Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 36. hét nyerőszámai és nyertesei

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/36. heti nyerőszámait. Ezen a héten 2 telitalálatos szelvény is volt, így a következő héten 70 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 35 heti nyerőszámokat és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 36. héten 2025-ben:

5; 9; 18; 23; 27; 28; 33.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 36. héten 2025-ben:

8; 13; 18; 19; 22; 23; 34.

Ezen a héten volt 2 telitalálatos szelvény is, 2 szerencsés játékos is jól tippelt a skandin:

Nyereményük fejenként 34 980 810 forint. Így a 36. játékhéten 70 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón a 36. héten:

6 találat: egyenként 175 265 forint

5 találat: egyenként 5 675 forint

4 találat: egyenként 2 035 forint

