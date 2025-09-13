2025. szeptember 13. szombat Kornél
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tokyo - May 13 2024: a number 9 1/2 similar to the Harry Potters movie scenes. harry portter is one of famous foreign movie in Japan
Szórakozás

Megugrott a Warner Bros. Discovery részvényárfolyama: elveszíthetik a Harry Potter filmeket is

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 11:33

A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan, ami jelentős átrendeződést hozhat az amerikai médiaiparban - közölte a BBC.

Mindkét vállalat részvényei meredeken emelkedtek a hírek hatására: a Warner Brothers Discovery papírjai 29%-kal, míg a Paramount Skydance részvényei 16%-kal zártak magasabban csütörtökön. A Wall Street Journal által először közölt információk szerint a Paramount Skydance a teljes Warner Brothers Discovery portfólióra pályázik, amely magában foglalja a CNN hírcsatornát, a HBO-t, valamint a Barbie és Harry Potter filmeket jegyző stúdiót is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lehetséges üzlet a streaming szolgáltatások térnyerése miatt átalakuló amerikai médiaipar további konszolidációját jelentené. A Warner Brothers Discovery nem kívánt reagálni a hírekre, míg a Paramount Skydance nem válaszolt a megkeresésre.

A Paramount Skydance-t David Ellison vezeti, akinek apja, Larry Ellison, az Oracle társalapítója a héten rövid ideig a világ leggazdagabb embere volt. A felvásárlási tervek alig néhány héttel a Paramount Skydance saját, 8 milliárd dolláros összeolvadása után kerültek napvilágra, amelynek során David Ellison független filmstúdiója, a Skydance vásárolta meg a Paramountot.

Kapcsolódó cikkeink:

A Wall Street Journal szerint hivatalos ajánlatot még nem nyújtottak be, és a terv akár meg is hiúsulhat. A Warner Brothers Discovery 2022-es fúzió eredményeként jött létre, és azóta adósságproblémákkal küzd, jelentős létszámleépítéseket hajtott végre, és idén bejelentette, hogy tervezi üzletágainak szétválasztását.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Paramount felvásárlása politikai vonatkozásokat is hozott David Ellison számára. Az ügylet hosszadalmas jóváhagyási folyamaton ment keresztül Donald Trump és a CBS közötti jogi vita miatt, amely egy Kamala Harris-interjú szerkesztési kérdéseit érintette. A Paramount végül 16 millió dollárt fizetett a vita rendezésére, amely egy jövőbeli elnöki könyvtárba kerül.

A kormányzati jóváhagyás feltételeként a Skydance elkötelezte magát, hogy műsorai "nézőpontok sokféleségét testesítik meg", megszünteti a Paramount sokszínűségi programjait, és ombudsmant nevez ki az elfogultsággal kapcsolatos panaszok kivizsgálására.
Címlapkép: Getty Images
#film #felvásárlás #szórakozás #filmek #wall street #harry potter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.

FRISS HÍREK
Több friss hír
12:22
12:04
11:33
11:11
11:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
1 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 11:11
Eddig élvezhetjük a nyárias időt: hamarosan hidegfront zúdul az országra, óriási esőzések jönnek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 10:05
Kóstoltad már az angyalbögyörőt? Így készítsd a filléres házi nudlit, mindenki repetázni fog belőle
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 12:01
Rengeteg szőlőtermelő küzd most ezzel a gonddal: mi lesz rá a megoldás?