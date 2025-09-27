Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 7 milliárd forint.
Brutális, milyen áron mennek a PamKutya koncert jegyek a másodpiacon
A Pamkutya, vagyis Osbáth Norbert és Márk, a YouTube egyik legismertebb magyar duója, 2026 tavaszán négy teltházas koncerttel ünnepli meg 15 éves pályafutását. A srácok a YouTube-on paródiáikkal és saját dalaikkal váltak népszerűvé, most pedig először mutatják meg élőben magukat.
A koncertsorozat március 13-án kezdődik az MVM Dome-ban, és már az első jegyértékesítés során rekordsebességgel fogytak el a belépők. A nagy érdeklődésre válaszul a srácok gyorsan bejelentették a második koncertet, március 14-ére, amely szintén pillanatok alatt teltházas lett. A harmadik koncert március 15-én zajlik, és az összes jegy ismét elfogyott. A negyedik koncert március 17-én kerül megrendezésre, és szintén teltházas lesz.
Újabb három koncert és elképesztő jegyárak
A folyamatosan növekvő keresletre reagálva a Pamkutya bejelentette, hogy április 10-én, 11-én és 13-án újabb három koncertet tartanak az MVM Dome-ban. A jegyértékesítés szeptember 26-án, pénteken 14:00-kor indult, és a jegyek ismét gyorsan elkeltek.
A Ticketswap oldal szerint még így is rengetegen vannak, akik szeretnének jegyhez jutni. Akad olyan személy, aki 8 darab jegyet kínál 100 ezer forintért (eredetileg 20 ezer forintos jegyért cserébe), de más hirdetési oldalakon is találni 60-80 ezres jegyárakat.
A Pamkutya ígérete szerint a koncerteken előadják a legtöbb paródiájukat és saját számaikat, így egész estés programra számíthatnak a nézők.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat,
Templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő,
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.
Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén
Presser zakóban és csokornyakkendőben érkezett a tárgyalásra, majd szellemes válaszaival sikerült zavarba hoznia az ellenfelet.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
A magyar gasztronómia új korszakba lépett – nem a séfek, hanem a fiatalok diktálják az irányokat.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is