségi médiában ugyanakkor heves ellenreakciók érkeztek. Többen „elkényeztetett kölyöknek” nevezték, aki „soha nem dolgozott életében egyetlen napot sem”, és mindent a Beckham névnek köszönhet. Egy komment például így fogalmazott: „Az egyetlen ok, amiért bárki is ismeri Brooklyn Beckhamet, az a szülei hírneve.” Mások pedig egyszerűen csak úgy fogalmaztak: a milliárdos család belső vitái elképesztően távol esnek a világ valós problémáitól.

(Daily Mail)