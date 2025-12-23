2025. december 23. kedd Viktória
Luxury white interior.
Sport

Elképesztő luxusban él a fiatal Barca-sztár: súlyos titkot árult el Lamine Yamal

Pénzcentrum
2025. december 23. 18:43

Lamine Yamal, a Barcelona sztárja betekintést engedett életébe egy otthonában készült videótúra során, ahol többek között elárulta, miért nem lehet barátnője - számolt be a Daily Mail.

A 18 éves futballista jelenleg költözik szerényebb lakásából Gerard Pique és Shakira korábbi, 12 millió fontos villájába. A videóban, melyet barátjával és unokatestvérével közösen lakott otthonában forgattak, számos személyes részletet osztott meg rajongóival.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világ második legjobb labdarúgójaként számon tartott Yamal akciófigurák, plüss polipok, PlayStation és Nintendo rajongója. Tipikus tinédzserként meglehetősen rendezetlen - bevallja, hogy korábban hatalmas ruhahegy tornyosult az egyik szobában, és nem is ismeri az összes kiállított trófeáját.

Otthona illatára azonban nagyon ügyel: kizárólag a vanília aromát kedveli. "Fontos, hogy jó illat legyen a házban. Csak a vanília illatát szeretem. Minden vanília illatú kell legyen az otthonomban. A szappanom is vanília. Nagyon jó illatom van" - mondja a videóban.

Yamal elárulta, hogy különös alvási szokása miatt nehezen tudna párkapcsolatot fenntartani. "Próbálok korán lefeküdni, hogy az éjszaka közepén felébredhessek. És most azt gondolod, azért, hogy megnézzem az időt és örüljek, hogy még alhatok. De nem, azért, hogy kekszet egyek. Imádom. Ez a kedvenc éjjeli tevékenységem. Ezért nem lehet barátnőm, mert éjszaka felébredek."

A lakástúrát új YouTube-csatornája indításaként készítette, amely az első videó megjelenése után öt órával már közel 200 000 feliratkozót szerzett. A felvételen kolumbiai futballmezt visel Luis Diaz nevével a hátán.

Otthona tágas, de nem különleges. Van egy kültéri teraszuk, de bevallja, hogy soha nem használták. "Soha nem jöttünk fel ide. Ez egy nagyon jó hely. De paranoiássá tesz, hogy az emberek láthatnak minket, és ezt nem szeretem."

Lamine Yamal
Csapata: FC Barcelona
Posztja: támadó
Nemzetisége: spanyol
Életkora: 19 év
Szerződése lejár: 2031. június 29.
Piaci értéke: 200M €
Adatlap létrehozva: 2025.12.23.

A házban több helyen is kiállította trófeáit, érmeit és díjait. Van egy Kopa-trófea másolata, egy gyűrű Spanyolország Európa-bajnoki győzelméről ("Soha nem vettem ki a dobozból"), és egy LaLiga hónap játékosa díj is látható más elismerések mellett. Legértékesebb emléktárgya azonban a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjéből, a Spanyolország-Franciaország mérkőzésről származó labda. "A legértékesebb dolog a házamban: a labda, amivel gólt szereztem Franciaország ellen" - mondja mosolyogva.

Szabadidejében konzolos játékokkal játszik, társasjátékokat kedvel, és DJ-készlete is van, mivel lemezlovas szeretne lenni. A konyhában nem sok időt tölt, de van egy mini Powerade hűtője, amit nagyon szeret: "Ez a legjobb hűtő, mert nagyon kényelmes és kicsi" - állítja rejtélyesen.

Iskolai emlékei is fontosak számára. Az egyik szobában egy hatalmas oklevelet mutat, amelyen a "Dr. Lamine Yamal" felirat olvasható. Az ágya mellett pedig egy gyermekkori fényképet tart: "Egy fotó, amit elalvás előtt láthatok. Hogy tisztán lássam."
Címlapkép: Getty Images
Erről ne maradj le!
