2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hatoslottó 35. heti nyerőszámainak sorsolása a Duna TV adásában 2025 augusztus 31-én.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 35. héten: hivatalos, búcsúzik jelenlegi formájában a hatos lottó

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 16:06

Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 263 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón. Fontos infó, hogy jelenlegi formájában ez volt az utolsó sorsolás a Hatoslottón: szeptember 4.-től már nem csak heti egyszer, hanem kétszer sorsolnak majd: csütörtökön és vasárnap is húznak majd nyerőszámokat a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 35. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hatoslottó nyerőszámai a 35. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

4; 21; 25; 33; 39; 41.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (36.) már 263 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 35. héten:

  • 5 találat: egyenként 319 515 forint
  • 4 találat: egyenként 6 690 forint
  • 3 találat: egyenként 2 545 forint
Vakságot okozó óriásnövény terjed Magyarországon: a szakértő elárulta, hogyan védekezhetünk
EZ IS ÉRDEKELHET
Vakságot okozó óriásnövény terjed Magyarországon: a szakértő elárulta, hogyan védekezhetünk
Tömegesen terjed az invazív óriásnövény Kárpátalján, de mi a helyzet Magyarországon? Az Őrségi Nemzeti Park szakembere válaszolt a kaukázusi medvetalp terjedéséről.

 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:50
16:31
16:06
15:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 31.
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
2025. augusztus 30.
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 31. vasárnap
Erika, Bella
35. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hónapja
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
1 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 16:31
Most közölte a HungaroMet: csúnya világ jön szeptember első hetében, lesz itt minden!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 15:27
Óriási változások élesednek holnaptól Magyarországon: ez sokaknak fájni fog
Agrárszektor  |  2025. augusztus 31. 16:33
Ezt sokaknak jelentenie kell az önkormányzatnál: nem mindenki tud róla