A börtönt megúszta, fergeteges koncertet adott a nagybeteg Lagzi Lajcsi

Február 18-án, szombaton közel egy órás koncertet adott az alföldi Biczó csárdában Galambos Lajos. Csaknem háromszáz vendég énekelt, táncolt a trombitással.

Galambos Lajos látszólag jól van, 300 fő előtt lépett fel az Alföldön, ahol állítólag azt is elmondta, hogy bármit is hallunk elmaradó fellépésekről, ne higgyük el, mert ő mindenhol ott lesz. Például nagyon készül a március 11-i, tatabányai koncertjére - számol be a Bliik Rúzs, ahol arról is riási bulit csinált, szerencsére egyáltalán nem látszott Lajcsin, hogy beteg.

Mint ismeretes, halasztást kért, ezért a bíróság döntéséig nem kell börtönbe vonulnia Galambos Lajosnak, művésznevén Lagzi Lajcsi zenész-előadóművésznek, akit decemberben három év hat hónap szabadságvesztésre ítéltek.