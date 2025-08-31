A Hatoslottó nyerőszámai a 35. héten: hivatalos, búcsúzik jelenlegi formájában a hatos lottó

Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 263 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón. Fontos infó, hogy jelenlegi formájában ez volt az utolsó sorsolás a Hatoslottón: szeptember 4.-től már nem csak heti egyszer, hanem kétszer sorsolnak majd: csütörtökön és vasárnap is húznak majd nyerőszámokat a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 35. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 35. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

4; 21; 25; 33; 39; 41.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (36.) már 263 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 35. héten:

5 találat: egyenként 319 515 forint

4 találat: egyenként 6 690 forint

3 találat: egyenként 2 545 forint

