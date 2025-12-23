2025. december 23. kedd Viktória
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Palma, Mallorca / Spanyolország - 2018. március 26: Férfiak hamis táskákat árulnak a fővárosban, Palma de Mallorcán található Parc de la marban, a város és a park is népszerű a turisták körében.
Vásárlás

Hihetetlen az ok, de nagyon komoly boltbezárási hullám jöhet Magyarországon: sokak kedvenc helye tűnhet el

Biró Attila
2025. december 23. 19:05

A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag idén háromrészes sorozatban vizsgálta meg a hamisítás piacát Magyarországon: az órák, a parfümök és a ruházati termékek esetében is tömegesen jelennek meg az utánzatok. A szakértők szerint a hamis áruk nemcsak a vásárlókat károsítják, hanem adóbevétel-kiesést okoznak, visszafogják a legális kereskedelmet, és a lefoglalt termékek megsemmisítésének költsége is az államot terheli. A megszólalók arra is felhívták a figyelmet, hogy az online piacterek, az ingyenes szállítás és az egyre kifinomultabb másolatok miatt a hamisítványok kiszűrése ma már az offline boltokban és az interneten is egyre nehezebb.

2025-ben háromrészes videósorozatban foglalkozott a hamisítványok terjedésével a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. Az év során külön adásban jártuk körül a hamis órák, parfümök és ruházati termékek piacát, szakértők, hatósági megszólalók és piaci szereplők segítségével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tapasztalatok alapján egy dolog világosan kirajzolódott: a hamisítás ma már nem marginális jelenség, hanem rendszerszintű probléma, amely a vásárlóktól kezdve a legális kereskedőkön át az államig mindenkit érint.

Hamis óráktól nem leszel menő

A CashTag 3 részes videójának első epizódjában a hamis órák kerültek fókuszba. Lakatos Zsolt órás influenszer szerint a hamisítványok nemcsak anyagi, hanem erkölcsi és piaci kárt is okoznak. Úgy fogalmazott: aki tudatosan hamis órát vásárol, az nemcsak a piacot csapja be, hanem saját magát is. Különösen károsnak tartja, amikor valaki ezekkel a darabokkal a közösségi médiában is villog, hiszen ez tovább erősíti a márkarombolást és aláássa a bizalmat az adott márkával szemben.

A hatósági oldalról Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr százados, a NAV Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense hívta fel a figyelmet arra, hogy a hamis órák nemcsak a gyártóknak, hanem a magyar gazdaságnak is komoly károkat okoznak. Az ilyen termékek után nem fizetnek adót, gyakran a foglalkoztatás is illegális, miközben a lefoglalt áruk megsemmisítésének költsége is az államot terheli.

Elmondta azt is, hogy a hamis órák jellemzően piacokon, online felületeken, sőt akár közúti árusítás során is felbukkannak: egy friss ügyben például egy bolgár autóból 119 darab Rolex-feliratú hamis karórát foglaltak le, amelyek önmagukban mintegy 300 millió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosnak.

Felhígított parfümökkel sem jársz jól

A sorozat második CashTag-videója a parfümhamisítás világát járta körül, ahol a probléma már nemcsak a piaci árusoknál, hanem üzletek szintjén is megjelent. Zólyomi Zsolt parfümőr, a Le Parfum szaküzlet tulajdonosa szerint rengeteg magyar vásárló visz haza úgy hamis parfümöt, hogy csak később derül ki: az illat gyenge, gyorsan elillan, mert egyszerűen felhígították.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a parfümipar rendkívül profitábilis, ami vonzza a hamisítókat. Nem ritka, hogy néhány kattintással bárki hozzájut leegyszerűsített receptúrákhoz, miközben a fogyasztók jelentős része nincs tisztában azzal, mitől számít egy termék valóban eredetinek. Zólyomi szerint a helyzet odáig fajulhat, hogy egyes márkák egyszerűen kivonulnak Kelet-Európából, mert nem tudják kontrollálni, mi történik a termékeikkel, ez pedig akár tömeges boltbezárásokhoz és munkaerő-elvándorláshoz is vezethet.

A NAV sajtóreferense ebben az adásban is hangsúlyozta: a hamis parfümök felismerésében árulkodó lehet az ár, a csomagolás minősége, a fólia illesztése, a feliratok hibái. Egy világmárka terméke soha nem jelenik meg silány csomagolásban, és nem presztízsén aluli értékesítési helyeken.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Rengeteg a hamis ruha, fájó, ha kiderül a turpisság

A sorozat harmadik részében a hamis ruházati termékek kerültek terítékre. Kátai Tamás, a True Washback - Nem Olyan Turi tulajdonosa szerint ma összehasonlíthatatlanul több a hamisítvány, mint 20-30 évvel ezelőtt. Az e-kereskedelem felgyorsulása és az ázsiai webshopok ingyenes szállítása miatt sok esetben már az új dizájnok is hamarabb megjelennek a hamis piacon, mint a hivatalos márkaboltokban.

Kátai arról is beszélt, hogy a hamisítványokkal kapcsolatos konfliktusok gyakran a legális kereskedőknél csapódnak le: amikor egy vásárló szembesül azzal, hogy drága hamis terméket vett, sokszor azzal kezd vitatkozni, aki ezt közli vele. Véleménye szerint a fizikai üzletek többsége nem meri bevállalni a nyílt hamisítást, az online térben viszont már előfordulhat, hogy több a hamis termék, mint az eredeti.

Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
EZ IS ÉRDEKELHET
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
az elmúlt években az látszik, hogy a peres eljárások egyre bonyolultabbá váltak, és jogi képviselő nélkül nem szerencsés nekivágni.

A NAV ebben a videóban is hangsúlyozta: a vásárlóknak érdemes ellenőrizni a címkéket, a márkák hivatalos kínálatát, és gyanakodni a túl olcsó ajánlatokra. Előfordult olyan eset is, amikor egy piacon a vevő választhatta ki, milyen világmárka logóját üssék rá egy noname termékre, ennél egyértelműbb jel aligha létezik.

Komoly kárt okoz a hamisítás

A CashTag háromrészes sorozatának egyik legnagyobb tanulsága egyértelmű: a hamisítványok nem ártatlan „olcsó alternatívák”. Hiszen kárt okoznak a vásárlóknak, akik garancia és minőség nélkül maradnak, kárt okoznak a legális kereskedőknek és gyártóknak, és súlyos bevételkiesést jelentenek a magyar állam számára is.

Karácsony közeledtével pedig különösen fontos a tudatosság: ha túl szép egy ajánlat ahhoz, hogy igaz legyen, jó eséllyel nem is igaz.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #NAV #hamisítás #hamisítvány #online kereskedelem #penzcentrum #ruha #óra #parfüm #cashtag

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:32
19:05
18:43
18:35
18:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 23.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
2025. december 23.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
2025. december 23.
Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2
1 hete
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
3
2 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
1 hete
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
5
2 hete
Hihetetlen karácsonyfa-akció indult az Auchannál: ennyibe kerül a nordmann fenyő, ezüstfenyő 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 19:32
Szuperfertőző adenovírus söpör végig a Földön: a tudósok aggódnak, jelenleg kezelés sincs rá
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 18:04
Kvíz: Emlékszel ezekre az ikonikus fogásokra az irodalmi művekből? Lássuk, hány étel rémlik a 10-ből!
Agrárszektor  |  2025. december 23. 19:27
Annyira gyorsan terjed a járvány, hogy krízishelyzet alakult ki itthon