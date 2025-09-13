A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Megugrott a Warner Bros. Discovery részvényárfolyama: elveszíthetik a Harry Potter filmeket is
A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan, ami jelentős átrendeződést hozhat az amerikai médiaiparban - közölte a BBC.
Mindkét vállalat részvényei meredeken emelkedtek a hírek hatására: a Warner Brothers Discovery papírjai 29%-kal, míg a Paramount Skydance részvényei 16%-kal zártak magasabban csütörtökön. A Wall Street Journal által először közölt információk szerint a Paramount Skydance a teljes Warner Brothers Discovery portfólióra pályázik, amely magában foglalja a CNN hírcsatornát, a HBO-t, valamint a Barbie és Harry Potter filmeket jegyző stúdiót is.
A lehetséges üzlet a streaming szolgáltatások térnyerése miatt átalakuló amerikai médiaipar további konszolidációját jelentené. A Warner Brothers Discovery nem kívánt reagálni a hírekre, míg a Paramount Skydance nem válaszolt a megkeresésre.
A Paramount Skydance-t David Ellison vezeti, akinek apja, Larry Ellison, az Oracle társalapítója a héten rövid ideig a világ leggazdagabb embere volt. A felvásárlási tervek alig néhány héttel a Paramount Skydance saját, 8 milliárd dolláros összeolvadása után kerültek napvilágra, amelynek során David Ellison független filmstúdiója, a Skydance vásárolta meg a Paramountot.
A Wall Street Journal szerint hivatalos ajánlatot még nem nyújtottak be, és a terv akár meg is hiúsulhat. A Warner Brothers Discovery 2022-es fúzió eredményeként jött létre, és azóta adósságproblémákkal küzd, jelentős létszámleépítéseket hajtott végre, és idén bejelentette, hogy tervezi üzletágainak szétválasztását.
A Paramount felvásárlása politikai vonatkozásokat is hozott David Ellison számára. Az ügylet hosszadalmas jóváhagyási folyamaton ment keresztül Donald Trump és a CBS közötti jogi vita miatt, amely egy Kamala Harris-interjú szerkesztési kérdéseit érintette. A Paramount végül 16 millió dollárt fizetett a vita rendezésére, amely egy jövőbeli elnöki könyvtárba kerül.
A kormányzati jóváhagyás feltételeként a Skydance elkötelezte magát, hogy műsorai "nézőpontok sokféleségét testesítik meg", megszünteti a Paramount sokszínűségi programjait, és ombudsmant nevez ki az elfogultsággal kapcsolatos panaszok kivizsgálására.
A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez...
A közel egy évtizeden át tartó, átlagosan 10%-os éves növekedés után a szektor tavaly visszaesett.
Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el az első Star Wars-filmek legendás gonosz karakterének.
A Dining Guide Top 100 Étteremkalauz szerint ezek a legjobb brunch- és reggelizőhelyek 2025-ben.
Teljes holdfogyatkozás várható szeptember 7-én, amikor a Hold vöröses színben lesz látható a keleti égbolton, miközben áthalad a Föld árnyékán.
Újabb műsorkészítési támogatások odaítéléséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
A SkyShowtime újdonságok érkezését jelentette be, amelyek az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan nevéhez fűződnek.
Hogyan hódította meg a világot a közösségi média? Mire használjuk a Facebookot, YouTube-ot, TikTokot ma? Nézd meg a CHART friss epizódját!
Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.
Kiemelkedő bokszkarrierjében kétszer is megmérkőzött Muhammad Alival, mindkét alkalommal a mérkőzés végéig kitartott.
Részleges napfogyatkozás is lesz, viszont ez Magyarországról nem látható.
A hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni.
