A borravaló mértéke átalakulóban van, szektoronként eltér, és az évszakok is érezhetően befolyásolják.
Hihetetlen az ok, de nagyon komoly boltbezárási hullám jöhet Magyarországon: sokak kedvenc helye tűnhet el
A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag idén háromrészes sorozatban vizsgálta meg a hamisítás piacát Magyarországon: az órák, a parfümök és a ruházati termékek esetében is tömegesen jelennek meg az utánzatok. A szakértők szerint a hamis áruk nemcsak a vásárlókat károsítják, hanem adóbevétel-kiesést okoznak, visszafogják a legális kereskedelmet, és a lefoglalt termékek megsemmisítésének költsége is az államot terheli. A megszólalók arra is felhívták a figyelmet, hogy az online piacterek, az ingyenes szállítás és az egyre kifinomultabb másolatok miatt a hamisítványok kiszűrése ma már az offline boltokban és az interneten is egyre nehezebb.
2025-ben háromrészes videósorozatban foglalkozott a hamisítványok terjedésével a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. Az év során külön adásban jártuk körül a hamis órák, parfümök és ruházati termékek piacát, szakértők, hatósági megszólalók és piaci szereplők segítségével.
A tapasztalatok alapján egy dolog világosan kirajzolódott: a hamisítás ma már nem marginális jelenség, hanem rendszerszintű probléma, amely a vásárlóktól kezdve a legális kereskedőkön át az államig mindenkit érint.
Hamis óráktól nem leszel menő
A CashTag 3 részes videójának első epizódjában a hamis órák kerültek fókuszba. Lakatos Zsolt órás influenszer szerint a hamisítványok nemcsak anyagi, hanem erkölcsi és piaci kárt is okoznak. Úgy fogalmazott: aki tudatosan hamis órát vásárol, az nemcsak a piacot csapja be, hanem saját magát is. Különösen károsnak tartja, amikor valaki ezekkel a darabokkal a közösségi médiában is villog, hiszen ez tovább erősíti a márkarombolást és aláássa a bizalmat az adott márkával szemben.
A hatósági oldalról Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr százados, a NAV Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense hívta fel a figyelmet arra, hogy a hamis órák nemcsak a gyártóknak, hanem a magyar gazdaságnak is komoly károkat okoznak. Az ilyen termékek után nem fizetnek adót, gyakran a foglalkoztatás is illegális, miközben a lefoglalt áruk megsemmisítésének költsége is az államot terheli.
Elmondta azt is, hogy a hamis órák jellemzően piacokon, online felületeken, sőt akár közúti árusítás során is felbukkannak: egy friss ügyben például egy bolgár autóból 119 darab Rolex-feliratú hamis karórát foglaltak le, amelyek önmagukban mintegy 300 millió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosnak.
Felhígított parfümökkel sem jársz jól
A sorozat második CashTag-videója a parfümhamisítás világát járta körül, ahol a probléma már nemcsak a piaci árusoknál, hanem üzletek szintjén is megjelent. Zólyomi Zsolt parfümőr, a Le Parfum szaküzlet tulajdonosa szerint rengeteg magyar vásárló visz haza úgy hamis parfümöt, hogy csak később derül ki: az illat gyenge, gyorsan elillan, mert egyszerűen felhígították.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a parfümipar rendkívül profitábilis, ami vonzza a hamisítókat. Nem ritka, hogy néhány kattintással bárki hozzájut leegyszerűsített receptúrákhoz, miközben a fogyasztók jelentős része nincs tisztában azzal, mitől számít egy termék valóban eredetinek. Zólyomi szerint a helyzet odáig fajulhat, hogy egyes márkák egyszerűen kivonulnak Kelet-Európából, mert nem tudják kontrollálni, mi történik a termékeikkel, ez pedig akár tömeges boltbezárásokhoz és munkaerő-elvándorláshoz is vezethet.
A NAV sajtóreferense ebben az adásban is hangsúlyozta: a hamis parfümök felismerésében árulkodó lehet az ár, a csomagolás minősége, a fólia illesztése, a feliratok hibái. Egy világmárka terméke soha nem jelenik meg silány csomagolásban, és nem presztízsén aluli értékesítési helyeken.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Rengeteg a hamis ruha, fájó, ha kiderül a turpisság
A sorozat harmadik részében a hamis ruházati termékek kerültek terítékre. Kátai Tamás, a True Washback - Nem Olyan Turi tulajdonosa szerint ma összehasonlíthatatlanul több a hamisítvány, mint 20-30 évvel ezelőtt. Az e-kereskedelem felgyorsulása és az ázsiai webshopok ingyenes szállítása miatt sok esetben már az új dizájnok is hamarabb megjelennek a hamis piacon, mint a hivatalos márkaboltokban.
Kátai arról is beszélt, hogy a hamisítványokkal kapcsolatos konfliktusok gyakran a legális kereskedőknél csapódnak le: amikor egy vásárló szembesül azzal, hogy drága hamis terméket vett, sokszor azzal kezd vitatkozni, aki ezt közli vele. Véleménye szerint a fizikai üzletek többsége nem meri bevállalni a nyílt hamisítást, az online térben viszont már előfordulhat, hogy több a hamis termék, mint az eredeti.
A NAV ebben a videóban is hangsúlyozta: a vásárlóknak érdemes ellenőrizni a címkéket, a márkák hivatalos kínálatát, és gyanakodni a túl olcsó ajánlatokra. Előfordult olyan eset is, amikor egy piacon a vevő választhatta ki, milyen világmárka logóját üssék rá egy noname termékre, ennél egyértelműbb jel aligha létezik.
Komoly kárt okoz a hamisítás
A CashTag háromrészes sorozatának egyik legnagyobb tanulsága egyértelmű: a hamisítványok nem ártatlan „olcsó alternatívák”. Hiszen kárt okoznak a vásárlóknak, akik garancia és minőség nélkül maradnak, kárt okoznak a legális kereskedőknek és gyártóknak, és súlyos bevételkiesést jelentenek a magyar állam számára is.
Karácsony közeledtével pedig különösen fontos a tudatosság: ha túl szép egy ajánlat ahhoz, hogy igaz legyen, jó eséllyel nem is igaz.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
Mutatjuk, milyen last minute egyedi ajándék, élmény ajándék vagy karácsonyi DIY csináld magad meglepetés ötletek léteznek, amivel nem lehet melléfogni.
Bár 2025-ben a kakaó ára korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintnek.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
Számos Labubu, most népszerű kapibara-plüss és Stitch-figura került fel a hatósági listára, mint kémiai veszélyt hordozó, vagy fulladásveszélyes játék.
Ezek a Spar boltok karácsonykor is nyitva lesznek: itt a teljes országos lista a nyitva tartó üzletekről
A választék részét képezik a SPAR saját márkás termékei.
A betétdíjas palackvisszaváltási rendszer bevezetése óta a palackgyűjtés sokak számára vált létfontosságú jövedelemforrássá.
Hivatalos, tényleg megszünteti a levélkézbesítést a posta: december végétől már nem érkeznek küldemények
A levélforgalom drasztikus visszaesése világszerte kényszeríti átalakulásra a postaszolgáltatókat. Egyes országok már radikális lépéseket tettek, máshol óvatosabb a tempó.
A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el, a sörfogyasztás bezuhant.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat...
A tavalyi év vége kiemelten forgalmas volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok.
Nagyon fájni fog, ha egyszer ki kell józanodni az árrésstopból: érik a katasztrófa a hazai boltokban
Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer ügyvezetője szerint az árrésstop miatt elmaradtak az indokolt áremelések, miközben a költségek érdemben nőttek.
Ilyen nincs, már ezek a termékek is kisebbek lettek a magyar boltokban: sokak kedvencét érte el a zsugorfláció
A fogyasztóvédelmi hatóság legfrissebb adatai szerint decemberben ismét csökkent számos termék kiszerelése a magyarországi üzletekben.
A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás.
Hivatalos! Rendkívüli zárvatartás jön a magyar boltokban: itt a lista, mindegyik üzlet és pláza érintett
A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon 2025-ben. A fő ok: mikrobiológiai szennyeződés.
Bolti és éttermi halászleveket kóstolt vakteszten a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.
A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.
Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni
A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.