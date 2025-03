Miről nevezetes április 1? Bolondok napja eredete, népszokások: mit ünneplünk bolondok napján?

Április 1-jén már hosszú ideje hagyomány a bolondozás, tréfálkozás világszerte. A bolondok napja eredete homályba vész, megtaláljuk azonban nyomait már a középkori, vagy akár az ókori hagyományok között is. A bolodok napjához is számos szokás kötődik, fix dátuma van, mégis másfajta "ünnep", mint a legtöbb. Az MTVA Sajtóarchívumának anyagát közöljük.

A bolondok napja eredete nem tisztázott. A legelterjedtebb magyarázat szerint a középkori Európa nagy részén az év kezdete a tavaszi napéjegyenlőség idejére esett, amikor ajándékokkal kedveskedtek egymásnak az emberek. IX. Károly francia király 1564-ben január 1-jére helyezte át újév napját, viszont alattvalóinak egy része erről nem is értesült, vagy ellenezte a reformot, és a régi hagyományhoz ragaszkodva továbbra is küldözgette az ajándékokat. A többiek elkezdtek gúnyt űzni belőlük, április bolondjának csúfolták őket, papírhalat is ragasztottak hátukra - ezért hívják a franciák ezt a napot áprilisi halnak (poisson d'avril).

Vannak, akik az ugratásokat az ókori Saturnalia folytatásának tekintik - a rómaiak által féktelen vidámsággal megült ünnepen úr és szolga szerepet cserélt, s a rabszolga néhány napig azt tehette, amit akart; megint mások a Kübelé-kultusszal összefüggő római-görög hilaria ünnepre vezetik vissza.

Vannak, akik a bibliai özönvíz mondájából eredeztetik, merthogy Noé a szárazföld felkutatására kiküldött első galambja dolgavégezetlen tért vissza, s mivel ez április 1-jén történt, az április-járatás a sikertelen megbízatás emlékét őrzi. Egy ugyancsak bibliai vonatkozású magyarázat a népies passiójátékokhoz nyúl vissza, amelyekben Krisztust pöre során Kajafástól Pilátushoz, onnan Heródeshez, ettől megint Pilátushoz küldték, ennek hatására kezdték húsvét táján az együgyű embereket hamis ürügyekkel ide-oda küldözgetni.

Az északi tudósok szerint a szokás a mennydörgés istene, Thor tiszteletére rendezett április ünnepségekre vezethető vissza, annál is inkább, mert a thor bolondot is jelentett. Persze az is lehetséges, hogy az embereket pusztán a szeszélyes áprilisi időjárás ihlette egymás megtréfálására.

A büntetlen csínytevés szokása gyorsan elterjedt, s mára hagyománnyá vált.

Az egyik első április elsejei tréfát Toulouse grófja, XIV. Lajos francia király fia követte el: éjszaka szűkebbre varratta egy márki ruháját, így az reggel nem tudott felöltözni. Szobájában egymás után jelentek meg a csínytevők, akik azon szörnyülködtek, hogy felpuffadt szegény ember. Végül orvost hívattak, aki persze maga is beavatott volt, s fejét csóválva megírta a receptet. A patikus aztán megint a fejét csóválta, de ő azért mert a papíron ez állt latinul: Végy egy ollót és vágd fel a mellényed.

Magyarországon ezen a napon szúnyogzsírért küldték a boltba a gyerekeket, esetleg szalmaolajat, libatejet hozattak velük. Manapság inkább az iskolai, munkahelyi tréfák jellemzőek, amikor például gumipókot tesznek a megtréfált ember fiókjába, kabátzsebébe, átállítják a háttérképét, vagy post it-ekkel borítják be az asztalát. Érdemes azoban tartózkodni a durva vagy kegyetlen tréfáktól, ami nem vidámságot, hanem inkább konfliktust szül.

Április 1-jén gyakran terjednek vicces, kitalált hírek is

Kevésbé ártatlan tréfát űzött a közönséggel egy angol újság, amely a világ első szamárkiállítására invitálta olvasóit 1846. április 1-jére. A helyszínen összegyűlt tömeg egy idő után csalódottan távozott, amikor kiderült, hogy ők maguk a szamarak.

A modern kor egyik legismertebb április 1-jei tréfája a BBC-hez fűződik: 1957-ben arról számoltak be, hogy az enyhe idő és a kártevők kiirtása után Svájcban bőséges spagetti-termés várható, sokan telefonáltak be, ők hogyan termeszthetnének spagettit. A válasz így szólt: dugjanak egy szál spagettit paradicsomszószba, és várjanak türelmesen. Később 1965-ben a BBC e napon egy "tudóssal" sugárzott interjút, aki bejelentette a szagos tévé feltalálását, amely lehetővé teszi a stúdió illatainak érzékelését otthon a készülék előtt. Bemutatóként aprított hagymát és kávét tett az asztalra, s néhány perccel később többen betelefonáltak, hogy mindkét illatot érzik, sőt a hagymától könnyekre is fakadtak.

A holland televízió 1969-ben azt a hírt olvasta be e napon, hogy ellenőrök járják az utcákat, akik távérzékelő műszerrel vizsgálják, befizették-e a tévéadót az emberek, az egyetlen védekezés, ha a készüléket alufóliával takarják le. Az áruházakban aznap kifogyott a fólia, és megugrott a tévéadó-bevétel is.

Sokan elhitték azt is, amikor egy amerikai lap 1998-ban azt írta: Alabama állam törvényhozása 3,14-ről "a Bibliával összhangban lévő" 3-ra változtatta a Pi értékét.

A Burger King 2008. április 1-jén egész oldalas hirdetésben jelentette be a 32 millió balkezes amerikai számára tervezett Whoppert, amelynek hozzávalóit 180 fokkal elfordítva helyezik el a szendvicsben. Mire másnap bejelentették, hogy csak tréfáltak, több ezren próbáltak rendelni nemcsak a balkezes, hanem a jobbkezes változatból is.

Az amerikai PC Magazin 1994 áprilisában azzal rémisztgette olvasóit, hogy a kongresszus előtt fekszik a törvénytervezet, amely megtiltja a világháló részeg használatát. Még a javaslat számát is megadták: 040194 (azaz 1994. április 1.), az indoklás pedig szerintük így szólt: az internet információs szupersztráda, márpedig a törvényhozók szerint részegen semmilyen autópályán nem lehet vezetni. A tréfa annyira jól sikerült, hogy a felháborodott telefonhívások áradata miatt a beterjesztőként megjelölt Edward Kennedy szenátor hivatala hivatalos cáfolatot volt kénytelen kiadni.

A mai világban annyi információ zúdul az emberekre, hogy nehéz különbséget tenni valódi és hamis között, így megesik, hogy az április 1-jei tréfának szánt hírek pánikot keltenek, a valós híreket pedig tréfaként fogják fel. 1946. április 1-jén egy valóban bekövetkezett földrengés után 150 áldozatot követelő szökőár söpört végig Alaszkán és Hawaii szigetén - az áldozatok száma azért volt ilyen magas, mert sokan tréfának vették a vészjelzést.