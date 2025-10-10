2025. október 10. péntek Gedeon
Oslo, Norvégia - 2015. április 29.: Béke Nobel Központ, Oslo, Norvégia.
Szórakozás

Kiderült, ki kapta idén a Nobel-békedíjat

Pénzcentrum/MTI
2025. október 10. 12:09

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja idén a Nobel-békedíjat - jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság.

Mint ismert, a Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja. A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.

Pénteken pedig a Norvég Nobel-bizottság jelentette, hogy María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja idén a Nobel-békedíjat. A Nobel-békedíj az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója, Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban ítélnek oda és adnak át. Nobel halálakor, 1896-ban Norvégia még Svédországhoz tartozott, és vélhetőleg Nobel ezért rendelkezett így, de végakaratában nem indokolta döntését.

A díjat adományozó bizottság öt tagját a norvég parlament, a Storting nevezi ki, döntését kizárólagos felelősséggel hozza meg, de kikérheti szakértők véleményét. A kitüntetést "a békekonferenciák előmozdítói, a leszerelési tárgyalások főbb szereplői és a népek közötti testvériség élharcosai", valamint az emberi jogokért küzdők kaphatják meg.

A díjat 1901 óta 106. alkalommal osztották ki, 19 évben (1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955-1956, 1966-1967 és 1972) nem talált gazdára. A Nobel-békedíjat eddig 143 kitüntetettnek ítélték oda, 112 személynek és 31 szervezetnek, mivel azonban a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) háromszor, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) pedig kétszer is megkapta, 112 személy (92 férfi és 20 nő), valamint 28 különböző szervezet a Nobel-békedíj kitüntetettje.

Az első Nobel-békedíjat 1901-ben a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát alapító Henry Dunant kapta. Legfiatalabban a 2014-ben, 17 éves korában kitüntetett pakisztáni diáklány, Malala Juszafzai, aki egyben a mindenkori legfiatalabb Nobel-díjas, legidősebben pedig, 86 évesen a Pugwash-mozgalmat elindító brit Joseph Rotblat részesült a kitüntetésben 1995-ben. Visszautasításra is egy példa van: 1973-ban a vietnámi békeszerződés megkötéséért a vietnámi Le Duc Tho és az amerikai Henry Kissinger megosztva kapta a kitüntetést, amelyet Le Duc Tho nem vett át. A díj történetében a legtöbb, 91 jelölést a nők jogaiért küzdő amerikai Jane Addams kapta, az elsőt 1916-ban, a díjat végül 1931-ben vehette át.

Az elmúlt tíz év Nobel-békedíjasai

2015 - A tunéziai Nemzeti Párbeszéd Kvartett, mert nagyban hozzájárult a tunéziai plurális társadalom felépítéséhez, "alternatív, békés politikai folyamatot indított el, amikor az ország a polgárháború szélére sodródott".

2016 - Juan Manuel Santos kolumbiai elnök a kolumbiai fegyveres konfliktus lezárásáért tett erőfeszítéseiért.

2017 - Az atomfegyverek betiltásáért küzdő ICAN nemzetközi civil kezdeményezés, mert ráirányította a figyelmet arra, milyen katasztrofális következményekkel járhat atomfegyver bevetése a Földön, valamint kiemelkedő erőfeszítéseket tett az atomfegyverek globális és teljes betiltásáról szóló nemzetközi szerződés megkötéséért.

2018 - Denis Mukwege kongói sebész-nőgyógyász és az iraki jazidi Nadia Murad emberi jogi aktivista "a nemi erőszak mint háborús fegyver alkalmazása" elleni küzdelmükért.

2019 - Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnök "a béke és a nemzetközi együttműködés érdekében tett komoly erőfeszítéseiért, különösen az Etiópia és Eritrea közötti határvita megoldásában betöltött meghatározó kezdeményező szerepéért".

2020 - Az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) azon erőfeszítéseiért, amelyeket az éhínséget háborús fegyverként való felhasználása ellen tett.

2021 - Maria Ressa Fülöp-szigeteki és Dmitrij Muratov orosz újságíró a "demokrácia és a tartós béke előfeltételének tekinthető véleménynyilvánítás szabadságáért" folytatott erőfeszítéséért.

2022 - Alesz Bjaljacki fehérorosz aktivista, a Memorial orosz emberijogvédő szervezet, valamint az ukrán Polgári Szabadságjogok Központja, mert "a civil társadalmat képviselik hazájukban, és évek óta kiállnak azért, hogy az emberek szabadon bírálhassák a hatalomban lévőket és az állampolgárok alapjogai érvényesülhessenek".

2023 - Nargesz Mohammadi iráni aktivista, újságíró "a nők iráni elnyomása ellen és az emberi jogokért és szabadságért folytatott küzdelméért".

2024 - A Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadás túlélőinek szervezete, a Nihon Hidankjo "az atomfegyvermentes világért folytatott erőfeszítéseiért, és azért, mert a túlélők - japánul hibakusák - tanúságtételükkel bizonyítják, hogy soha többé nem szabad bevetni nukleáris fegyvert".
Címlapkép: Getty Images
Portfolio Sustainable World 2025
