Betiltják a Harry Pottert és a Trónok Harcát is: olyan időket élünk, amik az idősek rémálmaiban voltak

Oroszország szeptembertől betiltja a gyermekvállalást ellenző tartalmakat a filmekben és streaming platformokon, ami a demográfiai problémák kezelését célozza- közölte a Telex.

A Newsweek beszámolója szerint Oroszországban szeptember 1-től életbe lép az a rendelkezés, amely megtiltja olyan alkotások forgalmazását, amelyek a "gyermekvállalást ellenző ideológiát" terjesztenek. Az orosz törvényhozás néhány hónapja fogadta el azt a jogszabályt, amely alapján betilthatóvá válnak a "tudatos gyermektelen életmódot népszerűsítő" filmek. A szabályozás értelmében nem kaphatnak forgalmazási engedélyt azok a tartalmak, amelyek negatívan ábrázolják a terhességet, az anyaságot vagy az apaságot, illetve kiemelik a gyermekvállalással járó nehézségeket vagy a gyermektelen életforma előnyeit.

A Roszkomnadzor, az internet és telekommunikáció felügyeletéért felelős orosz hatóság rendelkezése szerint a streaming szolgáltatók is kötelesek lesznek eltávolítani kínálatukból az ilyen jellegű alkotásokat. A Newsweek értesülései szerint a tiltás olyan népszerű sorozatokat és filmeket érinthet, mint a Szex és New York, a Trónok harca, vagy akár a Harry Potter is. A szigorítás hátterében vélhetően az áll, hogy Oroszországban évtizedek óta kritikusan alacsony a születési ráta, amely az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta tovább csökkent.