Bejelentették: újra világbajnokságot rendez Magyarország, itt vannak a részletek

Hazai pályán vívhatja ki jövőre a feljutást a magyar női hokiválogatott, a magyar pályázatnak nem volt ellenfele.

Magyarország ad otthont a 2026-os női divízió I/A jégkorong-világbajnokságnak - döntött pénteken a nemzetközi szövetség (IIHF) a stockholmi kongresszusán.

A magyar szövetség (MJSZ) a honlapján pénteken jelezte, hogy egy torna rendezésére pályázott, és ezt a jogot most el is nyerte. Legutóbb 2019-ben volt Magyarország házigazdája a női divízió I/A vb-nek, akkor a csapat - története során először - feljutott az elitbe. Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a Nemzeti Sportrádiónak elmondta, május 1-ig kellett jelentkezni a rendezésre, erről előzetesen egyeztetett az MJSZ más országokkal, így nem is volt más kandidáló.

Az időpont és a helyszín az A csoportos vb időpontjának biztossá válásától függ, mivel a divízió I/A és I/B vb-t egy időben kell rendezni az elit világbajnokságával. Az már biztos, hogy a világbajnokságon a magyarokkal együtt az elitből áprilisban kiesett Norvégia, valamint Szlovákia, Franciaország, Kína és a feljutó Olaszország lesz a házigazda csapat ellenfele.

Mindenki azt szeretné, ha visszajutnának a lányok a divízió I/A-ból az A csoportba, ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy most már csak egy csapat fog feljutni, tehát sokkal nehezebb lesz kivívni ezt

- emelte ki Kolbenheyer.

Az IIHF arról is döntött, hogy a 2029-es férfi elit vb-t Szlovákiában, Pozsonyban és Kassán rendezik. Az már korábban ismeretes volt, hogy a jövő évi vb-nek - amelynek a magyar válogatott is résztvevője - Svájc (Zürich, Fribourg), a 2027-esnek Németország (Mannheim, Düsseldorf), a 2028-asnak pedig Franciaország (Párizs, Lyon) lesz a házigazdája. A férfi U20-asok - akik a divízió I/B-be estek ki - decemberben Milánóban játszanak az olaszok, a japánok, az észtek, a lengyelek és a litvánok ellen. Az első helyezett jut fel a divízió I/A-ba, az utolsó kiesik a II/A-ba. Ez a vb lesz a 2026-os olimpia egyik tesztversenye.

A férfi U18-asok 2026 áprilisában Krynicán játszanak a divízió I/A-ban Svájc, Ukrajna, Kazahsztán, Szlovénia és a házigazda Lengyelország válogatottjával. Az U18-as nők feljutásuk után az elitben érdekeltek 2026. január 10. és 18. között. A helyszín a kanadai (új-skóciai) Sydney és Membertou, a csoportellenfelek pedig Kanada, Svédország és Svájc lesznek.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA