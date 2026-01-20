2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
Tömeg a koncerten. Színpadi fények és kezek a levegőben. Az emberek élvezik a bulit. Rajongók élvezik a zenei fesztivált.
Szórakozás

Soha nem látott őrület Budapesten: 63 ezren buliznak majd Sebestyén Balázzsal a Sziget előtt

Pénzcentrum
2026. január 20. 09:17

Ritka gyorsasággal fogytak el a jegyek Sebestyén Balázs augusztus 8-i DJ OTI Show-jára: a Sziget helyszínén megrendezésre kerülő, de attól független bulin 63 ezer ember vesz majd részt.

Sebestyén Balázs Instagramon jelentette be, hogy mindössze egy hónap alatt elfogytak a jegyek az augusztus 8-án megrendezésre kerülő DJ OTI Show-ra. A rádiós bejegyzésében az érdeklődőknek üzent, hangsúlyozva, hogy már gőzerővel készülnek a nagyszabású produkcióra.

A rendezvény a Sziget Fesztivál helyszínén valósul meg, ugyanakkor nem része a fesztiválnak, így a Sziget-bérletek nem használhatók fel a belépéshez. A DJ OTI-ként fellépő Sebestyén Balázs önálló eseménye augusztus 8-án 15 órakor indul, a program pedig egy több helyszínes after partyval folytatódik 22:30-tól.

A jegyárak nem alacsonyak: a normál belépőkért 23 990 forintot kellett fizetni, míg a VIP-jegyek ára 49 990 és 100 ezer forint között mozgott. Ennek ellenére minden belépő elfogyott.

A szervezők szerint az after partyra szóló belépés minden jegytípus esetében benne van az árban, így a résztvevők a késő esti órákban is folytathatják a bulizást több helyszínen.

Címlapkép: Getty Images
