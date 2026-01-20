Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham
Soha nem látott őrület Budapesten: 63 ezren buliznak majd Sebestyén Balázzsal a Sziget előtt
Ritka gyorsasággal fogytak el a jegyek Sebestyén Balázs augusztus 8-i DJ OTI Show-jára: a Sziget helyszínén megrendezésre kerülő, de attól független bulin 63 ezer ember vesz majd részt.
Sebestyén Balázs Instagramon jelentette be, hogy mindössze egy hónap alatt elfogytak a jegyek az augusztus 8-án megrendezésre kerülő DJ OTI Show-ra. A rádiós bejegyzésében az érdeklődőknek üzent, hangsúlyozva, hogy már gőzerővel készülnek a nagyszabású produkcióra.
A rendezvény a Sziget Fesztivál helyszínén valósul meg, ugyanakkor nem része a fesztiválnak, így a Sziget-bérletek nem használhatók fel a belépéshez. A DJ OTI-ként fellépő Sebestyén Balázs önálló eseménye augusztus 8-án 15 órakor indul, a program pedig egy több helyszínes after partyval folytatódik 22:30-tól.
A jegyárak nem alacsonyak: a normál belépőkért 23 990 forintot kellett fizetni, míg a VIP-jegyek ára 49 990 és 100 ezer forint között mozgott. Ennek ellenére minden belépő elfogyott.
A szervezők szerint az after partyra szóló belépés minden jegytípus esetében benne van az árban, így a résztvevők a késő esti órákban is folytathatják a bulizást több helyszínen.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere
A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Átmenetileg szünetel majd a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum.
Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 3. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.