Kezdődik a csillagászati tavasz: eljött a tavaszi nap-éj egyenlőség napja, ilyen változásokat hoz

Bár a naptári tavasz már beköszöntött március 1-jén, a tavaszi nap-éj egyenlőség csak március 20-án jött el. Ezen a napon kezdődik a csillagászati tavasz 2025-ben az északi féltekén. A természetben sok folyamat nem a Gergely-naptár szerinti tavaszhoz, hanem a csillagászati tavaszhoz igazodik, így ez a fordulópont érezhető változásokat hoz a mindennapokban is.

A csillagászati tél 2024. december 21-én vette kezdetét, így a csillagászati tavasz csak a tavaszi nap-éj egyenlőség után, március 20-án kezdődik majd 2025-ben. Sokan gondolják, hogy a nap-éj egyenlőség minden évben március 21-én következik be, azonban valójában 2011-ben esett utoljára március 21-re, azóta március 20-ra esik. Akár még 19-re is eshetne ez az esemény, az évszázad végéig mindig korábbra is fog esni 21-nél a mi időzónánkban.

Fontos az is, hogy ez az időszak csak az északi féltekén élők számára jelent tavaszt - köztük is főként a mérsékelt övben érzékelhető ez a változás az időjárásban. A csillagászati tavasz az északi féltekén a tavaszi nap-éj egyenlőségtől a nyári napfordulóig tart, idén június 21-ig, a déli féltekén pedig szeptember 22-től december 21-ig. A pontos dátum változhat, de minden évben közelíti ezeket a dátumokat.

A tavaszi nap-éj egyenlőség jelentése

A nap-éj egyenlőség valójában egy csillagászati eseményt takar, melynek során a földi egyenlítő síkja áthalad a Nap középpontján. Ez minden évben kétszer fordul elő, egyszer ősszel és egyszer tavasszal. Az északi féltekén a márciusi jelenséget tavaszi nap-éj egyenlőségnek, a délin őszi nap-éj egyenlőségnek nevezik. A nap, amelyen bekövetkezik, a csillagászati tavasz, illetve a csillagászati ősz kezdete is egyben.

A nap-éj egyenlőség elnevezés azt sejteti, hogy a nappal és az éjszaka hossza azonos. Megközelítőleg valóban nem sok az eltérés - az Egyenlítőnél a nappal megközelítőleg 12 perccel hosszabb az éjszakánál és az eltérés az Egyenlítőtől távolodva egyre nő. Inkább geometriai egyenlőségről van szó, mint időbeliről.

Mikor kezdődik a csillagászati tavasz?

A csillagászati tavasz a tavaszi nap-éj egyenlőség bekövetkezésének napján veszi kezdetét. Ez több változást is hoz a természetben: visszatérnek a vándormadarak a telelésből, emelkedik az átlaghőmérséklet, több eső esik, jellemzőbbek az áradások.

Nemsokára itt az óraátállítás

Bár az Európai Unió legutolsó döntése szerint 2024-ben minden országnak véglegesen át kellett volna állnia a választott téli vagy nyári időszámításra, és ezután több óraátállítás nem következett volna, egyelőre nincs hír az óraátállítás eltörlésével kapcsolatban. Igaz, ezt a legutóbbi EU-s határidőt is már többször hosszabbították korábban, így a halasztás benne volt a pakliban.

Egyelőre minden jel szerint marad az óraátállítás még idén, így tavasz végén készülhetünk az átállásra. A nyári időszámítás most is március utolsó vasárnapján kezdődik: 2025-ben, március 30-án kell majd átállítani az óráinkat.

Az órákat hajnali 2:00-ról 3:00-ra állítjuk előre, vagyis "egy órával kevesebbet alhatunk". Az óraátállítást 2025-ben a tavaszi szünet, vagy a húsvéti munkaszüneti napok sem könnyítik meg: ezekre április második feléig várnunk kell.