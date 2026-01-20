Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham. A David Beckham fia nyíltan a szüleit tette felelőssé azért, hogy megpróbálták megakadályozni házasságát. Azt állítva, hogy évekig kontrollálták az életét és a róla szóló nyilvános narratívát.
Brooklyn Beckham nyilvánosan nekiment a családjának, a közösségi médiában pedig azonnal elszabadult a pokol. A 26 éves Beckham egy hatoldalas Instagram-nyilatkozatban beszélt a régóta húzódó családi konfliktusról, kijelentve: nem kíván kibékülni a szüleivel, és „élete során először” saját magáért áll ki.
A Brooklyn Beckham szerint szülei a nyilvánosságot mindenek fölé helyezték, és éveken át kontrollálták a róla és a családról szóló narratívát. Állítása szerint David Beckham és Victoria Beckham „próbálták tönkretenni” a kapcsolatát feleségével, Nicola Peltz-zel. Úgy fogalmazott, a házassága hozta el számára a „béke és megkönnyebbülés” érzését, miután korábban súlyos szorongással küzdött.
A nyilatkozat egyik legsúlyosabb állítása szerint az esküvőjük előtt „az utolsó pillanatban” lefújták az eredetileg tervezett menyasszonyi ruhát (amit egyébként a fiú anyja, Victoria Beckham tervezett volna). Brooklyn így írt: „Évekig hallgattam, és mindent megtettem, hogy ezeket az ügyeket magánügyként kezeljem. Sajnos a szüleim és a csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordult, így nem maradt más választásom, mint megszólalni.” Hozzátette: „Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, most először állok ki magamért.”
Az esküvő körüli részletekben Brooklyn azt is állította, hogy a szülei a nagy nap előtt „nyomást gyakoroltak” rá, hogy mondjon le a nevéhez fűződő jogokról, ami a jövőjét is keményen befolyásolhatta volna. Azt is állította, hogy a fogadáson a feleségével tervezett romantikus első tánc helyett az édesanyja várta a színpadon, amit „megalázónak és rendkívül kellemetlennek” nevezett. Ez volt az egyik oka annak is, hogy a pár később, családtagok nélkül megújította a fogadalmát New York államban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A közösségi médiában ugyanakkor heves ellenreakciók érkeztek. Többen „elkényeztetett kölyöknek” nevezték, aki „soha nem dolgozott életében egyetlen napot sem”, és mindent a Beckham névnek köszönhet. Egy komment például így fogalmazott: „Az egyetlen ok, amiért bárki is ismeri Brooklyn Beckhamet, az a szülei hírneve.” Mások pedig egyszerűen csak úgy fogalmaztak: a milliárdos család belső vitái elképesztően távol esnek a világ valós problémáitól.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Átmenetileg szünetel majd a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum.
Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 3. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.