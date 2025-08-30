2025. augusztus 30. szombat Rózsa
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ízletes sült pizza napoletana konyha
Szórakozás

Ez az 50 legjobb pizzéria az EU-ban 2025-ben: hihetetlen, olasz nincs a listán, de magyar igen

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 11:00

Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet. A rangsorban viszont egy magyar egység szerepel: a budapesti Belli di Mamma a 43. helyen végzett. A magyarok hajlandóak is megfizetni a jó pizzákat, egy friss felmérés szerint idén átlagosan 6300 forintért fogyasztották a különböző típusokat.

Mint ahogy arról beszámoltunk, nemrég kijött lista, ami a TOP 50 pizzériát sorolja fel Európában, és meglepő módon egyetlen olasz étterem sem szerepel a nevek között, magyar viszont igen:  Belli di Mamma  a lista 43- helyére fért fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértők által összeállított európai rangsor élére a londoni Napoli on the Road került. A rangsor készítői szerint ez a hely "sokkal több, mint egy egyszerű pizzéria: az Egyesült Királyságban készülő nápolyi pizza új korszakának szimbóluma". A Michele Pascarella – akit 2023-ban Európa legjobb pizzakészítőjének választottak – által vezetett vállalkozás forradalmasította a kortárs pizzéria koncepcióját. A Chiswickben és Richmondban található éttermek háromhavonta változó, szezonális alapanyagokra épülő étlappal várják a vendégeket - írta a Travel and Leisure.

A második helyen a madridi Baldoria végzett, amelyet hatékony és barátságos személyzete, valamint olyan innovatív pizzái miatt dicsértek, mint a Bufala Fest, amelyet sült San Marzano paradicsomszósszal, konfitált koktélparadicsommal, parmezán chipsszel és bazsalikommal tálalnak.

A harmadik helyen holtverseny alakult ki a bécsi Via Toledo és a barcelonai Sartoria Panatieri között. A Via Toledo kiváló, friss olasz alapanyagainak köszönhetően került a lista élmezőnyébe, míg a Sartoria Panatieri nemcsak pizzáival, hanem kiváló előételeivel, széles kézműves sörkínálatával és házi desszertjeivel is elnyerte a zsűri tetszését.

A 50 Top Pizza közlése szerint az európai lista első húsz helyezettje automatikusan bekerül a világ 100 legjobb pizzériája közé, csatlakozva az ázsiai-csendes-óceáni térség, az Egyesült Államok, Latin-Amerika és természetesen Olaszország legjobbjaihoz. A végső díjátadó szeptember 8-án lesz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

De hol vannak az olaszok?

A „50 Top Pizza” listája egyetlen olasz helyet sem említ, ez azonban szándékos: Olaszország, mint a pizza szülőhazája, külön listát kapott, mivel az olasz pizzériák minden más országét messze túlszárnyalnák.

 
Címlapkép: Getty Images
#toplista #olaszország #lista #legjobb #olasz #pizza #pizzéria #éttermek #top

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:31
11:00
10:31
10:05
09:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 30. szombat
Rózsa
35. hét
Augusztus 30.
Az eltűntek világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hónapja
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
1 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír aktuális névleges kamata
Ha az adott papírt a kibocsátás napján vennénk meg, akkor mennyi az előre megígért (névleges) éves kamatláb. Ezt akkor érhetjük el, ha a kibocsátástól lejáratig megtartjuk a papírt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 11:31
Őszi faültetés kisokos: ősszel ültethető fák, bokrok listája
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 10:05
Hallottál már a kalinkóról? Íme a foszlós rábaközi kalács eredeti receptje, nincs ennél finomabb
Agrárszektor  |  2025. augusztus 30. 10:03
Igazi csodaszert árulnak a magyar boltokban: őrület, mi mindenre jó