Az MVM Dome, Európa legnagyobb kézilabda arénája Budapesten, egy napsütéses napon.
Szórakozás

Brutális, milyen áron mennek a PamKutya koncert jegyek a másodpiacon

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 16:16

A Pamkutya, vagyis Osbáth Norbert és Márk, a YouTube egyik legismertebb magyar duója, 2026 tavaszán négy teltházas koncerttel ünnepli meg 15 éves pályafutását. A srácok a YouTube-on paródiáikkal és saját dalaikkal váltak népszerűvé, most pedig először mutatják meg élőben magukat.

A koncertsorozat március 13-án kezdődik az MVM Dome-ban, és már az első jegyértékesítés során rekordsebességgel fogytak el a belépők. A nagy érdeklődésre válaszul a srácok gyorsan bejelentették a második koncertet, március 14-ére, amely szintén pillanatok alatt teltházas lett. A harmadik koncert március 15-én zajlik, és az összes jegy ismét elfogyott. A negyedik koncert március 17-én kerül megrendezésre, és szintén teltházas lesz.

Újabb három koncert és elképesztő jegyárak

A folyamatosan növekvő keresletre reagálva a Pamkutya bejelentette, hogy április 10-én, 11-én és 13-án újabb három koncertet tartanak az MVM Dome-ban. A jegyértékesítés szeptember 26-án, pénteken 14:00-kor indult, és a jegyek ismét gyorsan elkeltek.

A Ticketswap oldal szerint még így is rengetegen vannak, akik szeretnének jegyhez jutni. Akad olyan személy, aki 8 darab jegyet kínál 100 ezer forintért (eredetileg 20 ezer forintos jegyért cserébe), de más hirdetési oldalakon is találni 60-80 ezres jegyárakat.

A Pamkutya ígérete szerint a koncerteken előadják a legtöbb paródiájukat és saját számaikat, így egész estés programra számíthatnak a nézők. 
Címlapkép: Getty Images
Erről ne maradj le!
