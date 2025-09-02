A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai étterem-márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak.
Mesés vagyonáról vallott őszintén Jákob Zoli: "Engem is elrontott a pénz"
Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.
Jákob Zolitól, a magyar műkörömpiac királyától amúgy sem állnak távol az őszinte, sokszor érzelmes pillanatok, ezúttal azonban arról beszélt nagyon nyíltan, hogy vajon a pénz kit hogyan változtat meg - és ebbe személyes példát is hozott.
A milliárdos vállalkozó saját TikTok oldalán indított el egy új sorozatot, ahol a kamera mögött ülő ismerőse azt a kérdést tette fel naki: vajon boldogít-e a pénz? Erre máris egy őszinte választ adott: szerinte egyénenként változik ez minden embernél.
@jakob.zoli ♬ eredeti hang - Jákob Zoli
Van, akit boldogít, van, akit nem. Sőt, a legtöbb embert csak elrontja. Valamilyen szinten engem is elrontott a pénz, de én megtaláltam azt a módját a pénzzel való bánásnak, hogy ne rontson rajtam, hanem javítson
- fogalmazott Jákob Zoli. Ezután azt a kérdést kapta, hogy de vajon a pénzért megvásárolható-e a boldogság.
Hogy lehetne venni? Ez vicc. Sokan azt hiszik, igen, de amikor elérik, hogy a pénzzel megjön a boldogság, rájönnek, hogy ez nem az, amit kerestek. Ez teljesen más. Ez a kivagyiságról szól, hogy nekem több van, mint másnak. Egyébként ez nem hiba, ez egy emberi természetből adódó dolog. Én is így kezdtem annak idején: én is vettem márkásabb ruhákat, még most is veszek márkás autót, de már nem azért, mint annak idején az első Ferrarimat
- mondta a milliárdos a mindenkit érdeklő kérdésre. Így viszont adta magát az is: akkor ha valaki megveszi a Ferrarit, attól sem lesz boldog?
Nem a Ferrari boldogít, hanem az, amit a Ferrarival mondjuk meg tudok csinálni. Például, hogyha örömet tudok vele okozni gyerekeknek, na az volt a ritka
- zárta gondolatait Jákob Zoltán.
Korábban írtumk arról, hogy bár Lamborghini vásárlását is tervezte a körömkirály, végül ehelyett is Ferrarit vett - a luxusautó pedig a válogatott csapatkapitányához, Szoboszlai Dominikhoz került.
