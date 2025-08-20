Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
Óriási változás a hatoslottón: mostantól duplázhatod az esélyed a milliárdokra vagy mégsem?
Szeptembertől történelmi változás jön a hatoslottóban: a vasárnapi húzás mellé csütörtök este is érkezik egy új sorsolás, így a játékosok hetente kétszer próbálhatnak szerencsét a több százmilliós, akár milliárdos főnyereményért. A szelvény ára marad 400 forint, de a dupla húzás kérdése megosztja a játékosokat. Vajon valóban nagyobb eséllyel nyerhetünk, vagy csak a nyeremények oszlanak meg, és ritkábban halmozódnak fel az igazán nagy összegek?
Ahogy a Pénzcentrum is megírta, jelentős változás előtt áll a hatoslottó, ugyanis augusztus 3-tól megszűnik az öthetes szelvényfeladás lehetősége, így a játékosok ezentúl csak az adott hét sorsolására válthatnak szelvényt. A nagy újítás azonban szeptember 4-én érkezik, amikor is a játék történetében először heti kettő sorsolást tartanak – az eddigi vasárnap mellé csütörtökön este 20:45-kor is kihúzzák a nyerőszámokat. A változás nem jár áremeléssel, a szelvény ára marad 400 forint, és a játékos döntheti el, hogy csak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson részt vesz. A rendszer átalakulásával új segédszelvények is érkeznek, amelyekkel akár 1, 2, 5 vagy 10 alkalomra előre meg lehet játszani a kiválasztott számokat.
A hatoslottó története 1988-ig nyúlik vissza, amikor kísérleti jelleggel indította el a Szerencsejáték Zrt. jogelődje, az OTP Sportfogadási és Lottóigazgatóság. Már az első alkalommal 10 millió szelvényt adtak fel, decemberben pedig, a második sorsolásra, ez a szám 15 millióra nőtt, a főnyereményt pedig egyetlen játékos nyerte el. Az azóta eltelt több mint három évtizedben a lottó köré egy állandó és lelkes játékosközösség épült ki, amely most új játékmenettel bővül.
Jól járunk a dupla sorsolással?
A változás első ránézésre a játékosok számára kedvezőnek tűnhet, hiszen heti egy helyett heti két esély a nagy nyereményre. A kérdés azonban ennél összetettebb. Vajon valóban jobban járunk, ha kétszer húznak, vagy inkább szétaprózódik a nyereményalap, és így hosszabb távon kisebb főnyereményekkel találkozhatunk?
A főnyeremény megszerzésének matematikai esélye a hatoslottóban változatlan: egy szelvénnyel 1 a 8 145 060-hoz. Ez azt jelenti, hogy átlagosan több mint nyolcmillió szelvényből egy lesz telitalálatos. Heti egy húzásnál ez az esély változatlanul heti 1/8 145 060 marad.
Ehhez képest heti 2 húzásnál (külön szelvény mindkét napra): heti esély ≈ 2 × 0,00001228% = 0,00002456%. Ez pontosabban úgy számítható, hogy megnézzük az esélyt, hogy egyik napon sem nyerünk, majd kivonjuk 1-ből, tehát ha valaki heti két sorsoláson is részt vesz, két külön szelvénnyel, akkor a nyerési esélye nagyjából duplázódik: 1 – (1 – 1/8 145 060)² ≈ 1/4 072 530.
Ez matematikailag valóban több esélyt jelent, de a számok nagyságrendjét látva ez a növekedés a valóságban továbbra is rendkívül csekély.
Az igazi különbség tehát inkább a költség és a nyereményalap viselkedésében rejlik. Ha valaki eddig heti egy szelvényt játszott, és a jövőben is csak ennyit költ, akkor esélyei nem változnak – egyszerűen választania kell, melyik napra szánja a próbálkozást. Ha viszont heti két szelvényt vesz, akkor kétszer annyit költ, és arányosan több eséllyel játszik, de ezzel együtt az esetleges nyeremény is kisebb lehet, mert gyakrabban fordulhat elő, hogy a főnyereményt elviszik az egyik sorsoláson, és a másik napra már csak az alapösszeg marad.
Nézzünk meg egy egyszerű példát, az segítheti megértést:
ha egy csütörtöki sorsolás előtt a főnyeremény 1 milliárd forint, de ekkor valaki elviszi, akkor vasárnap már nem 1,05 milliárdért, hanem például csak 200 millióért játszanak. A heti két húzás tehát azt is jelenti, hogy a nagy halmozódások ritkábbak lehetnek. Aki a hatalmas, több milliárdos nyereményekre hajt, annak ez a változás akár kedvezőtlen is lehet.
Ugyanakkor a kisebb, de még mindig jelentős összegek nyerésének gyakorisága nőhet, hiszen több sorsolás több nyertes lehetőséget is jelent. A játék élménye szempontjából ez sokaknak vonzóbbá teheti a lottót, mert rövidebb időn belül kiderül, hogy nyertek-e valamit. A statisztika nyelvén viszont a főnyeremény elérésének éves esélye heti két húzásnál sem lesz látványosan magas,
az eddigi körülbelül 1 az 156 000-hez helyett most 1 az 78 000-hez körül mozog majd.
Mennyit ér most 1,39 milliárd forint?
Ahogy azt a Pénzcentrum is megírta, a hétvégén elvitték a Hatoslottó 10. legnagyobb nyereményét. Így a jelenlegi főnyeremény 110 millió forint. Megnéztük, hogy a szerencsés nyertesnek mit jelent pontosan, hogy elvitt 1,39 milliárd forintot. Mit is jelent ez a mindennapokban? A KSH legfrissebb adatai szerint 2025 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 702 800 forint, a nettó átlagkereset pedig 483 000 forint volt. A jelenleg elvihető nyeremény tehát
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
bruttóban körülbelül 1 977 havi fizetésnek felel meg, ami nagyjából 165 évnyi munka, nettóban pedig 2 877 havi fizetés, ami közel 240 évnyi jövedelem.
Persze már többször megírtuk, hogy az átlag fizetésből nem feltétlen éri meg kiindulni, de ha most eljátszunk a gondolattal és ahhoz ezeket vesszük alapul, a nyertes alaphangon 165 évig nem kell, hogy dolgozzon, ha kijön az átlagos bruttó havi bérből (persze ahhoz, hogy valódi becslést kapjunk számolnunk kéne az infláció növekedésével is, de azért feltételezhetjük, hogy még úgy is jó pár évig nem kell dolgoznia). Ugyanakkor nyilvánvaló tény, hogy ha már az ember egyszer ekkora pénzre tesz szert megéri befektetni valami olyan tételbe, ami minimum értékálló, de legjobb esetben profitáló. Ilyen például az ingatlan is.
Ingatlanpiaci mércével mérve a nyereményből akár 15–20 nagyvárosi új építésű lakást is meg lehetne vásárolni, hiszen ezek ára jellemzően 65–90 millió forint között mozog. Akinek nincs saját otthona, az akár a nyeremény egy részéből fedezhetné az önerőt, és Otthon Start támogatással prémium kategóriás lakáshoz juthatna úgy, hogy a pénzének tetemes része érintetlen maradna.
Egy ekkora összeg pénzügyi biztonságot nyújthat több generáció számára is, különösen, ha a nyertes okosan fekteti be. Még egy mérsékelt, évi 4%-os hozam is több mint 55 millió forint kamatot jelentene évente, ami bőven fedezné egy átlagos család életszínvonalának fenntartását.
A hatoslottó új rendszere tehát kétségtelenül több alkalmat ad arra, hogy valaki megtapasztalja a nyerés élményét, de a nagy pénzek halmozódása ritkább lehet,
így az is lehet, hogy most utoljára gyűlt össze ekkora összeg a játékon.
A játékosoknak így érdemes átgondolniuk, hogy a plusz húzásokkal inkább a gyakori, kisebb nyeremények vagy a ritkább, de óriási összegek megszerzésére szeretnének-e játszani. Matematikailag a változás csak akkor növeli az esélyt, ha valaki ténylegesen több szelvényt vesz – a szerencse azonban, ahogy eddig, úgy ezután is a legnagyobb szereplő marad a történetben.
A saját lakás vásárlása sokak számára ma már nem választás, hanem elérhetetlen cél. Az ingatlanárak az egész országban elszálltak, miközben a bérleti díjak is történelmi csúcsokat döntenek. Egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a stabil otthonteremtést – akár vásárlásról, akár bérlésről van szó. A témát részletesen feldolgoztuk a Chart by Pénzcentrum egyik korábbi epizódjában is.
-
