2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forint - A magyar fizetőeszköz
Szórakozás

Mesés vagyonáról vallott őszintén Jákob Zoli: "Engem is elrontott a pénz"

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 16:36

Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.

Jákob Zolitól, a magyar műkörömpiac királyától amúgy sem állnak távol az őszinte, sokszor érzelmes pillanatok, ezúttal azonban arról beszélt nagyon nyíltan, hogy vajon a pénz kit hogyan változtat meg - és ebbe személyes példát is hozott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A milliárdos vállalkozó saját TikTok oldalán indított el egy új sorozatot, ahol a kamera mögött ülő ismerőse azt a kérdést tette fel naki: vajon boldogít-e a pénz? Erre máris egy őszinte választ adott: szerinte egyénenként változik ez minden embernél.

@jakob.zoli

♬ eredeti hang - Jákob Zoli

Van, akit boldogít, van, akit nem. Sőt, a legtöbb embert csak elrontja. Valamilyen szinten engem is elrontott a pénz, de én megtaláltam azt a módját a pénzzel való bánásnak, hogy ne rontson rajtam, hanem javítson

- fogalmazott Jákob Zoli. Ezután azt a kérdést kapta, hogy de vajon a pénzért megvásárolható-e a boldogság.

Hogy lehetne venni? Ez vicc. Sokan azt hiszik, igen, de amikor elérik, hogy a pénzzel megjön a boldogság, rájönnek, hogy ez nem az, amit kerestek. Ez teljesen más. Ez a kivagyiságról szól, hogy nekem több van, mint másnak. Egyébként ez nem hiba, ez egy emberi természetből adódó dolog. Én is így kezdtem annak idején: én is vettem márkásabb ruhákat, még most is veszek márkás autót, de már nem azért, mint annak idején az első Ferrarimat

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

- mondta a milliárdos a mindenkit érdeklő kérdésre. Így viszont adta magát az is: akkor ha valaki megveszi a Ferrarit, attól sem lesz boldog?

Nem a Ferrari boldogít, hanem az, amit a Ferrarival mondjuk meg tudok csinálni. Például, hogyha örömet tudok vele okozni gyerekeknek, na az volt a ritka

- zárta gondolatait Jákob Zoltán.

Korábban írtumk arról, hogy bár Lamborghini vásárlását is tervezte a körömkirály, végül ehelyett is Ferrarit vett - a luxusautó pedig a válogatott csapatkapitányához, Szoboszlai Dominikhoz került.

Újabb méregdrága Ferrarit vett a dúsgazdag Jákob Zoli: elárulta, Szoboszlai Dominik jár a Lamborghinijével
EZ IS ÉRDEKELHET
Újabb méregdrága Ferrarit vett a dúsgazdag Jákob Zoli: elárulta, Szoboszlai Dominik jár a Lamborghinijével
Végül nem vette át megrendelt Lamborghinijét Jákob Zoltán, így a sportkocsi Szoboszlai Dominikhoz került.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #celeb #luxus #milliárdos #boldogság #pénzügyek #gazdagság #luxusautó #szórakozás #bulvár #ferrari #tiktok #boldog élet #jákob zoltán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:41
16:36
16:15
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hónapja
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
1 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 16:41
Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 16:15
Kongatják a vészharangot, brutálisan bezuhant a hazai sörforgalom: ezt már a legnagyobb főzdék is megérzik
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 16:27
Közel ezer euró jár ezért hektáronként: erre használható fel a pénz