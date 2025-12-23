Hihetetlen az ok, de nagyon komoly boltbezárási hullám jöhet Magyarországon: sokak kedvenc helye tűnhet el

A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag idén háromrészes sorozatban vizsgálta meg a hamisítás piacát Magyarországon: az órák, a parfümök és a ruházati termékek esetében is tömegesen jelennek meg az utánzatok. A szakértők szerint a hamis áruk nemcsak a vásárlókat károsítják, hanem adóbevétel-kiesést okoznak, visszafogják a legális kereskedelmet, és a lefoglalt termékek megsemmisítésének költsége is az államot terheli. A megszólalók arra is felhívták a figyelmet, hogy az online piacterek, az ingyenes szállítás és az egyre kifinomultabb másolatok miatt a hamisítványok kiszűrése ma már az offline boltokban és az interneten is egyre nehezebb.

2025-ben háromrészes videósorozatban foglalkozott a hamisítványok terjedésével a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. Az év során külön adásban jártuk körül a hamis órák, parfümök és ruházati termékek piacát, szakértők, hatósági megszólalók és piaci szereplők segítségével.

A tapasztalatok alapján egy dolog világosan kirajzolódott: a hamisítás ma már nem marginális jelenség, hanem rendszerszintű probléma, amely a vásárlóktól kezdve a legális kereskedőkön át az államig mindenkit érint.

Hamis óráktól nem leszel menő

A CashTag 3 részes videójának első epizódjában a hamis órák kerültek fókuszba. Lakatos Zsolt órás influenszer szerint a hamisítványok nemcsak anyagi, hanem erkölcsi és piaci kárt is okoznak. Úgy fogalmazott: aki tudatosan hamis órát vásárol, az nemcsak a piacot csapja be, hanem saját magát is. Különösen károsnak tartja, amikor valaki ezekkel a darabokkal a közösségi médiában is villog, hiszen ez tovább erősíti a márkarombolást és aláássa a bizalmat az adott márkával szemben.

A hatósági oldalról Juhászné Prantner Etelka pénzügyőr százados, a NAV Bevetési Igazgatóságának sajtóreferense hívta fel a figyelmet arra, hogy a hamis órák nemcsak a gyártóknak, hanem a magyar gazdaságnak is komoly károkat okoznak. Az ilyen termékek után nem fizetnek adót, gyakran a foglalkoztatás is illegális, miközben a lefoglalt áruk megsemmisítésének költsége is az államot terheli.

Elmondta azt is, hogy a hamis órák jellemzően piacokon, online felületeken, sőt akár közúti árusítás során is felbukkannak: egy friss ügyben például egy bolgár autóból 119 darab Rolex-feliratú hamis karórát foglaltak le, amelyek önmagukban mintegy 300 millió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosnak.

Felhígított parfümökkel sem jársz jól

A sorozat második CashTag-videója a parfümhamisítás világát járta körül, ahol a probléma már nemcsak a piaci árusoknál, hanem üzletek szintjén is megjelent. Zólyomi Zsolt parfümőr, a Le Parfum szaküzlet tulajdonosa szerint rengeteg magyar vásárló visz haza úgy hamis parfümöt, hogy csak később derül ki: az illat gyenge, gyorsan elillan, mert egyszerűen felhígították.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a parfümipar rendkívül profitábilis, ami vonzza a hamisítókat. Nem ritka, hogy néhány kattintással bárki hozzájut leegyszerűsített receptúrákhoz, miközben a fogyasztók jelentős része nincs tisztában azzal, mitől számít egy termék valóban eredetinek. Zólyomi szerint a helyzet odáig fajulhat, hogy egyes márkák egyszerűen kivonulnak Kelet-Európából, mert nem tudják kontrollálni, mi történik a termékeikkel, ez pedig akár tömeges boltbezárásokhoz és munkaerő-elvándorláshoz is vezethet.

A NAV sajtóreferense ebben az adásban is hangsúlyozta: a hamis parfümök felismerésében árulkodó lehet az ár, a csomagolás minősége, a fólia illesztése, a feliratok hibái. Egy világmárka terméke soha nem jelenik meg silány csomagolásban, és nem presztízsén aluli értékesítési helyeken.

Rengeteg a hamis ruha, fájó, ha kiderül a turpisság

A sorozat harmadik részében a hamis ruházati termékek kerültek terítékre. Kátai Tamás, a True Washback - Nem Olyan Turi tulajdonosa szerint ma összehasonlíthatatlanul több a hamisítvány, mint 20-30 évvel ezelőtt. Az e-kereskedelem felgyorsulása és az ázsiai webshopok ingyenes szállítása miatt sok esetben már az új dizájnok is hamarabb megjelennek a hamis piacon, mint a hivatalos márkaboltokban.

Kátai arról is beszélt, hogy a hamisítványokkal kapcsolatos konfliktusok gyakran a legális kereskedőknél csapódnak le: amikor egy vásárló szembesül azzal, hogy drága hamis terméket vett, sokszor azzal kezd vitatkozni, aki ezt közli vele. Véleménye szerint a fizikai üzletek többsége nem meri bevállalni a nyílt hamisítást, az online térben viszont már előfordulhat, hogy több a hamis termék, mint az eredeti.

A NAV ebben a videóban is hangsúlyozta: a vásárlóknak érdemes ellenőrizni a címkéket, a márkák hivatalos kínálatát, és gyanakodni a túl olcsó ajánlatokra. Előfordult olyan eset is, amikor egy piacon a vevő választhatta ki, milyen világmárka logóját üssék rá egy noname termékre, ennél egyértelműbb jel aligha létezik.

Komoly kárt okoz a hamisítás

A CashTag háromrészes sorozatának egyik legnagyobb tanulsága egyértelmű: a hamisítványok nem ártatlan „olcsó alternatívák”. Hiszen kárt okoznak a vásárlóknak, akik garancia és minőség nélkül maradnak, kárt okoznak a legális kereskedőknek és gyártóknak, és súlyos bevételkiesést jelentenek a magyar állam számára is.

Karácsony közeledtével pedig különösen fontos a tudatosság: ha túl szép egy ajánlat ahhoz, hogy igaz legyen, jó eséllyel nem is igaz.