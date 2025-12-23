Rekordbüntetést kapott egy légitársaság, százmilliókba került az utasok akadályozása

Az olasz versenyfelügyelet rekordösszegű, 256 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre, mert a vádak szerint a légitársaság szisztematikusan akadályozta az utazási irodákon keresztül jegyet foglaló utasokat.

A római versenyhivatal vizsgálata feltárta, hogy Európa, utasszám alapján, legnagyobb diszkont légitársasága összetett módszerekkel gátolta az utazásközvetítőkön keresztül történő foglalásokat. A hatóság dokumentumai szerint a Ryanair többlépcsős ellenőrzési mechanizmusokat vezetett be az irodai foglalások esetében, köztük kiegészítő arcfelismerésen alapuló azonosítást. Emellett a vállalat számos alkalommal blokkolta a fizetési tranzakciókat, megszüntette a felhasználói fiókokat, és folyamatosan beavatkozott az értékesítési folyamatokba.

A versenyhivatal azt is megállapította, hogy a dublini központú légitársaság egyoldalúan hátrányos feltételeket tartalmazó megállapodások aláírására kényszerítette az utazási irodákat. A Ryanair megakadályozta, hogy a repülőjegyeket más turisztikai szolgáltatásokkal együtt, csomagban értékesítsék, és nyilvános kampányt folytatott a vele szerződéses kapcsolatban nem álló közvetítők ellen. A hatóság szerint ezek a gyakorlatok 2023 áprilisa óta folyamatosan zajlanak, és előreláthatólag 2025 áprilisáig fennmaradnak.

A Ryanair közleményében jelezte, hogy megtámadja a határozatot, amelyet "bizarrnak" és "megalapozatlannak" minősített. A légitársaság és az olasz szabályozó hatóságok között már korábban is kiéleződtek az ellentétek. Tavaly nyáron az olasz kormány árplafont vezetett be a belföldi szigetekre közlekedő járatok jegyáraira, miközben a versenyhatóság párhuzamosan vizsgálatot indított a Ryanair kiegészítő szolgáltatások – például autókölcsönzés és szállásközvetítés – piacán betöltött domináns pozíciója miatt.

Az európai utazási irodák érdekvédelmi szervezete, az EU Travel Tech üdvözölte a bírságot. Álláspontjuk szerint a Ryanair intézkedései egyértelműen arra irányultak, hogy ellehetetlenítsék a fogyasztók számára az árak és szolgáltatások egyszerű összehasonlítását az online foglalási platformokon.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A mostani ügy nem számít kivételesnek a Ryanair történetében. A légitársaság tavaly peren kívüli megállapodást kötött az On the Beach nevű utazási csoporttal, amely 2021-ben versenykorlátozó magatartás miatt indított jogi eljárást a vállalat ellen.