Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek

Szinte mindenkivel megesik élete során, hogy karácsony előtt nem ér a feladatlista végére és néhány ajándékot már nem tud beszerezni. Az is megeshet, hogy egy szerettünk ajándéka már nem érkezik meg, vagy váratlanul ér bennünket a családi karácsonyon a "plusz egy fő", akiről addig nem tudtunk. Nem szabad ilyenkor kétségbeesni! Vannak olyan utolsó pillanatos karácsonyi ajándék ötletek, amiket még mindig beszerezhetünk, vagy gyorsan elkészíthetünk házilag, és nem is kerülnek egy vagyonba. Mutatjuk a legjobb last minute karácsonyi ajándék ötletek listáját.

Amikor a zárás előtt fél órával mellettünk kap idegösszeroppanást valaki egy boltban, mert még mindig hiányzik egy ajándék, hogy mi is lehetnénk azok, egyszer eljön a mi időnk is. Hiszen nem jöhet mindig minden össze: az embert elhavazzák a teendői, elfelejt dolgokat, kapkod, vagy rajta kívülálló okok miatt valakinek nem jut ajándék a fa alá. Mit lehet tenni már az utolsó pillanatban, mikor már nem napok, hanem csak órák vannak a karácsonyig, a boltok jó része bezárt és egyébként sincs semmi ötletünk? Mutatjuk a legjobb tippeinket a karácsonyi idegbaj ellen!

Amit még bármilyen ötlet említése előtt tanácsolnánk azoknak, akik az utolsó pillanatban keresnek ajándék ötletet: most már muszáj elengedni a tökéletes ajándék lehetőségét. Nagyon kicsi az esélye, hogy a legutolsó pillanatban jön meg az ihlet a legjobb ajándékhoz és rengeteg idő mehet el a keresgéléssel. Ezért ha egy kicsit is olyan ajándék ötlet kerül eléd, ami elfogadható és még megvalósítható, ne keress tovább, tudd le azonnal és engedd el ezt a stresszt idénre!

Élmény ajándék: pár kattintás és mindeki boldog

Az évek során rengeteg kutatás hozta ki, hogy az emberek számára az utazás és más élményajándék az, aminek leginkább örülnek. Mindig, nem csak karácsonykor. Ráadásul az ilyen meglepetések nagy előnye, hogy az otthon kényelméből online el lehet intézni a vásárlást, foglalást, mindent. Az élmény ajándékok között találunk olyat, aminek egy unokatestvér váratlanul bemutatott barátnője is örül, a nagymama is, de még akár az ajándokozott is. A karácsonyi élmény ajándék pároknak pedig kifejezetten befutó lehet: két legyet ütünk vele egy csapásra.

Nem kell egyébként nagy dolgokra gondolni: elég csak egy közös vacsorára egy jobb étteremben, páros gasztrotanfolyamra, kreatív workshopra, masszázskuponra. Persze foglalhatunk akár wellnesshétvégét, vagy pár napos városnéző kiruccanást is, de nem kell túlzásba sem esni az utolsó pillanatos nyomás miatt.

Érdemes olyan ajándékban gondolkodni, amit közösen csinálhatunk az ajándékozottal, és akkor a közös élményt és az időnket is ajándékba kapja tőlünk. Sokak számára az idő a legszebb ajándék, csak nehéz neki keretet adni, ezért adunk közös programot.

Ugyanúgy jó ajándék lehet valamilyen kulturális program: mozi-, színház-, vagy koncertjegy, múzeum- vagy fesztiválbelépő. A különféle bérletekkel se nyúlhatunk mellé, ha tudjuk, hogy az ajándékozott szeret ilyen programokra járni. Ezeket is pár kattintással beszerezhetjük.

Az időnket máshogyan is adhatjuk ajándékba: foglaljunk, vagy vegyünk együnk egy vouchert kisgyermekes barátaink számára és ajánljuk fel nekik, hogy bébiszitterkedünk, amíg ők kikapcsolódnak. Biztosan boldoggá tesszük ezzel őket.

Hasznos karácsonyi ajándék ötletek

Hogyha inkább valamilyen hasznos ajándékot szeretnénk adni, ami tükrözheti azt, hogy ismerjük, mit szeret az ajándékozott, már e-könyvet, zenei albumokat, játékokat is könnyedén tudunk online vásárolni akár ajándékba is. Ha nem ismerjük eléggé az ajándékozott ízlését, akkor nyomozhatunk a közösségi médiában, megkérdezhetjük a hozzá közelállókat is. A játékok esetében, ha az illető fent van steamen és ott a "barátunk", akkor kileshetjük a kívánságlistáját is, és onnan választhatunk számára ajándékot.

Hasznos ajándék lehet valamilyen előfizetés - magazin, vagy streaming -, illetve bármilyen tanfolyam is, amiről úgy gondoljuk, az ajándékozott örülne neki. Vigyázzunk, hogy ne menjünk el passzív-agresszív irányba: ne adjunk olyasmit, amire csak mi szeretnénk rávenni a másikat, ő nem akarná (pl. főzőtanfolyam, KRESZ-tanfolyam).

A leguniverzálisabb ajándék lehet az utalvány is: rengeteg féle utalvány létezik és biztosan van legalább egy olyan dolog, amiről tudjuk, hogy az ajándékozott örülne. Az utalvány pedig azért is szuper ajándék, mert ha például valaki nem szeret saját magára költeni, mindig félretesz, vagy másokra költ, az utalvánnyal lehet "kényszeríteni", hogy magára is gondoljon.

Aztán ne feledkezzünk az egyik leghasznosabb ajándékról sem: a pénzről. Kutatások szerint az emberek nemcsak az utazás- és élményajándékokat imádják, hanem szeretnek pénzt is kapni. Csakhogy a pénz egy kicsit béna ajándéknak tűnik, ötlettelennek, miközben lehet, hogy az ajándékozottnak arra van a leginkább szüksége. Arról, hogy milyen formában, ötletes módokon érdemes pénzt adni ajándékba, külön cikket írtunk.

Egyedi karácsonyi ajándék, karácsonyi DIY ajándék ötletek

Hogyha a digitális megoldások nem működnének, akkor még mindig működhet a saját készítésű ajándék. Viszont már előre óva intünk mindenkit, hogy az utolsó pillanatban valami óriási DIY-projektbe fogjon bele. Az időszűke plusz nyomást helyez ránk, ami hibák sorozatához vezethez, ez pedig nem a legjobb egy kézműves ajándék készítése közben. Szóval csak ésszel fogjunk bele csináld magad karácsonyi ajándék ötletek házilagos elkészítésébe.

Milyen DIY karácsonyi ajándék készül el gyorsan? Ez is attól függ, ki mit tud gyorsan összedobni.

a konyhatündérek számára ott vannak a gasztroajándékok: süss gyorsan egy szép kuglófot, kalácsot, panettonét, kösd át egy masnival és minden édesszájú szeretted örülni fog. Mellékelj egy képeslapot is a recepttel és pár szívből jövő szóval. Ugyanúgy működhetnek a házi készítésű chutney-k egy egyedi címkével, gyerekeknek mézeskalácsház, házi likőrök, kenhető karamellák, vagy lekaphatunk a nyáron elkészített lekvárok/savanyúságok közül egyet a kamra polcáról és karácsonyi szalaggal átköthetjük.

ha már receptek: igazi családi ajándék lehet a féltve őrzött legjobb receptek gyűjteménye. Ez nem kell, hogy sütemény legyen, lehet akár a marhapörkölted titka is. Legjobb, ha kézzel írjuk egy szép papírra, vagy még meg nem kezdett füzetbe.

vannak olyan lehetőségek is, amit házilag még az utolsó pillanatban is összerakhatunk, és az ajándékozottnak egész évben mi jutunk majd eszébe róla: adhatunk több szerettünknek kézzel készített könyvjelzőt, egyedi könyvtámaszt, ha szeretünk kreatívkodni; vagy adhatunk hajtásokat a saját szobanövényeikből. Aki tud varrni, kötni, horgolni, még összedobhat pár karácsonyi edényfogót, ablakpárnát a hideg ellen, vagy poháralátétet, amiből mindenkinek jut a családban.

akinek nem terepe annyira a kézművesség, de nem elveszett a digitális világban, az könnyen és gyorsan készíthet olyan egyedi ajándékokat, amiknek nagyon örül majd a család, vagy barát, aki kapja. A fotó-, videó-, hangajándék egy örök emlék maradhat, mely csak félig szól magáról a tartalomról - az ajándék része az is, ha hiányzik nekünk, akitől ilyen ajándékot kaptunk, bármikor elővehetjük ezt az "időkapszulát". Olvassuk fel kedvenc karácsonyi történetünket, készítsünk receptvideót a legjobb receptünkkel, vagy készítsünk egy fényképválogatást, de nincs még késő lőni egy karácsonyi fotósorozatot sem. Nagyszülők általában kedvelik az olyan videókat, amin az unokáik csinálnak valamit: lehet ez meseolvasás, versmondás, éneklés, tánc- vagy karatebemutató. Ha nagy családi összejövetel készülődik, akkor egy élőben rögzített podcast is olyan emlék lehet, mely hetek, hónapok, évek múlva is mosolyt csal a család arcára. De előre is felvehetjük a saját podcastunkat, amit szívesen hallgatna a család vagy a barátaink.

SOS ötletek, karácsonyi ajándék csomag

Legvégső esetben még mindig vadászhatunk otthon valamit, amit továbbadhatunk ajándékként. Fontos, hogy ez a dolog legyen vadonatúj, vagy nézzen ki annak. Ha azt a vázát adjuk ajándékba, ami évek óta áll nálunk a szekrény tetején, könnyen lebukhatunk vele, ha az ajándékozott már járt nálunk és emlékszik. Szóval elő a szekrény mélyén porosodó háztartási gépekkel, bontatlan kávés csésze készlettel, röviditalokkal. Épp most vettünk magunknak egy könyvet, de még nem volt időnk elolvasni? Mehet a csomagba, majd megvesszük magunknak újra. Ugyanígy a még nem használt kozmetikum, parfüm, bármi. A szükség nagy úr, ha tényleg nincs már időnk semmit venni, a keretünk is szűkös, akkor ne válogassunk.

Ha pedig sem az online, sem a DIY megoldások, sem a továbbajándékozás nem opció, még mindig elszaladhatunk a benzinkútra, vagy egy éjjel-nappali boltba, ügyeletes patikába szerezni valamit. Sok helyen találhatunk ajándéknak bőven beillő cikkeket, mint a minőségi italok, kávék, autós kiegészítők, CD-k, könyvek, bonbonok, kozmetikumok, cserepes növények, és játékok. A legtöbb patikában pedig egyáltalán nemcsak gyógyszereket lehet venni, hanem teákat, testápolószereket, kozmetikumokat, stb. is. (Ügyeleti felárra viszont számítsunk ilyen esetben.) Az ilyen utolsó pillanatos kényszervásárból is könnyen össze lehet állítani egy karácsonyi ajándékcsomagot, amikben többnyire bonbonok, teák, italok, krémek, tusfürdők szoktak lenni.