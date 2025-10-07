Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek

2025 őszén már javában dübörög az angol világsztár, Sting turnéja, azonban az énekes Budapestre csak jövő nyáron érkezik meg. Nézzük, mi mindent érdemes tudnunk a Sting Tour 2026 évi hazai fellépéséről, mikor lesz a Sting koncert Budapesten és mennyibe kerülnek a Sting jegyek 2026-ra! Tudd meg, hol lép fel a sztár és mennyi a legolcsóbb Sting jegy ára!

Örülhetnek a magyar Sting-rajongók, ugyanis a tizenhétszeres Grammy-díjas művész a 2024-es magyarországi fellépését követően egy év kihagyással, 2026-ban újra visszatér Budapestre a Sting Tour 2026 keretei között. Sting 2025 és 2026 évében amerikai és európai nagyvárosokban koncertezik, korábban azonban Dél-Afrikában is nagy sikereket aratott fellépéseivel.

Sting Budapest 2026: mikor és hol lesz a Sting koncert 2026-ban?

A Sting koncert Budapesten 2026. június 18-án (csütörtökön) kerül megrendezésre a budapesti MVM Dome-ban. A rendezvény 20:00-kor kezdődik.

Sting jegy árak 2026: mennyibe kerülnek a Sting jegyek?

A Sting jegyek teljes körű értékesítése a rendezvényt szervező Live Nation hivatalos oldalán már elindult. A résztvevők szokás szerint többféle álló- és ülőjegy típus közül választhatnak, melyek ára 26 100 Ft-tól 174 100 Ft-ig terjed. A következő díjszabással számoljunk Sting koncertjegy vásárlás esetén:

Sting jegy árak állóhelyen: egységesen 32 100 Ft;

Sting jegyek ülőhelyeken: 26 100 Ft-tól 84 100 Ft-ig – az árak a szektorok elhelyezkedésétől függően változnak;

Sting Platinum Lounge (VIP jegy): 174 100 Ft.

EZ IS ÉRDEKELHET Metallica Budapest 2026: itt a hivatalos dátum, ennyibe kerül most egy Metallica koncert jegy Metallica koncert 2026, Metallica jegy árak: ekkor lesz a Metallica Budapest 2026-os fellépés, ennyibe kerül egy Metallica koncert jegy 2026-ban. Drágák a Metallica koncert jegyek?

Amit Stingről tudni érdemes

Sting, aki énekesként, zeneszerzőként, íróként, színészként és aktivistaként is tevékenykedik, az angliai New Castle-ben született 1951-ben. 1977-ben költözött Londonba és alapította meg a The Police nevű zenekart Stewart Copeland és Andy Summers társaságában, melynek ő volt a frontembere és a dalszerzője. Az együttes összesen 5 albumot jelentetett meg és 6 Grammy-díjat nyert, 2003-ban pedig tagjai lettek a Rock And Roll Hírességek Csarnokának is.

Az immár 25 éve szólóelőadóként fellépő Sting 1985 óta 13 albumot adott ki, közel 100 millió albumot adott el, megnyert további 10 Grammy-díjat, valamint a magáénak tudhat egy Golden Globe, egy Emmy és 3 Oscar-díj jelölést is. A Sting Tour 2026 évében egy új, dinamikus korszakot képvisel, amely során az előadóművész hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be egy háromtagú formációban. Sting régi zenésztársa, a virtuóz gitáros, Dominic Miller, illetve a dinamikus dobos Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers) társaságában lép fel.