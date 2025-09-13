Megugrott a Warner Bros. Discovery részvényárfolyama: elveszíthetik a Harry Potter filmeket is

A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan, ami jelentős átrendeződést hozhat az amerikai médiaiparban - közölte a BBC.

Mindkét vállalat részvényei meredeken emelkedtek a hírek hatására: a Warner Brothers Discovery papírjai 29%-kal, míg a Paramount Skydance részvényei 16%-kal zártak magasabban csütörtökön. A Wall Street Journal által először közölt információk szerint a Paramount Skydance a teljes Warner Brothers Discovery portfólióra pályázik, amely magában foglalja a CNN hírcsatornát, a HBO-t, valamint a Barbie és Harry Potter filmeket jegyző stúdiót is.

A lehetséges üzlet a streaming szolgáltatások térnyerése miatt átalakuló amerikai médiaipar további konszolidációját jelentené. A Warner Brothers Discovery nem kívánt reagálni a hírekre, míg a Paramount Skydance nem válaszolt a megkeresésre.

A Paramount Skydance-t David Ellison vezeti, akinek apja, Larry Ellison, az Oracle társalapítója a héten rövid ideig a világ leggazdagabb embere volt. A felvásárlási tervek alig néhány héttel a Paramount Skydance saját, 8 milliárd dolláros összeolvadása után kerültek napvilágra, amelynek során David Ellison független filmstúdiója, a Skydance vásárolta meg a Paramountot.

A Wall Street Journal szerint hivatalos ajánlatot még nem nyújtottak be, és a terv akár meg is hiúsulhat. A Warner Brothers Discovery 2022-es fúzió eredményeként jött létre, és azóta adósságproblémákkal küzd, jelentős létszámleépítéseket hajtott végre, és idén bejelentette, hogy tervezi üzletágainak szétválasztását.

A Paramount felvásárlása politikai vonatkozásokat is hozott David Ellison számára. Az ügylet hosszadalmas jóváhagyási folyamaton ment keresztül Donald Trump és a CBS közötti jogi vita miatt, amely egy Kamala Harris-interjú szerkesztési kérdéseit érintette. A Paramount végül 16 millió dollárt fizetett a vita rendezésére, amely egy jövőbeli elnöki könyvtárba kerül.

A kormányzati jóváhagyás feltételeként a Skydance elkötelezte magát, hogy műsorai "nézőpontok sokféleségét testesítik meg", megszünteti a Paramount sokszínűségi programjait, és ombudsmant nevez ki az elfogultsággal kapcsolatos panaszok kivizsgálására.