Ez az 50 legjobb pizzéria az EU-ban 2025-ben: hihetetlen, olasz nincs a listán, de magyar igen

Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet. A rangsorban viszont egy magyar egység szerepel: a budapesti Belli di Mamma a 43. helyen végzett. A magyarok hajlandóak is megfizetni a jó pizzákat, egy friss felmérés szerint idén átlagosan 6300 forintért fogyasztották a különböző típusokat.

Mint ahogy arról beszámoltunk, nemrég kijött lista, ami a TOP 50 pizzériát sorolja fel Európában, és meglepő módon egyetlen olasz étterem sem szerepel a nevek között, magyar viszont igen: Belli di Mamma a lista 43- helyére fért fel.

A szakértők által összeállított európai rangsor élére a londoni Napoli on the Road került. A rangsor készítői szerint ez a hely "sokkal több, mint egy egyszerű pizzéria: az Egyesült Királyságban készülő nápolyi pizza új korszakának szimbóluma". A Michele Pascarella – akit 2023-ban Európa legjobb pizzakészítőjének választottak – által vezetett vállalkozás forradalmasította a kortárs pizzéria koncepcióját. A Chiswickben és Richmondban található éttermek háromhavonta változó, szezonális alapanyagokra épülő étlappal várják a vendégeket - írta a Travel and Leisure.

A második helyen a madridi Baldoria végzett, amelyet hatékony és barátságos személyzete, valamint olyan innovatív pizzái miatt dicsértek, mint a Bufala Fest, amelyet sült San Marzano paradicsomszósszal, konfitált koktélparadicsommal, parmezán chipsszel és bazsalikommal tálalnak.

A harmadik helyen holtverseny alakult ki a bécsi Via Toledo és a barcelonai Sartoria Panatieri között. A Via Toledo kiváló, friss olasz alapanyagainak köszönhetően került a lista élmezőnyébe, míg a Sartoria Panatieri nemcsak pizzáival, hanem kiváló előételeivel, széles kézműves sörkínálatával és házi desszertjeivel is elnyerte a zsűri tetszését.

A 50 Top Pizza közlése szerint az európai lista első húsz helyezettje automatikusan bekerül a világ 100 legjobb pizzériája közé, csatlakozva az ázsiai-csendes-óceáni térség, az Egyesült Államok, Latin-Amerika és természetesen Olaszország legjobbjaihoz. A végső díjátadó szeptember 8-án lesz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

De hol vannak az olaszok?

A „50 Top Pizza” listája egyetlen olasz helyet sem említ, ez azonban szándékos: Olaszország, mint a pizza szülőhazája, külön listát kapott, mivel az olasz pizzériák minden más országét messze túlszárnyalnák.